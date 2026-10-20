Sebastián Urbina: «Preocupante nivel político»

‘El gran vencedor de este clima social es VOX y, entonces, podrá imponer un mínimo de cinco ministros. Será la primera vez desde Franco en que la extrema derecha esté en el Gobierno de España. Nunca pensé que mi país volvería a cambiar en este sentido, pero, por desgracia, aquí estamos’. (ElMundo)

Pedro Piqueras (periodista y presentador de Telecinco durante muchos años) no es el único que piensa así.

¿Cuál es el problema? Que presenta la probable irrupción de Vox (Santiago Abascal) en el próximo gobierno de España, como un grave problema. Es decir, sería vicepresidente con Alberto Núñez Feijoó de presidente, si los ciudadanos así lo quieren con sus votos.

Esto sería una desgracia para la democracia española, según Piqueras y muchos más. A diferencia de la exquisitez democrática que hemos vivido estos últimos cuarenta y ocho años.

‘La diputada del PP (Cayetana Álvarez de Toledo) hace un repaso de lo que ha sido legislatura entre condenas y corrupción, «linchar a los jueces», «blanquear a Otegi», colonizar las instituciones o comprar su investidura, y remata con un «hundió a la izquierda y destrozó al PSOE»

El exministro de Cultura, con Zapatero, el socialista César Antonio Molina, ha dicho:

‘Si vuelve a salir Sánchez será como una de esas películas del oeste. Estamos a vida o muerte y se necesitan todos los votos’. (EsDiario) Votará al PP.

Otro socialista histórico, como Paco Vázquez, también votará al Partido Popular.

Las corrupciones, traiciones e indecencias del gobierno de Pedro Sánchez han colmado el vaso de las personas decentes del PSOE. Aunque Pedro Piqueras- y muchos otros- parecen pensar lo mismo que el cantante Miguel Ríos.

´Votaré al PSOE, haga lo que haga’.

Desde estas vomitivas manifestaciones, es normal que Pedro Piqueras- y muchos otros- se sientan escandalizados porque Santiago Abascal llegue al poder. Democráticamente.

Creo que esta penosa situación, de sectarismo enfermizo, exige que ‘la derecha’ plantee seriamente una ‘batalla cultural’ frente al dominio ideológico/cultural de ‘la izquierda’.

El Partido Popular, erróneamente, se ha centrado en la ‘gestión y moderación’, pero la basura socialista del gobierno de Pedro Sánchez ha llegado tan lejos que el propio Alberto Núñez Feijoó ha dicho- octubre 2026- que, si gana las elecciones, no actuará como una alternancia más. Se ha dado cuenta- ‘por fin’- de que la democracia y España exigen una alternativa a un gobierno socialista traidor/corrupto que, incluso, ha sido capaz de amenazar físicamente a una juez- la juez Biedma- por medio de una banda de narcotraficantes. Aparte la gran traición de Ceuta.

Estas repugnantes monstruosidades de las ‘cloacas socialistas’, no escandalizan la fina sensibilidad progresista de Pedro Piqueras y otros. Pero cualquier demócrata de verdad, rechazaría de plano a un gobierno-como el actual- capaz de actuar como una mafia.

El verdadero problema no es que Pedro Piqueras- y muchos otros- digan las idioteces que dicen. Lo realmente grave es que haya feligreses/súbditos que se las crean.

Y esto remite a las piezas que favorecen que mucha gente se incline más por una tendencia política que por otra. Casi todos los medios de comunicación/manipulación son de izquierdas.

Desde hace décadas dan noticias que, o son tendenciosas a favor de la izquierda, o dicen mentiras y medias verdades. También a favor de la izquierda.

Como en el mundo educativo. La mayoría de ‘profes’ son de izquierdas y adoctrinan. Unos con suavidad y otros con la brocha gorda.

También en el mundo del espectáculo. Josema Yuste, ha afirmado públicamente sentirse «cancelado» por la industria cinematográfica y televisiva tradicional debido a sus ideas políticas de derechas. «No me llama ni Dios para hacer cine, por ser de derechas, pero me importa una mierda».

Recuerdo los socios de gobierno de Sánchez: comunistas, separatistas, golpistas y filo terroristas de Bildu.

Hay que ser siervo o canalla, para votar a una ‘organización criminal’, según el Magistrado F. Portillo, o a un presidente ‘déspota y gánster’ según el catedrático de Ciencias Políticas, A. Elorza. ‘Su único afán es engañar a los ciudadanos, haciéndoles olvidar los ocho años de desastres que han sido su mandato’. Gabriel Tortella, catedrático Emérito de Historia de la Economía.

Y un largo etcétera de vilezas antidemocráticas y antiespañolas.

La democracia y España se convertirán en palabras vacías de contenido, si el dictador Sánchez gana las próximas elecciones. Gracias a sus súbditos, arrodillados ante su ‘puto amo’.