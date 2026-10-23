“American Pie”

Pastel americano

Aquella cándida sociedad estadounidense

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El tema “American Pie”, (Pastel Americano), de Don McLean, está lleno de metáforas sobre la vida, la música, y los problemas sociales en los EEUU de los 50 y 60.

McLean nunca quiso explicar el verdadero significado de esta canción. Algunos creen que “American Pie” es un homenaje de despedida a la corta y frustrada ´Era Kennedy´, que concluyó el 22 de noviembre de 1963 con el asesinato de John F. Kennedy. El mismo ´lobbie´ que ordenó su ejecución, hoy en día tiene más poder que nunca y continúa marraneando a su antojo, tras haber convertido al mundo en su cortijo particular, por lo que, como era esperar, nada relevante se hizo público tras la desclasificación de los informes secretos sobre el magnicidio, al cumplirse 50 años de los hechos. Todo había quedado atado y bien atado, cincuenta años antes. Pero volvamos al tema principal.

En “American Pie”, McLean salpica de metáforas una letra, no siempre fácil de entender. La constante referencia a una sociedad americana, abobada en su inocente y candoroso sueño de electrodomésticos en color pastel manzana, y ´cadillacs´ descapotables, en rosa palo, con tapicería en escay blanco, va enlazando las metáforas sobre los sucesos que convirtieron el sueño americano en una pesadilla.

Aquella cándida sociedad estadounidense se vio inmersa, de la noche a la mañana, en la guerra de Vietnam, los disturbios raciales, el asesinato de los Kennedy y Martin Luther King, y la generación nacida del “Flower Power”, sumida ésta en la irrealidad del LSD y las ladillas del amor libre sin jabón, con la música de fondo de un adolescente Bob Dylan, al que Mclean tilda de ´bufón´.

Un profundo cambio que Don McLean fija su punto de inicio el martes 3 de febrero de 1959, día en que los carismáticos iconos del rock and roll, Buddy Holly, Ritchie Valens, y The Big Bopper, suben a un avión llamado “Miss American Pie”, para emprender, sin saberlo, un vuelo a la eternidad del que ya no sabrían regresar.

El vídeo del enlace es impresionante por su laboriosa y precisa sincronización de la letra de la canción con unas imágenes reveladoras que alumbran la enigmática letra de “American Pie”.

NOTA: “American Pie” se estrenó en las listas de éxito el 15 de enero de 1972, siendo nº 1, durante cuatro semanas consecutivas, de la principal lista de Estados Unidos, el Billboard Hot 100. Durante casi 50 años, ostentó el récord histórico de ser la canción más larga de la historia, (con 8 minutos y 42 segundos), en llegar al número nº 1 de Billboard.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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