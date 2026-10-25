Gómez Yáñez certifica que la tensión estimulada por el Gobierno Sánchez solo beneficia a VOX

El 25 de octubre de 2026, el sociólogo José Antonio Gómez Yáñez publicó una columna con el siguiente título: La tensión provocada desde el Gobierno solo beneficia a Vox en las encuestas. Su argumentación es clara: la intensificación de la política y la problemática social generada desde Moncloa podría terminar por fortalecer a Vox, precisamente porque transforma el descontento de la izquierda y la reacción de la derecha en un catalizador electoral para la formación liderada por Santiago Abascal.

El artículo enmarca esta dinámica dentro de un contexto europeo afectado por el aumento del coste de la vida, la dificultad para acceder a una vivienda, sueldos insuficientes y el estancamiento de la movilidad social. Gómez Yáñez destaca que la fractura política no solo afecta a los partidos: también se manifiesta en las distintas generaciones.

Los votantes mayores tienden a acercarse al PP y al PSOE, mientras que los jóvenes muestran mayor inclinación hacia Vox y otras alternativas alejadas de las formaciones clásicas.

Una izquierda exhausta y una derecha impaciente

El análisis del autor se basa en un cansancio generalizado que afecta a los dos grandes bloques ideológicos. La izquierda, a juicio de Gómez Yáñez, ya no moviliza con la misma eficacia mediante la crítica a la derecha, debido a que el PSOE ocupa el gobierno mientras persisten problemas que alimentan el descontento social. En contraste, la derecha intuye una oportunidad de cambio, pero exige un liderazgo más claro y menos influido por errores de campaña.

«En resumen, la mitad izquierda está fatigada de sus políticos; la derecha, inquieta».

Esta frase resume el desequilibrio que atraviesa la columna. El desgaste del socialismo no implica automáticamente una victoria para los populares. Puede traducirse en abstención, dispersión de votos o incluso un trasvase hacia Vox. Según el autor, la convocatoria electoral apenas altera las tendencias actuales: el PP podría rondar los 145 escaños, el PSOE lograría unos 103 y Vox crecería hasta alcanzar alrededor de 60, mientras que la izquierda alternativa quedaría limitada a nueve representantes.

Gómez Yáñez también señala una debilidad particular en Alberto Núñez Feijóo: su desafío para forjar una identidad propia. El líder popular se asocia a una tradición de gestión que muchos votantes conectan con Mariano Rajoy, una continuidad que puede transmitir experiencia, pero también falta de renovación.

«El problema de Feijóo es que muchos electorales lo ven como una prolongación de Rajoy; hasta se confunden sus nombres. Este lapsus, como señaló Freud en su Psicopatología de la vida cotidiana, indica que Feijóo está en la misma ‘caja mental’ que Rajoy, sin haber forjado su propio perfil».

Esta apreciación actúa como una advertencia electoral. El PP no solo tiene que aumentar su influencia; necesita explicar qué planea hacer con ella. Para Gómez Yáñez, los primeros meses de un posible Gobierno popular serán cruciales. La expectativa puede transformarse en impaciencia si no se observan resultados visibles desde el inicio.

«Consejo no solicitado: el PP debe tener claro lo que desea implementar en los dos primeros meses de su Gobierno (y lograrlo), o las cañas se convertirán en lanzas de inmediato».

El desgaste del discurso socialista

La estrategia del PSOE es analizada como un intento de convertir la vivienda y la movilización social en pilares de campaña. Sin embargo, el columnista indica que ese enfoque tropieza con una contradicción: el Gobierno busca capitalizar la indignación sobre problemas que se han intensificado durante su tiempo en el poder. La conmoción por el desalojo de Maricarmen, las protestas en Sol, la crisis en Ceuta y la convocatoria de una huelga general aparecen como componentes de un relato que, según el autor, no consigue ser creíble.

«El PSOE pensó que la conmoción por el desalojo de Maricarmen le otorgaría ventaja para tensar la campaña alrededor de la vivienda, pero nada resulta: la concentración en Sol pasa del PSOE, Ceuta está ocupada, los fascistas son solo unos pocos, un tanto penosos, y tienen su retaguardia socavada por pisos alquilados por sus dirigentes (…) En fin, todo es artificial».

El fragmento reúne varias críticas: la capacidad del socialismo para apropiarse de la protesta, la pérdida de centralidad de sus narrativas y la contradicción entre la defensa pública del derecho a la vivienda y las acusaciones sobre comportamientos inmobiliarios de sus líderes. Así, el autor presenta una campaña que intenta recuperar impulso a través de símbolos y episodios emocionales, pero que no resuelve sus problemas de credibilidad.

La mención a Begoña y a una narrativa romántica en el Comité Federal del PSOE se incluye en esta misma crítica. Gómez Yáñez interpreta este recurso como una estrategia narrativa destinada a humanizar al presidente y a fortalecer la cohesión interna del partido, aunque opina que la comparación histórica es exagerada.

«Las últimas ocurrencias: presentar listas conjuntas al Senado con el Frente Amplio, que evoca el desesperado intento de Almunia y Frutos en 2000; y recurrir a Begoña y a un relato romántico, en el Comité Federal del PSOE, como si fuera un trasunto de lady Godiva. El último giro de guion, La fuerza del amor. El problema es que Begoña no es Eva Duarte».

Un PP carente de ambición

La parte más crítica con el PP surge cuando el autor insiste en la necesidad de una campaña ganadora. No es suficiente, sostiene, con denunciar al Gobierno ni con gestionar una ventaja demoscópica. Hace falta presentar un horizonte de mayoría social y plantear salidas al clima de decadencia que impera en el debate público.

La situación se complica por una comunicación confusa. La mención a las pensiones, al derecho a la vida, a un posible pacto con Vox y a la relación con personalidades como Vito Quiles resalta una candidatura sujeta a impulsos cambiantes. El autor alza preguntas cruciales: si el partido será capaz de explicar un modelo de capitalización, si evitará caer en la trampa de las encuestas y si logrará actuar con una narrativa coherente.

«El PP podría llevar a cabo una campaña de ganador, pero a su discurso le falta ambición, debe abarcar a una mayoría social y plantear un futuro para salir del ambiente de decadencia que predomina en el clima social».

La paradoja es que el partido con más posibilidades de gobernar se presenta como el más expuesto a sus propios fallos. Feijóo admite que podría no conquistar la victoria y contempla la opción de apoyarse en Vox; esta formulación, según Gómez Yáñez, puede desmovilizar al votante popular o empujarlo directamente hacia la formación de Abascal.

Vox observa sin entrar en juego

La imagen final ilustra la tesis central de la columna. Mientras el PSOE busca inyectar entusiasmo y el PP teme perder una oportunidad favorable, Vox permanece al acecho. No necesita ocupar el centro ni ofrecer una alternativa completa de Gobierno para crecer: le basta con que la confrontación persista y con evitar cometer errores graves.

«Vox, como el gato de Cheshire (de Alicia en el país de las maravillas), sonríe y observa. Para avanzar, le es suficiente con no errar».

Esta metáfora describe una campaña donde la iniciativa de los contrincantes puede jugar a favor del tercero. Si la izquierda incrementa la polarización y la derecha responde con dudas, Vox tiene la posibilidad de captar el descontento de los jóvenes, la respuesta de parte del electorado conservador y el respaldo de aquellos que quieren una respuesta más contundente.

El cierre literario se centra en el gato de Cheshire: no necesita intervenir para dominar la escena. Su sonrisa perdura mientras los demás personajes se precipitan, una imagen adecuada para una campaña en la que observar puede ser, por sí mismo, una forma efectiva de avanzar.