A los que sufren

De la Noche Oscura del Alma he hablado en varias ocasiones. Hoy voy a explicar cómo acortarla, para salir lo antes posible de ese agujero negro.

POSIBLES CAUSAS Y SUS SOLUCIONES:

1ª Cuando pasamos por una situación de esas, (yo que las he pasado no se las deseo ni al peor de mis enemigos), puede ser por una deuda kármica contraída en nuestro pasado, que ha llegado la hora de su vencimiento, y debemos de pagar al contado. Porque en justicia debemos sufrir lo mismo que hemos hecho sufrir a otros, aunque ahora no nos acordemos.

En este caso lo único que cabe es hacer memoria, reflexionar hasta encontrar el origen y reconocer que obramos mal. A continuación, pedir perdón, no solo a Dios, sino también a aquél que hicimos daño, tratando, en la medida de lo posible, de paliar el perjuicio hecho, y poder acogerse con humildad a la Divina Misericordia. Así de sencillo y complicado, porque qué duro es tragarse el orgullo y pedir perdón, sobre todo cuando no toda la culpa es nuestra.

2ª La otra causa que puede desencadenar la Noche Oscura del Alma, es una situación actual y latente. Ya no hablamos del pasado, sino del presente. La reflexión es sobre qué estamos haciendo mal en nuestra vida, y qué debemos de cambiar.

En muchos casos la respuesta será: – “Yo no estoy haciendo mal a nadie”. Y posiblemente puede ser hasta verdad. La contra pregunta ahora sería: – “¿Y qué estás haciendo de bien?”.

La respuesta a esta última pregunta, normalmente, será una serie de balbuceos inconexos, y divagaciones pueriles.

Si estamos hundidos en la Noche Oscura del Alma y no tenemos nada en nuestro pasado de lo que avergonzarnos, lo normal es que sea porque ha llegado la hora de dar un giro a nuestra vida, bien corrigiendo conductas, o bien dejando de pensar egoístamente con el ombligo. Aparquemos odios y rencores, y comencemos a intentar hacer felices a aquellos que nos rodean, y todo lo demás se nos dará por añadidura.

Se trata, no sólo de conseguir el aprobado, sino de subir nota, de acuerdo con un diseño inteligente de la vida, marcado por un exigente y duro ´paternalismo´, bien intencionado. Quién bien te querrá, llorar te hará. Algo difícil de comprender desde la óptica de esta sociedad ´merenge´, que el diablo ha inspirado.

3ª Por último, el origen puede estar en un simple desarreglo químico del cerebro, debido a causas puramente fisiológicas. Ante eso no cabe más solución que acudir al médico especialista, para que nos saque del bache en que nos encontramos.

En este sentido, voy a contar una historia personal que complementa lo que he intentado explicar, con mejor o peor fortuna, en este escrito; pero no sin antes decir que no debería de dar vergüenza hacer públicas experiencias personales, si con ello podemos ayudar a alguien. Lo que debería dar vergüenza es no poder hacerlo, por ser éstas experiencias, poco edificantes, amén de vergonzantes.

Estaba viviendo una de las peores épocas de mi vida, sin comerlo ni beberlo, y por más vueltas que le daba a la cabeza, no encontraba el por qué. Lo que estaba recibiendo era un durísimo e injusto golpe que no se correspondía con nada que hubiese hecho mal.

Entonces hice lo que solía hacer a diario, que era ir a una iglesia vacía y, tras arrodillarme, sentarme posteriormente delante del Sagrario.

Normalmente voy siempre a dar gracias, porque en esta vida siempre he recibido más de lo que he dado; pero en aquella ocasión, directamente y de modo poco diplomático, comencé a pedir socorro. Literalmente.

Recuerdo que me quedé con los ojos cerrados y la mente en blanco durante unos minutos, tras los cuales vi con toda nitidez la imagen de un frasco de pastillas.

La verdad es que me quedé a cuadros, porque si bien es cierto que en esta vida ya había tenido experiencias místicas, no muchas, pero suficientes, lo último que esperaba, estando donde estaba, era una respuesta tan poco ´espiritual´. Pero obtuve la respuesta que precisamente necesitaba en aquel momento, porque mi problema no era espiritual, ni kármico, sino material; tan material como pueda ser la química del cerebro.

Salí del lugar sagrado y me puse en manos de un especialista. A los dos días mí angustia vital había desaparecido, gracias a la medicación, pero sobre todo gracias a Cristo que me había indicado el camino.

Espero que este escrito sirva de ayuda a todos aquellos que, en estos momentos, deambulan angustiados por la Noche Oscura del Alma, sin saber cómo escapar de ella.