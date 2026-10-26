¿Existe el demonio?

«El truco más brillante del diablo es convencernos de que no existe». Charles Baudelaire.

Tengo conocidos que afirman haber perdido la fe tras su visita al Vaticano. Yo les digo que la fe no es como una moneda que se pierde, se encuentra, y se vuelve a perder. La fe es un don divino, un regalo nada frágil, que un buen día te cae del Cielo, y que hay que cultivar como la perla más preciosa.

Quienes dicen que han perdido su fe tras visitar el Vaticano, realmente no han perdido nada, porque no se puede perder aquello que nunca se ha tenido. Lo bien cierto es que, así como conozco a más de uno que asegura haber perdido su fe tras pasearse por él, no conozco a nadie que diga que ha encontrado la fe tras recorrer dicho lugar.

Personalmente, he visitado el Vaticano en diferentes ocasiones, y para nada ha variado mi fe; todo lo más, se ha ratificado mi tradicional desconfianza hacia la condición humana y sus ínfulas.

Como católico, puedo amar y amo mi Iglesia, y proclamar mi total confianza hacia el 90% de los sacerdotes que conozco. Ahora bien, fe, lo que se dice fe, tan solo la tengo en Dios.

En cuanto a la Curia Romana, pues que quieren que les diga… Mejor que leamos las palabras pronunciadas por el padre Gabriele Amorth, en el transcurso de una entrevista publicada en junio de 2001 por la revista italiana “30 Giorni”.

El padre Amorth desempeñó el oficio de exorcista oficial de la Iglesia Católica en la diócesis de Roma, hasta su jubilación en el año 2000, y su vida y obra sirvió de inspiración para la producción de películas como “EL EXORCISTA”, o, más recientemente, “EL RITO”.

De la entrevista antes mencionada, entresacamos un fragmento que no tiene desperdicio:

PADRE AMORTH: El satanismo se difunde cada vez más. En realidad, el nuevo ritual hace difícil la práctica de los exorcismos. A los exorcistas se les impide que participen en una audiencia con el papa en la plaza de San Pedro. Dígame, sinceramente: ¿qué es lo que está pasando?

PADRE AMORTH: El humo de Satanás ha entrado a todas partes. ¡A todas partes! Quizá fuimos excluidos de la audiencia del Papa, porque tenían miedo de que tantos exorcistas consiguieran expulsar a las legiones de demonios que se han instalado en el Vaticano.

PERIODISTA: – Está bromeando, ¿verdad? –

PADRE AMORTH: Le podrá parecer una broma, pero yo creo que es verdad. No tengo ninguna duda de que el demonio tienta, sobre todo, a las autoridades de la Iglesia, así como a cualquier otra autoridad, en la política y la industria.

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El padre Gabriele Amorth, conocedor de la frialdad de las húmedas mazmorras vaticanas, intentó, sin lograrlo, descafeinar sus graves acusaciones. En cualquier caso, lo afirmado por el veterano exorcista, no constituye ninguna primicia. Ya el papa Pablo VI había afirmado, en su homilía del 29 de junio de 1972, festividad de San Pedro y San Pablo, que “EL HUMO DE SATANÁS HA ENTRADO EN LA IGLESIA”.

NOTA: Gabriele Amorth fue ordenado sacerdote católico en 1954 y se convirtió en exorcista oficial en junio de 1986. Amorth es autor de tres libros sobre la temática específica del exorcismo. Los tres libros son: «Un exorcista cuenta su historia», «Un exorcista: más historias» y «Más fuertes que el mal». En 1986 hizo su primer exorcismo bajo la tutela del padre Cándido Amantini. Desde entonces hasta el año 2010 cuenta en su haber más de 70.000 exorcismos. Si dividimos esta cifra por el número de días existentes entre 1986 y 2010, nos da un promedio de 8 exorcismos al día, cifra esta que puede parecer exagerada si no se tiene en cuenta que en su ámbito de actuación, la ciudad de Roma y el Vaticano, es el lugar en donde se concentra la alta jerarquía de la Iglesia Católica.»

POSTDATA: Siempre he defendido que Dios actúa en el hombre a través del hombre; llamémosles profetas o santos. ¿Por qué el diablo no iba a hacer lo mismo? Llamémosles, psicópatas, sociópatas, y macarras varios.