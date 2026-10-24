La entrega del Premio Princesa de Asturias del Deporte a Lionel Messi brinda a Eduardo Inda la oportunidad de reavivar el debate sobre el orgullo nacional, la memoria deportiva y los criterios para otorgar distinciones de esta magnitud.

El periodista y director de OKDIARIO titula su columna en La Razón: El próximo Princesa de Asturias, a Mohamed VI.

La postura del autor es clara: sostiene que la actuación del equipo argentino durante la celebración del Mundial, tal como él la entiende, justificaba revocar el premio a Messi.

A partir de esta idea, desarrolla una propuesta deliberadamente provocativa: conceder uno de los siguientes premios a Mohamed VI, específicamente el de la Concordia.

Una acusación basada en la conducta

Inda dirige gran parte de su argumento hacia la conducta de Messi como capitán de Argentina. No se limita a evaluar sus logros deportivos, sino que también analiza su peso simbólico en un momento que define como una afrenta a España. El futbolista es presentado como un representante de una postura colectiva en lugar de ser visto solo como un individuo con una carrera brillante.

El autor atribuye al jugador un nivel de influencia mayor que el de otros líderes en el ámbito del fútbol argentino. Su argumento se fundamenta en que alguien con su estatura no puede mantenerse al margen en un episodio que, según él, es significativo:

“Teniendo en cuenta que es una leyenda, hubiera bastado un simple «¡basta ya!» suyo para finiquitar el carrusel de agresiones. Todo lo contrario. Las alentó con su silencio cómplice.”

Esta frase resume el dilema moral que presenta la columna. Para Inda, el silencio no significa no tener responsabilidad. En el caso de una figura deportiva de renombre, callar ante un conflicto puede ser percibido como apoyo, sobre todo cuando millones de personas están atentas a cada gesto.

El Mundial como telón de fondo de la controversia

La escena de la ceremonia de entrega del trofeo se convierte en un eje fundamental del texto. El columnista describe la reacción argentina como un desplante bien orquestado, situando a Messi como el intelectual responsable de dicha actitud. Aquí, el fútbol se transforma en algo más que un mero entretenimiento; se convierte en un campo de rivalidades nacionales y representaciones públicas.

“Sucedió durante la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo a España. Cuál sería mi asombro, y el de los cientos de millones de telespectadores, cuando la albiceleste dio la espalda a la campeona mientras el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, y Donald Trump entregaban el trofeo a los en el fondo y en las formas indiscutibles campeones.”

La fuerza de este fragmento se deriva tanto de la situación descrita como del lenguaje empleado. Frases como “dio la espalda” o “jefe de la FIFA” intensifican la percepción de una ceremonia que el autor considera deshonrosa. La columna no busca una interpretación equilibrada, sino que enfatiza el peso público del gesto y lo transforma en evidencia de una falta de respeto.

Desde esta perspectiva, Inda amplía su crítica hacia las estructuras del fútbol argentino. Menciona a Lionel Scaloni, el entrenador de la selección, y a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, aunque asigna a Messi el papel estelar. El jugador aparece como un líder informal en un sistema donde, según el autor, su autoridad supera la jerarquía oficial.

“El ideólogo y autor material de ese desplante fue, como no puede ser de otra manera, Lionel Messi, el capitán argentino, un tipo que manda más que el por otra parte impecable y elegante entrenador Scaloni o el cuestionado Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino.”

El premio y el orgullo nacional

En la segunda parte del artículo, Inda cambia su enfoque y se dirige a las instituciones españolas. Critica a España por haber mantenido el galardón tras los incidentes que menciona. Su reproche va dirigido no solo al jurado, sino también a la imagen de un país que, a su juicio, opta por no defenderse ante lo que considera un agravio.

“Pues bien, a este hombre que faltó gravísimamente al respeto a España, España le otorgó ayer el Premio Princesa de Asturias del Deporte.”

La columna también pone bajo la lupa las razones oficiales detrás del galardón. Inda argumenta que la mención a un comportamiento ejemplar dentro del campo no se alinea con su percepción de los hechos, y cuestiona la afirmación de que Messi sea el futbolista con más títulos alcanzados. El tono vuelve a ser sarcástico y contundente:

“El galardón se le adjudicó por «su ejemplar comportamiento dentro del campo [visto lo visto, mentira]» y por «ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia [trola también]».”

De esta manera, el autor contrasta el prestigio institucional del premio con su propia valoración de los logros del deportista. La cuestión no radica únicamente en si Messi merece este reconocimiento, sino en si una institución española debería mantenerlo cuando, para el columnista, el homenajeado ha tenido un comportamiento que resulta incongruente con la dignidad nacional.

Una provocación al final

El cierre de la columna introduce a Mohamed VI como un candidato hipotético para un futuro Premio Princesa de Asturias de la Concordia. La propuesta actúa como una ironía política. Inda no plantea una candidatura formal, sino que utiliza el nombre del monarca marroquí para elevar la crítica a un nivel absurdo y señalar lo que él considera una contradicción en la postura española.

“Ya puestos, propongo que uno de los próximos Princesa de Asturias sea para Mohamed VI. El de la Concordia, por ejemplo.”

El remate encapsula el tono de toda la columna: indignación, sarcasmo y desafío. En lugar de concluir con una aclaración institucional, Inda elige cerrar con una imagen provocadora que deja abierta la discusión sobre los premios, la responsabilidad de los ídolos deportivos y la forma en que España maneja sus símbolos.

Como una curiosidad que invita a la reflexión, Lionel Messi no solo ha sido uno de los futbolistas más laureados de la historia: también ha convertido su zurda, sus celebraciones y hasta sus silencios en temas capaces de suscitar debates mucho más amplios que un simple partido de fútbol.