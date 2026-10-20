Soto Ivars, el Truman Capote en edición infantil

Una sociedad infantilizada, y que corona por debajo el ranquin de alumnos más ineptos e ignorantes, debe tener periodistas e intelectuales a la altura de su comprensión imberbe. Hasta Rousseau, en su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, llegó a sostener que «el estado de reflexión es un estado contra la naturaleza, y que el hombre que medita es un animal degenerado». La cosa está, a mi juicio, en saber qué tienes dentro del cerebro para meditar. No serán lo mismo las meditaciones y reflexiones de Marco Aurelio, Descartes o Kant que las de Almudena Grandes, Arturo Pérez-Reverte o Federico Jiménez Losantos.

La sentina universitaria, convertida en una amalgama de ideología, feminismo, ecologismo y mindfulness; la educación básica, produciendo álalos y ágrafos que muestran un retraso de cinco cursos con chavales de China y Japón; la sentina televisiva, que tiene su espejo en las redes sociales, donde cada cual se esfuerza por llevar lo más bajo, inculto y chabacano para dar de comer al hombre-masa, responden a una simploké diabólica que los medios de masas utilizan para crear sus referentes. La socialdemocracia lo anega y destruye todo. Lo que se aleja de ella lo llaman ultraderecha. Todo lo anterior tiene su reflejo en la desaparición del talento a todos los niveles: artístico, académico y cultural, especialmente en la alta cultura. Por lo que quizás hoy sí podamos decir que la mayoría de los que se dedican a presumir de sus reflexiones son unos animales degenerados.

En este escenario, el periodismo español, acostumbrado a transitar arrastrándose por el subsuelo de la realidad y la verdad, que son la misma cosa, ha elegido a un bachiller como Soto Ivars, quien muestra una apariencia a caballo entre Pepe Oneto y Charlie Watts, para ofrecer al hombre-masa la apariencia de un nuevo periodismo crítico con la socialdemocracia, pero sin salirse de ella. Esto no es exclusivo de España, sino de toda Europa, esa misma que, durante el período de entreguerras, especialmente en los años veinte, atrajo a aquellos escritores estadounidenses pertenecientes a la que Gertrude Stein bautizó como la Generación perdida y que, soportando el complejo colonial, vinieron a zambullirse en su gran cultura y tradición. Vemos cómo de aquella Europa ya no queda nada: arde en llamas por dentro y por fuera.

Soto Ivars, quien parece una buena persona y un tipo con el que a cualquiera le gustaría quedar para tomar algo, no tiene formación en Derecho, Ciencia Política o sistemas electorales, pero, a pesar de lo anterior, no para de hablar de estas disciplinas. Además de columnista en ABC, se pasea por todas las radios y televisiones porque representa lo que el hombre-masa puede calificar como intelectual, escritor o articulista y además entenderlo; está hecho a su medida. Por eso tiene presencia en todos lados. Un hombre con el nivel de un antiguo alumno de tercero de BUP, que hace las veces de intelectual crítico del Gobierno frente al estercolero mediático. Una suerte de Truman Capote en edición infantil, no por su talento literario, cultura y agudeza, sino por la puesta en escena: un periodista convertido en personaje, que mezcla gestos afectados y una estética de intelectualoide progre, con una crítica cansada y digerible por todos los públicos.

Desconoce en qué consisten el principio electivo, el principio representativo o la separación de poderes. Desconoce que estamos en un Parteienstaat y por eso dice estas chorradas: «El votante es responsable de lo que le pasa a su país. Por eso yo no lloro por las democracias que dejan de serlo. Ni siquiera en el caso de mi país: la democracia es el único régimen que recibe siempre lo que se merece. Cierto que te pueden engañar. Pero una vez. Si lo hacen muchas, y encima lo hace el mismo, el problema eres tú. Yo he votado al PSOE».

La diafonía ton doxón del periodista de moda del hombre-masa aparece en la controversia de sus propias opiniones. Publicaba en 2014 en El Estado Mental un artículo titulado Por qué no voto, donde comenzaba confesando: «No sé por qué no voto», y explicaba que su abstención no era un mensaje, una estrategia ni una manifestación política. Sin embargo, en 2026, durante su presentación como nuevo fichaje de ABC, reconoce abiertamente: «Yo voté a Pedro Sánchez. Siempre he sido un socialdemócrata desangelado». Y recuerda haber votado a aquel Sánchez que prometía traer a Puigdemont a España, defendía la aplicación del artículo 155 y reprochaba a Bildu su vinculación con la historia de ETA, que había asesinado a miembros del PSOE. De la abstención de 2014 al voto socialista que reconoce en 2026, pasando ahora por su confianza en Escaños en Blanco. Todo un recorrido político para quien pretende explicarnos la partitocracia, la representación política y la responsabilidad de los electores.

