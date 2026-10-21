Hace 113 años

En 2026 se cumplen 113 años desde que Ramón y Cajal vaticinó la regeneración neuronal. El premio Nobel se adelantó con creces a su tiempo ya que el cerebro pasó de ser considerado un sistema estático a otro en constante cambio. En 1905, Ramón y Cajal inició el estudio de la degeneración y regeneración del sistema nervioso, publicando numerosos artículos que fueron resumidos en el libro “ESTUDIOS SOBRE LA DEGENERACIÓN Y REGENERACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO”.

No obstante la teoría del Nobel español ponía en un compromiso a aquellos que decían que el alma no existía y que todo estaba en el cerebro cuyas células eran siempre las mismas; por ello se desestimaron los descubrimientos de Ramón y Cajal, admitiendo que si bien todas las células que componen el cuerpo humano se renovaban en un plazo máximo de diez años, no ocurría así con las neuronas existentes en algunas áreas relacionadas con altas funciones cerebrales (neo corteza), como son las involucradas en la memoria y el aprendizaje.

Sin embargo, los últimos descubrimientos científicos han dado la razón al doctor Ramón y Cajal, al demostrar que las células de la corteza cerebral, también se regeneran. (Science. vol 288. Junio 23, 2000. pág. 2111).

A todos aquellos negacionistas de la existencia del alma humana, que sin ninguna base ni titulación académica que avale sus ínfulas ´cientifistas´, pretenden saber de todo, hasta de neurología, les quiero dedicar estas líneas, escritas por el doctor don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina considerado como el padre moderno de la Neurociencia, y cuya lista de títulos, honores, y distinciones en el mundo científico, no tienen parangón:

«Y a los que te dicen que la Ciencia apaga toda poesía…, contéstales que… tú sustituyes otra mucho más grandiosa y sublime, que es la poesía de la verdad, LA INCOMPARABLE BELLEZA DE LA OBRA DE DIOS y de las leyes eternas por Él establecidas. Él acierta exclusivamente a comprender algo de ese lenguaje misterioso que Dios ha escrito en los fenómenos de la Naturaleza; y a él solamente le ha sido dado desentrañar la maravillosa obra de la Creación para rendir a la Divinidad uno de los cultos más gratos y aceptos…»

Pues eso.