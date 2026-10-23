Ventoso admite que Jiménez Losantos tiene razón sobre los ministros de Sánchez y los de Franco

Luis Ventoso, periodista, titula hoy su columna «¿Y si Jiménez Losantos tiene razón?».

Publicada el 22 de octubre de 2026 en El Debate, la pieza ofrece una defensa controvertida de la meritocracia, la educación y el examen histórico sin prejuicios ideológicos.

El autor se apoya en una afirmación de Federico Jiménez Losantos sobre el nivel de preparación de los ministros de Franco comparado con los del Gobierno de Pedro Sánchez.

La idea central se expone rápidamente y de manera directa: más allá del tono provocador del locutor, Ventoso considera que la cualificación media de los gabinetes franquistas era superior. El artículo relaciona esta reflexión con el debate en torno a la memoria histórica, la selección de los cargos públicos y la tendencia a juzgar el pasado desde perspectivas políticas cerradas.

La provocación como punto de partida

El inicio de la columna recupera una intervención radiofónica de Jiménez Losantos. Ventoso reproduce su argumento y, a pesar de matizar el uso de la palabra «analfabetos» en referencia a los actuales ministros, sostiene que hay una diferencia esencial en los criterios de selección.

«En una de sus intervenciones en su programa de radio, Jiménez Losantos afirmó, a su estilo incisivo, que los ministros de Franco estaban mucho mejor preparados que los de Sánchez, a quienes llamó “analfabetos”, y subrayó que en aquella época “la meritocracia era fundamental”.»

El columnista no acepta sin reservas la descalificación del conjunto del Ejecutivo de Sánchez. Reconoce que hay excepciones, pero usa varios nombres como contraste para fortalecer su argumento. La comparación no busca demostrar que todos los ministros franquistas fueran brillantes, sino indicar que entonces, con mayor frecuencia, se requería una trayectoria profesional sólida para acceder al poder.

«Jiménez Losantos tiene razón en la idea de fondo que plantea, independientemente de cómo lo expresa.»

La citación de Ione Belarra, Irene Montero y Miquel Iceta introduce el elemento más contundente del texto. Ventoso afirma que ciertos perfiles políticos de la actualidad no habrían pasado los filtros de aquellos gobiernos. Es una comparación deliberadamente provocadora: contraponer la promoción basada en la militancia o la cuota política con una visión de la Administración más ligada a la formación académica y la carrera funcionarial.

«¿Habrían sido ministros de Franco figuras destacadas como Ione Belarra, Irene Montero o Iceta? Claramente, no.»

Formación, currículo y memoria histórica

Para sustentar su argumento, Ventoso menciona a Manuel Fraga, Licinio de la Fuente, Cruz Martínez Esteruelas, Fernando Suárez y Lora-Tamayo. Resalta sus trayectorias como catedráticos, abogados del Estado, científicos y autores. El objetivo es evidenciar que algunos ministros del franquismo poseían una preparación excepcional, a pesar de que esa cualificación coexistiera con un sistema político autoritario y carente de libertades democráticas.

«Es cierto que Franco tuvo también algún ministro poco competente o sinvergüenza. Sin embargo, la media de preparación de los miembros de sus gabinetes supera claramente a la de los de Sánchez.»

Este matiz resulta crucial. La columna no presenta al franquismo como un modelo político ideal. Ventoso reconoce que en sus gobiernos hubo incompetencia y oportunismo, pero rechaza la idea de que el régimen pueda ser descrito solamente a través de una condena total que ignore cualquier logro, trayectoria profesional o figura notable de aquel tiempo.

«No voy a enmascarar el franquismo con una visión idealizada. No obstante, tampoco se puede sugerir que durante sus cuarenta años no se llevó a cabo nada bueno, o que no hubo españoles valiosos y destacados entre sus filas.»

En la parte final, la discusión se desplaza de los ministros hacia la manera de abordar la historia. Ventoso critica las leyes de memoria que, según él, imponen una lectura oficial y limitan la libertad académica. Sugiere separar la valoración moral del régimen de la investigación sobre sus instituciones, protagonistas y resultados.

«El pasado debe ser examinado con serenidad, datos y con un esfuerzo científico para buscar la verdad.»

Así, el artículo deja una tensión sin resolver: reconocer la preparación de ciertos líderes franquistas no significa legitimar la dictadura, de la misma manera que cuestionar la capacitación de algunos cargos actuales no permite descalificar a todos. La discusión sobre el mérito en el ámbito público requiere comparar trayectorias específicas, evitar etiquetas globales y aceptar que la historia rara vez se ajusta a un solo marco ideológico.

Entre las curiosidades que rodean a los protagonistas mencionados destaca la diversidad de sus trayectorias: Fraga accedió a la cátedra muy joven; Licinio de la Fuente provenía de una familia agrícola y llegó a formar parte del cuerpo de abogados del Estado; y Lora-Tamayo combinó su labor científica con la responsabilidad ministerial. Tres caminos diferentes que llevan a una misma reflexión: ¿cuánto influye hoy la preparación a la hora de elegir a quienes nos gobiernan?