Ya Heinrich Triepel, en su célebre conferencia La Constitución y los partidos políticos, pronunciada en Berlín en 1927, se preguntaba si la Alemania de Weimar se estaba convirtiendo en un Estado de partidos. Y señalaba la contradicción entre la realidad del dominio de los partidos y el principio constitucional que prohíbe el mandato imperativo de los representantes. Casi un siglo después, el problema sigue ahí. Nuestra Constitución, en su artículo 67.2, establece que los diputados no están sujetos a mandato imperativo, mientras que la disciplina de partido condiciona su actuación parlamentaria, exponiéndolos a multas o incluso a la expulsión del partido si desobedecen sus consignas. No estamos ante un descubrimiento de nuestro periodista, sino ante una controversia fundamental de la teoría constitucional del siglo XX, desarrollada posteriormente por Gerhard Leibholz en torno a los principios de representación e identidad.

Soto Ivars tiene un cacao conceptual cojonudo. Reconoce que el sistema de partidos no proporciona al ciudadano mecanismos efectivos para controlar a sus gobernantes, se sorprende de la disciplina de voto y termina reclamando un cuarto poder que medie entre la partitocracia y los ciudadanos. Desconoce, al parecer, a Gerhard Leibholz y su ensayo Representación e identidad, donde explica que en el Estado de partidos (Parteienstaat) el principio de representación política es sustituido por el de identidad: la voluntad de los partidos mayoritarios en el Gobierno y el Parlamento se identifica con la voluntad general del pueblo. El Parlamento deja de ser una asamblea de representantes libres para convertirse en el lugar donde los comisionados de los partidos ratifican decisiones tomadas fuera de él. Ya Carl Schmitt, en Sobre el parlamentarismo (1923), había denunciado que la negociación entre partidos sustituía a la discusión pública, destruyendo los fundamentos del parlamentarismo clásico. La representación política independiente del ciudadano resulta incompatible con esa estructura del Estado de partidos, en la que los diputados responden a sus organizaciones antes que a sus electores.

Tampoco puede hablarse de separación entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando el Gobierno ocupa el banco azul del Parlamento y dirige la mayoría que supuestamente debe controlarlo. En Pedro Sánchez, como en aquellos ministros que también son diputados, concurren simultáneamente la condición de miembro del poder ejecutivo y la de integrante del poder legislativo. Y no solo eso: el Gobierno promueve leyes que son aprobadas con el apoyo de los mismos partidos que votaron su investidura. ¡Qué círculo virtuoso! Nuestra mal llamada Constitución no solo permite esa acumulación de funciones en su artículo 98.3, sino que, mediante sus artículos 6, 66.2, 99, 108 y 110.2, deja clara la relación entre partidos, Gobierno y Parlamento. Por tanto, Pedro Sánchez no ha secuestrado nada: se limita a utilizar las reglas de «esta Constitución que nos hemos dado».

Y respecto al poder judicial, que Soto Ivars presenta como último contrapoder, ya Montesquieu, en El espíritu de las leyes, había escrito que «el poder de juzgar es casi nulo». El problema no es inventar un misterioso cuarto poder, como propone, sino la imposibilidad objetiva de representación política y de separación efectiva entre Gobierno y Parlamento en un Estado de partidos.

El periodista y escritor, además de no llorar por las democracias, se adentra también en la Teoría de la Constitución: «Hace falta mucho margen de interpretación, mucha elasticidad y mucho carácter posmoderno para creer que la ley de Amnistía es constitucional, o que la ley de violencia de género era constitucional. Si ambas cosas han pasado gracias al Constitucional es porque la Constitución es tan elástica como necesita el PSOE en cada momento».

