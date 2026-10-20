Víctor Entrialgo: «Un poema de amor y una canción desesperada»

Las cansinas historietas de la rue del percebe de Ferraz desesperado, ahora en camiseta, han generado un hartazgo y una ansiedad que lleva dañando la salud de la Nación durante ocho años. Como las televisiones y telediarios no acaben con él, Pedro Sanchez se va a encargar de hundirles las audiencias. Ocho años parecen muchos para un beso de dos procesados unidos por el patético guión de la factoría de Moncloa que está llevando a regurgitar, cambiar de canal, poner una peliculina o a apagar directamente la televisión.

Emerge su sonrisa de hiena en la noche en que trama su siguiente infamia para volver antes de irse, siempre Él por encima de los intereses de España. Primero el poema de amor, Me gusta cuando callas.. porque estás como ausente. Y luego la Canción desesperada: «El río anuda al mar su lamento obstinado. Abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir, oh abandonado!»

¡Qué random! Mira que si al final va a ser un iletrado como Sanchez el que más haga por la lectura de los españoles. No por sus recomendaciones falsas y patéticas, como todo lo suyo, que le servirán si acaso para el trullo, sino porque la peña está huyendo de los angustiantes telediarios y todos sus malditos comisarios.

Despues de ocho años de infame dictadura de hipócritas y farsantes que han traido el caos y una coalición de desesperados salidos de un casting de zombis huyendo de su propia vida, ¿quién puede votar a esta tribu, salvo un rebaño de comisionistas, covachuelistas interesados o indocumentados que llevan ocho años acampados en la vida pública por no tenerla privada, olvidados de la moral y destinados al averno que para ellos será el ostracismo.

Habría que procesar a Sanchez sólo por este casting de frikis y sinvergüenzas cogidos por las gónadas, como el ¿defensor del pueblo? que a la orden de su prior y su sueldo ha recurrido lo que ha establecido el Supremo sobre el nuevo golpe de estado de Sanchez que, por ocurrencia de los delincuentes de la guarida del lobo, van por el mundo comprando votos para sustituir al pueblo Soberano por otro, en la maniobra más nazi y vil que pueda imaginarse de un tirano, «si no me votan traigo a otros que sí lo hagan,» como ha tenido que denunciar brillantemente el primer ministro checo.

O la del ministro de economía, obligado por el Supremo a abortarla separando las identidades acreditadas de las otras. Este esbirro suave que utiliza la pedantería para no llamar a las cosas por su nombre dice que el Pp tiene que «explicitar» su programa. No dice explicar ni exponer. Dice explicitar. Mentirosos y falsarios son maestros de la cursilería y el eufemismo como este otro farsante suave que cuando colocaron sobre sus hombros la pesada servidumbre de la economía española, en lugar de estar apesadumbrado por la responsabilidad, el tío daba saltos junto al otro de Hacienda. Los esbirros y jaimitos aplauden como focas y de los pisos pasan ahora a las pensiones aunque ocho años parecen muchos para un beso de dos procesados unidos por el patético guión de un poema de amor y una canción desesperada de la factoría de Moncloa.