Israel de la Rosa: «La vida y el cine»

Es completamente normal, incluso un hábito saludable, embutirse en un traje de licra azul y dedicar la mañana del domingo, desde muy temprana hora, a bajar gatitos de los árboles, a rescatar individuos aterrados de entre las llamas de ardientes fuegos, y, ocasionalmente, a sostener entre las manos la enorme barriga de un avión descomunal y panzudo, que, por una mala previsión, ha agotado el combustible y amenaza con desplomarse alegremente sobre una tranquila barriada de Albacete. Singular tragedia, qué duda cabe. Es costumbre muy aconsejable revolotear de aquí para allá, surcando los cielos domingueros, arañando el pálido algodón de los contaminados cielos domingueros, como animoso e intrépido cohete, colocando parches y desliando nudos, achicando aguas de turbios charcos, tendiendo puentes y remendando muros.

Forrado de primorosa y ceñida licra azul, sí, como libro escolar en septiembre, cual rolliza morcilla de cebolla a punto de reventar el envoltorio, con ondeante y vistosa capa al viento y altas botas de goma, de color carmín. Librando al mundo de catástrofes y ansiedades. Trazando amistosas sonrisas en los rostros borrachos de asombro. Todo esto con apresuramiento, con cierta urgencia. Porque hay que poner en orden los contratiempos de la calle, faltaría más, pero con un ojo siempre en el reloj, para eludir, a toda costa, el verdadero drama, el de llegar tarde a la comida programada del domingo en casa de la suegra. Se aterriza disimuladamente en el balcón, se quita uno la licra de un pellizco y se acomoda el flequillo con dos salivazos, y listo. Primero salvar el mundo, y luego degustar las croquetas de la Remedios, poniendo buena cara. Y grandes poderes de superhéroe debe uno atesorar, desde luego, para poner buena cara a la suegra.

Qué sería de nosotros si no existiera el cine, qué sería de la gente, o del anónimo individuo de anónimos pesares, sin esas coloridas y luminosas fantasías que cobran vida mágicamente en una pantalla. Cómo suavizar las cotidianas amarguras sin esas tiernas historias, tan preñadas de dulzura, materializadas como por arte de encantamiento en un blanco lienzo. Sin esas aventuras imposibles, en universos imposibles, que siembran nuestra rutina, más o menos gris, con deliciosas semillas de aterciopeladas promesas. Qué sería del ser humano en su inhumano laberinto de pequeños dolores, de inconsolables añoranzas, si no existiera el cine. Qué sería de él en esas tardes mudas, en esas noches interminables de agria melancolía.

Hay un primer amor en la vida y otro primer amor en el cine. Hay una vida palpable, cruda y real, plagada de zancadillas, de espesas sombras, y una vida ficticia, apasionada, de luz amable e intensamente cegadora, revestida de cálidos ensueños. Y se hace muy difícil distinguir una vida de otra. Y se hace verdaderamente complicado vivir una vida sin sumergirse profundamente en la otra.