No sabe que los tribunales constitucionales son tribunales políticos. Ya Sieyès, el abate francés que no anduvo precisamente escaso de oportunismo político, propuso en 1795 el Jury constitutionnaire, destinado a controlar los excesos de los poderes constituidos y garantizar la supremacía de la Constitución. El mismo Sieyès que terminó conspirando con Napoleón en el golpe de Estado del 18 de brumario de 1799, para acabar convertido en senador y conde del Imperio. Kelsen desarrolló después, en Austria, el modelo de justicia constitucional concentrada, concibiendo el Tribunal Constitucional como un «legislador negativo», frente al control difuso existente en Estados Unidos. El Maquiavelo de Plettenberg, Carl Schmitt, advirtió que trasladar las controversias políticas a los tribunales no conducía a juridificar la política, sino a politizar la justicia.

En España, basta leer el artículo 159.1 de la Constitución para conocer la procedencia política de las propuestas de nombramiento de sus doce magistrados: cuatro a propuesta del Congreso, otros cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y quién elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, encargado de proponer los dos restantes? El artículo 122.3 de la Constitución establece que está integrado por el presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales, doce de procedencia judicial y ocho juristas de reconocida competencia. Pero el artículo 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los veinte vocales sean elegidos por las Cortes Generales, por mayoría de tres quintos: diez por el Congreso y diez por el Senado, correspondiendo a cada Cámara seis del turno judicial y cuatro juristas de reconocida competencia.

Por tanto, los doce magistrados del Tribunal Constitucional son propuestos, directa o indirectamente, por órganos cuya composición está determinada por los partidos políticos, incluidos los dos designados a propuesta del CGPJ. Naturalmente, el artículo 159.5 de la Constitución proclama su independencia e inamovilidad, como si bastara con decir la obviedad de que no pueden ser coaccionados, lo cual podría constituir un delito, cuando lo verdaderamente relevante es el sistema de designación, que, como sabemos, permite anticipar la orientación de las decisiones de cada uno de ellos.

García de Enterría, en La posición jurídica del Tribunal Constitucional en el sistema español, reconoce que estos tribunales resuelven conflictos de naturaleza política, aunque sostiene que deben hacerlo mediante criterios jurídicos. Ahí está precisamente la cuestión: que la Constitución garantice la independencia de los magistrados no elimina el origen político de su nombramiento ni la trascendencia política de sus decisiones, sabidas por ello de antemano.

Soto Ivars, que escribió en El País de las Tentaciones y de donde salió de un puntapié, debió leer a Jesús Cacho, quien escribe en El negocio de la libertad: «Cebrián no es un escritor, ni un periodista: es el “chulo” de una empresa que no es propiamente del Estado, porque su dueño se apellida Polanco, pero que hace las funciones ideológicas de empresa estatal. Como negocio de comunicación que es, Prisa es responsable de la producción de ideología para consumo diario. Es El País el que crea esa ideología que luego difunden las televisiones y las radios sin saber muy bien dónde se ha creado, y quién, por control remoto, las ha manipulado».

García-Trevijano estuvo a punto de hacerse con El País si Darío Valcárcel no llega a delatarlo, ya que había conseguido controlar más del 28 % de las acciones. Sabía perfectamente la comunión de intereses que había que destruir. Cacho dice también en su libro: «En un país donde casi nadie cumple la ley es indispensable estar a bien con el poder político (PSOE) que, en contra de sus obligaciones, consiente esos incumplimientos y con su brazo ideológico/mediático (Prisa), que puede apuntar con el dedo a cualquiera de los transgresores en un momento determinado».

Después de todo, nuestro periodista, nacido en 1985, viene ahora a descubrir el Mediterráneo en 2026 para hablarnos con indignación de la destrucción de la democracia y del Estado de derecho por el PSOE de Pedro Sánchez, quien ha sido el mejor político que, hasta la fecha, ha dado este sistema podrido de oligarquías de partidos. Él sí se ha dado cuenta de hasta dónde se puede llegar en esta partitocracia, sin saltarse ni una coma de sus reglas, junto a este pueblo de insolventes mentales que es España.

Soto Ivars es un buen tío, un tipo ligero, de ademanes sufrientes, con un discurso aparentemente crítico, pero guay, más propio de charlas entre amigos (y amigas, claro) en las barras de bares y cafeterías que de una preparación intelectual seria, ya proscrita y preterida. Y por eso mismo resulta representativo de nuestro tiempo. Conecta fabulosamente con esta época socialdemócrata sin parangón, de ateísmo estético y sin libertad política, en la que, fumándose un cigarro y tomando una cerveza, muchos emulan a Bukowski. Son modernos, pero culturetas; progres, pero serios. O sea, socialdemócratas. O sea, nada.