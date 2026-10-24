¿Pues supongo que alguno responderá, tras leer mi escrito de hoy, que soy un hereje, carne de hoguera. Pero dejemos a los inquisidores tranquilos mientras preparan la leña, y comencemos.

Si digo que sé quién soy, pero no qué soy, en el fondo, tampoco sé de verdad quién soy. No sé nada.

Esta es una cuestión que jamás se plantearán aquellos que no son capaces de ver y sentir más allá de los sentidos del mundo corporal. Pero ese no es mi caso.

Sé que no soy quien creo que soy, sino que soy lo que, estando lo que llamamos ´despierto, no sé que soy.

Tan solo desde la experiencia extracorpórea puedes tener conciencia de lo que eres y, por ende, de quién realmente eres, que nada tiene que ver con quién crees que eres cuando estás encadenado a un cuerpo en el mundo material, representando, con mayor o menor fortuna, el papel que libremente has aceptado representar en el gran teatro del mundo; no como auto castigo masoquista, sino como una oportunidad de poder pagar y saldar culpas pasadas.

Creer, y eso los que creen, que tan solo en una única y corta vida, se decide nuestro destino para toda la Eternidad, amén de ser una puerilidad, significa poner en tela de juicio la Infinita Justicia de Dios.

Sé que alguno dirá que me olvido en mi planteamiento de la también Infinita Misericordia de Dios. Pues no; no me olvido. Me explicaré.

Si no pagamos por todas nuestras culpas, no puede existir la Justicia Divina. Qué pasa entonces con la Divina Misericordia. Pues la Divina Misericordia consiste en dar cuantas oportunidades y plazos sean necesarios para que podamos pagar nuestras deudas. Solo así podemos hablar de Infinita Justicia e Infinita Misericordia. Dios no ejecuta hipotecas, ni embarga por falta de pago, y menos aún para toda la Eternidad.

Por otra parte, la única explicación que da la religión al tema que planteo, es la misma que da cada vez que, por sus premisas y dogmas de partida, se ve atrapada en un callejón sin salida, y es que esa cuestión es un misterio. ¡Ah! ¡Pues qué bien!

Y ahora, volviendo al principio, responderé a la pregunta qué soy. Pues soy algo muy corriente y vulgar: Un ángel que perdió sus alas, y que voluntariamente intenta hacer méritos para algún día, tras pagar por todas sus culpas, poder volver a volar.