Vicente Medina Prados: «Ceuta y la concentración de voto de ‘las izquierdas’»

La crisis y posterior pasividad del Gobierno de España tras la invasión de Ceuta de este pasado verano de 2026 admite múltiples lecturas.

De todas ellas la más fácil de demostrar, con hechos reales sobre el terreno, es la explicación geopolítica derivada de la necesaria cooperación entre España y Marruecos en el control de los flujos migratorios y la lucha contra el terrorismo.

Pero no podemos excluir la existencia de intereses electorales en la tibia gestión por parte del Gobierno de España, tratando de reforzar su posición dentro del bloque de ‘las izquierdas’, presentando a la oposición a su derecha como radical en materia migratoria.

Esta segunda línea de razonamiento no nos resulta extraña a los españoles, acostumbrados a ver como desde el Gobierno ‘se sacan continuamente conejos de la chistera’ en beneficio de sus intereses partidistas, buscando formas de mantenerse en el poder, a pesar de lo dramático que resulte pensar en la frialdad del Gobierno, que sin límites en sus acciones, es capaz de mantener a toda la población de una ciudad española, como es Ceuta, inmersa en un terrible drama humanitario que les mantienen secuestrados dentro de su propia ciudad, todo ello por fríos cálculos electorales.

Resulta preocupante pensar que, en el verano con Ceuta recién invadida, el Gobierno estuviese más preocupado por los resultados de un posible adelanto de las elecciones generales que en la defensa de dicha ciudad española y europea.

Adelanto electoral que se podría haber tomado en base a lo que ahora se denomina la ‘ventana de oportunidad’ resultante de la suma de dos dramas para los españoles, en primer lugar, la ‘Invasión de Ceuta de julio de 2026’, que se acumula a la permanente desgracia humanitaria que para muchos españoles supone la imposibilidad de acceder a una vivienda, con el terrible resultado de más de 270.000 desahucios producidos a lo largo de las dos legislaturas en las que viene gobernando el mal denominado ‘bloque progresista’.

Llegados a este punto desglosemos la hipótesis electoral en sus principales dimensiones.

1.- Búsqueda del voto musulmán, especialmente de los votantes con origen marroquí

Desde esta perspectiva, la cuestión principal no sería por qué se produjo la entrada masiva de personas, sino por qué el Gobierno optó por determinadas respuestas políticas y comunicativas, llamando crisis migratoria lo que pocos días antes había denominado invasión de España.

Aunque la explicación basada en la captación del voto musulmán presenta limitaciones importantes para su desarrollo como hipótesis principal, ya que España cuenta con una población musulmana y de origen marroquí considerablemente inferior, en términos electorales, a la existente en países vecinos como Francia o Bélgica.

Recientemente esta hipótesis ha sido alimentada desde Marruecos con la solicitud de voto hacia el partido socialista en el Gobierno, por algunos dirigentes políticos marroquíes.

2.- La absorción del espacio político a la izquierda del PSOE

En lugar de justificar las acciones del Gobierno de España por el interés de absorber el voto musulmán, parece más plausible que su principal motivación sea la consolidación de la hegemonía del PSOE dentro del bloque marxista.

La crisis se produjo en un contexto marcado por la fragmentación, pérdida de liderazgo y debilitamiento de las fuerzas situadas a la izquierda de los socialistas. En ese escenario, una gestión del fenómeno como migratorio, alejada de planteamientos que lo tratasen como invasión, podría contribuir a concentrar en el PSOE a votantes procedentes de partidos más radicales o ideológicamente más próximos a posiciones multiculturalistas e internacionalistas.

Según esta interpretación, el objetivo no sería captar nuevos votantes vinculados a la inmigración, sino impedir que el electorado de la izquierda más ideologizado encontrase incentivos para apoyar a otras formaciones a la izquierda del socialismo, cada vez más minoritarias, generando una dispersión del voto marxista.

El beneficio electoral sería especialmente relevante en un contexto actual, donde pequeñas transferencias de voto dentro del bloque de la izquierda pueden tener un impacto decisivo sobre la distribución de escaños.

Esta hipótesis se refuerza con los recientes movimientos del PSOE y la creación de la plataforma ‘Senado de Progreso’ que busca aglutinar el voto de ‘las izquierdas’ alrededor de los candidatos al Senado del PSOE.

3.- La disputa por el centro político

Podemos hacer una tercera lectura, en la que la estrategia no estaría orientada únicamente a atraer votantes por ‘la izquierda’, sino también a ‘manchar’ la imagen pública por ‘la derecha’.

El mecanismo sería relativamente sencillo. Si la cuestión migratoria se convierte en el eje central del debate político, cualquier propuesta de endurecimiento de los controles fronterizos o de limitación de la inmigración irregular podría ser utilizada para presentar al Partido Popular como una fuerza cada vez más próxima a las posiciones de Vox.

En este escenario, el objetivo no sería disputar el voto de quienes ya apoyan posiciones firmemente restrictivas en materia migratoria. Ese espacio político se encontraría en gran medida ocupado por Vox, que mantiene desde hace años un discurso favorable al control estricto de la inmigración irregular y a modelos de integración basados en la asimilación cultural.

La verdadera batalla se desarrollaría en el centro político. La estrategia consistiría en asociar cualquier propuesta de endurecimiento migratorio con categorías políticamente negativas para una parte del electorado moderado, tales como radicalismo, xenofobia, racismo o islamofobia.

Si esta operación tuviera éxito, podría dificultar la capacidad del Partido Popular para ampliar apoyos entre votantes centristas, urbanos y moderados.

4.- El problema de la pérdida del voto obrero

La hipótesis adquiere una dimensión adicional cuando se incorpora la transformación del voto obrero en España y en otros países europeos.

Durante las últimas décadas, una parte significativa de los antiguos bastiones electorales de la izquierda ha mostrado una creciente inclinación hacia fuerzas situadas a la derecha del espectro político, especialmente en cuestiones relacionadas con inmigración, identidad cultural, seguridad o globalización.

Desde esta perspectiva, la gestión de la crisis de Ceuta podría interpretarse como un intento de contener simultáneamente dos amenazas electorales: por un lado, la pérdida de votantes hacia la izquierda alternativa; por otro, la fuga continuada de sectores obreros hacia Vox.

La dificultad de esta estrategia radica en que ambos objetivos pueden resultar contradictorios. Un discurso excesivamente favorable a la inmigración puede consolidar apoyos dentro de ciertos sectores marxistas, pero también puede acelerar el alejamiento de votantes obreros preocupados por cuestiones identitarias o de competencia económica.

En esta línea podríamos introducir la variable electoral que supone la denominada como ‘ley de Nietos’, como mecanismo de atracción del voto de los nuevos nacionalizados hacia las posturas del socialismo en el Gobierno de España, pero como se indica por algunas fuentes: El electorado nacionalizado de origen inmigrante en España no constituye un bloque homogéneo. Aunque actualmente muestra una ligera inclinación hacia la izquierda, su voto está claramente dividido entre derecha e izquierda, con diferencias muy importantes según el país de origen, desconociéndose su distribución según clase social u ocupación.