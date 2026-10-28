Las celdas privadas del Infierno

Nunca he creído en las calderas de Pedro Botero, ni en el infierno con el que la Iglesia, durante siglos, se ha dedicado a aterrorizar a una acojonada y dúctil feligresía.

Y no he creído, no porque no crea que no exista un infierno donde purguemos y tengamos tiempo para reflexionar sobre nuestros errores, sino porque siempre he pensado que el sufrimiento, en ese infierno de almas, es de tipo espiritual, y no físico con un demonio pinchándonos el culo con un tridente al rojo vivo, tal y como nos han vendido hasta ahora… Sin embargo, el Infierno existe, y es bastante peor de lo que nos han contado.

Y todo esto viene a colación de un día en que, rebuscando en el baúl de los recuerdos, encontré, entre cientos y cientos de folios, garabateados a pluma por un servidor, un poema y una fecha. El dolor que sentía por aquel entonces, lo recuerdo perfectamente, así como las razones del mismo. Aquella no fue ni la primera, ni la última vez, que viví una aproximación al infierno del alma, y puedo decir que duele y mucho. ¡Dios, como duele!

Es entonces cuando uno se plantea esa angustia en soledad, en oscuridad, sobrio y consciente, en la cárcel del alma, allí donde no se duerme, ni se habla; tan solo se permanece encerrado en un pensamiento sin sueños ni esperanza; sin mañana.

Porque en vida, cuando el dolor físico es insoportable, te desmayas, o el corazón se te para. Y si el dolor es psíquico, cuando lo que duele es el alma, al rayar lo inaguantable, se transforma en locura, y el sufrimiento para… Perro no en el Infierno.

El infierno es un estado donde el suicidio, no es una opción a la carta. No hay rejas, ni muros, ni sueño, porque siempre estás despierto, bajo un halo de oscuridad que te abraza, en una sorda soledad, donde la locura no te libra, ni se para el corazón, porque ya no eres cuerpo; tan solo alma desencarnada.

Personalmente, al igual que Orígenes de Alejandría, creo en la eternidad del infierno, hasta la llegada del Apocatástasis; pero no creo en la eternidad de la condena y su castigo. Y ello, tal vez sea, porque creo en un Dios de Misericordia, Amor y Justicia. Cumplimiento íntegro de las penas…, pero hasta la más severa pena tiene fecha de caducidad. En fin, dejémoslo aquí, y leamos las líneas que garabateé hace años, en un mal día, de los muchos que aún habrían de venir:

“INFIERNO”, por Antonio Gil-Terrón Puchades

Que callada está mi casa…; que sola mi alma amarga; que pronto cayó la noche, apagando con sus sombra, toda esperanza, cual epitafio de todas las ilusiones perdidas, aquellas que mi vida, hasta ahora, iluminaban.

Negra noche sin luceros… ¡Qué sola y vacía está mi casa! Gélidas sombras que me abrazan; que me hunden; que me hielan; que me encogen el corazón en una larga agonía que no acaba; que no cesa; que me tortura; que matándome no me mata.

NOTA: Ahora recordemos lo mal que se pasa en esos momentos, e imaginemos esa sensación continua y sin descanso, horas y horas, días y días; años y años; siglos y siglos. Así por toda la Eternidad, sin nadie que escuche tus lamentos, porque no hay nadie que te pueda, o quiera, escuchar. Tiempo de sobra para meditar.