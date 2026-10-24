Naranjo sobre Broncano, Sánchez, la chupa vaquera y los pantalones de pitillo

Antonio R. Naranjo firma hoy su columna «Con Broncano y pantalones de pitillo», publicada el 23 de octubre de 2026 en El Debate.

Su propuesta arranca de una imagen precisa: la vestimenta de Pedro Sánchez durante su entrevista con David Broncano sirve al autor para poner en tela de juicio una estrategia política centrada en la apariencia, la superficialidad y la construcción de una cercanía engañosa.

El texto establece una conexión entre vestuario y poder.

El pantalón de pitillo no es una mera elección de estilo, sino que se transforma en un símbolo de un líder que intenta proyectar una imagen de juventud, desenfado y cercanía con una audiencia que, según Naranjo, detecta la falsedad del enfoque.

Naranjo inicia con una comparación mordaz. A su juicio, Sánchez ha optado por una imagen que no concuerda con su edad ni con la seriedad que debería acompañar a un presidente del Gobierno. Este contraste va más allá de la vestimenta: se enfrenta al culto a la apariencia mientras se echa en falta una trayectoria política más sólida.

«Tampoco es habitual que se cuide más la cara que la cabeza o el alma, y que el presupuesto por naturaleza escaso se dedique antes a quitarte hoyos del rostro que a leer libros o escuchar música, por mucho que luego un asesor te sople un par de títulos que no has leído y un par de discos que no has oído para hacerte el cultureta y el modernillo en el TikTok, otro engendro incompatible con la cincuentena.»

La cita encapsula una de las ideas clave de la columna: la juventud como una mera representación. Naranjo no solo critica el cuidado personal, sino que señala la sustitución del aprendizaje y el juicio por una imagen fabricada. En este contexto, TikTok se posiciona como un escenario de una modernidad artificial, manipulada por asesores y adaptada a los códigos de la comunicación política actual.

Su aparición junto a Broncano subraya este diagnóstico. El presentador encarna un espacio humorístico y espontáneo; Sánchez intenta encajar, pero Naranjo ve ese esfuerzo como una actuación desfasada. Así, la entrevista no se presenta como un intercambio informativo, sino como una representación donde el presidente elude la solemnidad sin alcanzar una verdadera naturalidad.

«Así que Sánchez quiso que se viera a un tío enrrollado, en forma, guapete y divertido, pero cualquiera algo iniciado solo vio a un cateto desubicado y a un mal actor que sigue actuando cuando la función ha terminado y el público se ha ido a la mitad con una lluvia de tomates.»

Con un tono satírico y hasta agresivo, busca provocar una reacción en el lector. El presidente aparece como una figura atrapada entre dos mundos: demasiado mayor para replicar gestos juveniles y al mismo tiempo demasiado obsesionado con ellos para reconocer la autoridad que le confiere su cargo. La crítica subyacente cuestiona una política que quiere reemplazar la credibilidad por un aire simpático en televisión.

Una imagen política convertida en diagnóstico

La columna se expande después. La vestimenta deja de ser un mero detalle y se convierte en un indicativo de cómo Pedro Sánchez concibe su vínculo con el público. Naranjo interpreta sus gestos como parte de una estrategia de seducción dirigida a sectores que priorizan la cercanía mediática y la identidad compartida por encima de debates políticos serios.

«Las ridículas actuaciones de Pedro, un Dorian Grey de polígono, le miden bastante a él, pero menos que a nosotros y a la impresión que le causamos a este sugar daddy con ínfulas: si por un momento cree que cuela, es porque efetivamente cuela en los mismos segmentos poblaciones que están convencidos del peligro de la ultraderecha, de la bonanza económica sin precedentes en España, de la conspiración judeomasónica contra un buen hombre y de la existencia de una bárbara máquina del fango para hacerle la vida imposible a él, a su Begoña, a su partido y al país.»

Aquí, la sátira estética se transforma en crítica social. Naranjo argumenta que la representación tiene éxito porque encuentra un público dispuesto a aceptarla. La discusión no radica en si Sánchez es convincente para todos, sino en la habilidad de ciertos sectores para verlo como “uno de los suyos”. Así, la política se revela como un campo de batalla de percepciones, emociones y pertenencias.

El artículo hace referencia a elementos culturales y populares para ridiculizar esta búsqueda de juventud. La mención a Dorian Gray encapsula la obsesión por mantener una imagen juvenil, mientras que el “polígono” disminuye la seriedad del personaje y lo presenta como una caricatura de modernidad de barrio. No se trata aquí de un análisis neutral: la columna se propone desmantelar la imagen presidencial a través de una serie de imágenes mordaces.

«Sánchez es un madurito sin madurez que se calza una chupa vaquera y se va un martes de madrugada a un club adolescente a ver si, con dos movimientos torpes de cadera, se integra con los universitarios, sin darse cuenta ya de que provoca risas y con la insistencia, espanto.»

La escena imaginada resume la acusación principal. No es que un político quiera mostrarse cercano, sino que confunde esa cercanía con la imitación. Según Naranjo, el intento de compartir códigos juveniles revela distancia, no conexión: quien siente la necesidad de disfrazarse para parecer próximo demuestra que no pertenece a ese entorno.

La parte final introduce una lectura electoral. El 29N se perfila como un momento de identificación colectiva: unos votantes observarán al dirigente y verán una versión amigable de sí mismos; otros percibirán a un político envejecido que trata de aparentar lo que ya no es. El desenlace dependerá menos de los pantalones que de la predisposición previa del público a confiar en el personaje.

«Otra cosa es que en esta España alocada y subvencionada esto tenga público y, junto al viejales haciendo el ridículo en el centro de la pista, pueda haber un coro suficiente de desnortados aplaudiéndole y haciendo los mismos pasitos, en un baile que sienten divertido pero es una triste danza funeraria.»

La imagen del baile es el reflejo del pesimismo de Naranjo. Aunque la escena pueda generar aplausos, el autor considera que ese entusiasmo disimula una decadencia política y cultural. El espectáculo persiste mientras haya un público dispuesto a celebrarlo, aunque en el fondo, la columna sugiere que aquella fiesta se asemeja más a una despedida.

El cierre trae de nuevo al primer plano el símbolo original: los pantalones de pitillo como línea divisoria entre identificación y rechazo. La cuestión no es si la prenda es tendencia, sino qué revela sobre la percepción de quienes la miran.

«Al final, el 29N va de cuántos ven en los pantalones de pitillo a uno de los suyos y cuántos a un hortera de bolera.»

El protagonista de esta caricatura no es solo el político disfrazado de joven, sino el camaleón mediático: cambia de ropa, tono y escenario para adaptarse a cualquier entorno. En la naturaleza, ciertos animales mudan de piel; en política, algunos personajes optan por cambiar de vestuario. El verdadero problema comienza cuando el público identifica antes el disfraz que la esencia del personaje.