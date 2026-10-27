Andrea Povea: «Nos prometieron un futuro y nos dejaron una habitación de alquiler»

Estudiar, aprender idiomas, hacer prácticas, trabajar duro y esforzarse cada día. Esa era la fórmula que nos vendieron para construir un futuro lleno de oportunidades. Y aquí estamos. Una generación con más formación que nunca, pero que apenas puede permitirse alquilar una habitación.

Toda esa preparación conduce a un futuro que hoy no podemos pagar. Ir a la universidad, hacer un máster y encontrar un empleo ya no garantiza algo tan básico como independizarse. Hemos normalizado que jóvenes con estudios superiores y jornadas completas tengan que seguir viviendo con sus padres o compartir piso con desconocidos. Y lo más preocupante es que lo hemos asumido como si fuera inevitable. Como si no tuviéramos la posibilidad de cambiar las cosas.

Trabajamos para sobrevivir, no para vivir. Cobramos un sueldo que desaparece entre el alquiler, el transporte y la compra. Ahorrar se ha convertido en un privilegio y comprar una vivienda, en un proyecto al que muchos hemos tenido que renunciar. Mientras tanto, Sánchez reivindica la economía española y dice que «lo que está consiguiendo España es algo extraordinario». Pedro, lo extraordinario es que los jóvenes hagamos malabares para llegar a final de mes mientras tú te pegas la vidorra en La Mareta.

La vivienda se ha convertido en el símbolo de una contradicción generacional. Se espera que seamos independientes, pero las condiciones económicas nos hacen depender de nuestras familias. Se fomenta el emprendimiento, pero apenas tenemos capacidad de ahorro. Se habla de formar una familia, pero quién quiere criar a su hijo en un piso compartido.

Ante esta distopía, es inevitable mirar hacia quienes llevan gobernando desde lo que parece una eternidad. Pedro Sánchez llegó a La Moncloa cuando yo tenía 14 años. Año tras año, he crecido con el miedo de llegar a la adultez y que siguiera en el Gobierno. La pesadilla se hizo realidad. Porque ahora soy yo la que no puede hacer planes de futuro.

La vivienda necesita soluciones, no promesas vacías. Aumentar la oferta, agilizar la construcción, proteger al propietario frente a impagos y reducir los impuestos de compra. Porque reconocer un derecho no basta si las condiciones para ejercerlo siguen fuera del alcance de quienes más lo necesitan.

El problema no es que nuestra generación no quiera esforzarse. Es que el esfuerzo, por sí solo, ya no es suficiente. Es frustrante escuchar que los jóvenes lo queremos todo fácil, que no sabemos sacrificarnos o que tenemos demasiadas expectativas. No pedimos una vida de lujo. Pedimos que estudiar, trabajar y asumir responsabilidades nos permita alcanzar la estabilidad que tuvieron nuestros padres y abuelos.

Tampoco podemos permitir que los altercados que hemos visto en las calles de Barcelona definan a toda una generación. Quienes recurren a la violencia no representan a toda la juventud catalana. Somos muchos los jóvenes que seguimos esforzándonos por encontrar nuestro lugar con dignidad y respeto por la sociedad.

Estamos a las puertas de unas elecciones y el futuro de la juventud debe ser el centro del debate. Después de ocho años de Gobierno socialista, tenemos derecho a exigir explicaciones, resultados y, sobre todo, soluciones.

Hay algo que nadie podrá devolvernos: el tiempo. Los años que pasamos sin poder independizarnos, sin capacidad de ahorro o aplazando nuestros proyectos personales no se recuperan. Pero el tiempo perdido no tiene por qué determinar lo que está por venir.

La promesa era sencilla: si hacíamos las cosas bien, tendríamos un futuro lleno de oportunidades. Hemos cumplido nuestra parte. Ahora nos corresponde exigir que quien gobierne cumpla la suya. Y el próximo 29 de noviembre podremos expresar nuestras prioridades. Si queremos decidir sobre nuestro futuro, lo primero es salir a votar.