Tiempo

La importancia del ahora

Eternidad

Alma, espíritu, muerte
Alma, espíritu, muerte. PD
Archivado en: Columnistas

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Milei y Abascal

Milei y Abascal celebran sus coincidencias y su aversión compartida a Sánchez: "Nada más divertido que patear culos zurdos"

A veces dedicamos más tiempo en recrearnos, o angustiarnos, por lo que hemos hecho en el pasado, o nos gustaría hacer en el futuro, que en fijarnos en lo que realmente estamos haciendo ahora, sin darnos cuenta que el pasado ya nada ni nadie lo puede cambiar, porque lo escrito, escrito está, y el futuro será consecuencia de lo que hacemos ahora, y no de lo que un imaginario destino nos deparará.

No hay momento más importante en tu vida, que el ahora. Lávate por dentro, pide perdón, perdónate y perdona, y vive con pasión e intensidad, cada momento, como si fuera el último de tu vida, y el primero de un luminoso camino hacia la Eternidad.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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