Ramiro Grau Morancho: «Las pensiones de perro Sánchez»

Los jubilados deberían estar preocupados por el ¿futuro? de sus pensiones.

En efecto, si Sánchez vuelve a ganar las elecciones, en menos de dos años el sistema de pensiones públicas estará quebrado.

¿De verdad creen que el dinero de las pensiones se nutre con… las hojas de los árboles, o que el gran impostor puede fabricar dinero, como sí hacía antaño el Banco de España…?

Ahora estamos dentro del sistema euro, y los bancos centrales han quedado casi como adorno, pero todo el sistema económico depende de Bruselas.

Y, digámoslo claramente, ya nadie se fía de España…

Los españoles estamos en las manos, más bien en las zarpas, de un presidente demenciado, de cuya cordura mental me permito dudar, y el futuro de casi cincuenta millones de personas, no puede estar en sus manos.

Los grandes fondos huyen de España, a toda velocidad, este año dejan de entrar las ayudas de la UE, la mitad de las cuales habrá que devolver, y con intereses, y ya solo quedan los fondos buitres, como el de Montse Mínguez y su pareja…

Hoy por hoy, las únicas personas que tienen garantizada su pensión vitalicia, como ex presidentes, son Zapatero y Sánchez, cuando lo sea, y esperemos que así suceda el 29 de noviembre.

Todos los demás, incluidos los funcionarios públicos jubilados, estamos con el culo al aire, pues cuando una nación va de mal en peor, crece el desempleo, los millones de inmigrantes sin trabajo ni patrimonio, etc., todo se hunde, pues no hay dinero público para todos…

Y esa es la triste situación de nuestra Patria.

De cualquier forma, y ahora que le han debido de poner un bozal a la señora Guardiola, siempre sale el listillo de la clase, en este caso Figaredo, que entra al toro, suscitando un debate que al marrullero Sánchez le viene como anillo al dedo.

Sobre todo, visto que no van a insistir en el tema de la vivienda, pues a los “socialistos” les salen pisos como hongos en otoño.

Es más, el problema de la vivienda se remediaría bastante expropiando sus miles y miles de pisos, para que aprendan a predicar con el ejemplo…

Los jubilados somos, por naturaleza, cobardes, y yo el primero, pues notas que las fuerzas empiezan a flaquear, y te sientes incapaz de volver al trabajo y a la actividad productiva. Y es que, los años no perdonan.

Pero a mí, de verdad, y algo sé de la materia, aunque sea por deformación profesional, ex gerente de empresa, graduado social, licenciado en ciencias del trabajo, profesor universitario de derecho del trabajo y de la seguridad social, etc., lo que realmente me asusta es que Sánchez pueda seguir en el poder, y acabe hundiendo España.

Y vamos camino de ello, a gran velocidad.