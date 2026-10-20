Isaac Hernández: «Un beso contra un atril»

El consultor Isaac Hernández compara con herramientas tecnológicas la atención visual que generaron dos imágenes de mitin de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante el fin de semana, y explica por qué la imagen pesa en el voto indeciso.

Una fotografía de Pedro Sánchez besando a Begoña Gómez en el último mitin del PSOE, concentró la mirada del espectador de forma mucho más eficaz que una imagen de Alberto Núñez Feijóo hablando desde el atril en un acto de campaña del PP durante el fin de semana. Así lo indica un análisis de predicción de atención visual realizado por Isaac Hernández, experto en comunicación y marketing político. La foto del beso obtuvo 97 puntos de enfoque, frente a los 76 de la imagen de Feijóo, 21 puntos de diferencia en lo que el votante percibe antes de leer una sola palabra.

En la imagen del líder socialista, la mirada converge en un único punto, el beso, y el resto de la escena queda como contexto. En la del líder popular, la atención se reparte entre el rostro del candidato y varias caras del público que aplaude a su espalda, que compiten con él.

«Las dos fotos son correctas, pero no producen el mismo efecto. Una imagen con un solo punto focal gana el primer segundo: la mirada va directa al gesto y la emoción llega antes que cualquier argumento», explica Hernández.

Calidez frente a competencia

El estratega político español subraya que el análisis no señala una foto ganadora en términos absolutos, sino dos estrategias distintas. Según la psicología social, juzgamos a los demás por dos dimensiones, en primer lugar por la calidez, es decir, si sus intenciones son buenas, y la competencia, si son capaces de cumplirlas.

Un beso habla de calidez y cercanía; en cambio el atril habla de competencia y determinación. Las dos fotos no compiten solo por la atención del electorado, compiten por la dimensión del liderazgo que activan, señala.

Cada imagen paga su precio. La del beso es más distintiva y memorable, pero también más polarizante. En primer lugar refuerza al votante afín y puede movilizar el rechazo del contrario. Además, al ocultar parte de los rostros, ofrece menos información para juzgar la competencia del líder. A cambio, la de Feijóo muestra el rostro del candidato en plena expresión, pero se parece a cientos de fotos de mitin y corre el riesgo de no quedarse en la memoria. De ahí la importancia de humanizar el mensaje político para conectar con la ciudadanía.

“Primero gustar, luego convencer.”

En esta época con tanta desinformación, hay que ser disruptivos para ganar voto indeciso o agitar el voto abstencionista. Atención, emoción, recuerdo y voto, esa es la secuencia que nos mueve a ir a las urnas. Con un encuadre más cerrado y el público desenfocado, la misma escena habría conservado la competencia que transmite y ganado la atención que hoy reparte, apunta el consultor político natural de Tenerife.

El voto que decide tarde

Hernández recuerda que la imagen pesa especialmente en el votante indeciso. En las elecciones generales de 2023, en torno al 26% de los votantes decidió su voto en la última semana de campaña, según el estudio postelectoral del CIS.

Ese voto blando no suele leer programas. Responde a lo que siente en el primer segundo, y lo primero que le llega son imágenes, afirma.

Isaac Hernández, que ha investigado los factores que determinan el comportamiento electoral desde la neurocomunicación y el neuromarketing político, advierte también contra las lecturas simplistas.

Estas herramientas miden atención, no votos. Una imagen memorable no es necesariamente una imagen que suma. Lo que sí está claro es que ninguna foto de campaña es neutra, todo comunica y, por lo tanto, cada una es una decisión de comunicación».

El análisis forma parte de la línea de investigación de Hernández sobre la predicción de la atención visual y la experiencia emocional del ciudadano en la comunicación política, que presentó hace unos meses en el Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard y en el IV Congreso Internacional de Neurocomunicación y Neuromarketing de la Universidad Complutense de Madrid.