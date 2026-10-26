Pedro Sánchez, El camisetas

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, más conocido últimamente por El camisetas, luce cada día una prenda de este tipo con distintas frase de marketing que elaboran las empresas de comunicación contratadas por sus asesores para hacer campaña y engatusar al votante con compromisos presupuestarios y decretos de urgencia publicados en el BOE que se saltan la neutralidad institucional debida cuando las Cortes están disueltas.

Después de estrenarlas en cada mitin, enfundárselas con garbo y difundirlas por televisión y redes sociales, sus correveidiles en ayuntamientos, parlamentos autonómicos y Gobierne las lucen con sonrisas y las muestran a las cámaras para cumplir sus fines y mover el lánguido voto de sus fieles. Un movimiento repetitivo que se renueva a cada poco y que contribuye poderosamente a relanzar la industria textil y de serigrafía.

En algunos contenedores de ropa usada están apareciendo ya aquellas cuyo lema ha quedado desfasado o con poco recorrido, con la pretensión de que las luzcan los destinatarios de estos recipientes, que suelen ser mercadillos de pueblo o habitantes de países de África e Hispanoamérica, sin descartar los biznietos de españoles emigrados a los que Sánchez quería seguir dando un pasaporte español para votar por correo en un país que ni es el suyo, ni conocen, ni piensan venir nunca porque ni siquiera saben colocarlo en el mapa. Menos mal que el Tribunal Supremo ha podido frenar esta tropelía, de momento.

Quizás el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Jose Manuel Albares Bueno, esté remitiendo a los Consulados las cotizadas prendas para que las hagan llegar a sus destinatarios y las luzcan en Cuba, Venezuela, Argentina y demás países hermanos. Es una forma de contribuir a la economía circular, tan de moda en estos tiempos y la razón por la que está tan agobiado y no ha tenido tiempo hasta ahora para cumplir con la orden de la Sala Tercera del Supremo de entregarle la lista de 163.020 extranjeros “colados” (el 99,7% de los nacionalizados se ha hecho con fraude de ley) con esa falsa Ley de nietos e inflar el censo electoral en favor del autócrata Sánchez.

El próximo miércoles, a las tres de la tarde, acaba el plazo para que él y su compañero en el Gobierno y ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, entreguen la lista, bajo la advertencia de que la Sala podrá acordar una “multa coercitiva reiterada hasta la correcta ejecución o deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”, sin perjuicio de “otras responsabilidades patrimoniales” en que pudieran incurrir.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL