La importancia del ahora

A veces dedicamos más tiempo en recrearnos, o angustiarnos, por lo que hemos hecho en el pasado, o nos gustaría hacer en el futuro, que en fijarnos en lo que realmente estamos haciendo ahora, sin darnos cuenta que el pasado ya nada ni nadie lo puede cambiar, porque lo escrito, escrito está, y el futuro será consecuencia de lo que hacemos ahora, y no de lo que un imaginario destino nos deparará.
No hay momento más importante en tu vida, que el ahora. Lávate por dentro, pide perdón, perdónate y perdona, y vive con pasión e intensidad, cada momento, como si fuera el último de tu vida, y el primero de un luminoso camino hacia la Eternidad.