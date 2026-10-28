Eva Higueras: «Barcelona. “De estos polvos, estos lodos”»

Me gustaría comentar los actos vandálicos acaecidos en Barcelona el pasado sábado y hacerlo comentando el antes, el durante y el después.

Barcelona tiene una base de cultivo muy propicia para todo acto vandálico.

La ciudad es la provincia más “peligrosa” de España. De enero a junio de 2025 se cometieron 244.748 delitos (según datos del Ministerio del Interior), por delante de cualquier otra ciudad de nuestro país.

La multirreincidencia es un factor clave para ello pues un elevado número de delitos es cometido de forma reiterada por un relativo número de personas. La “puerta giratoria”, donde delincuentes con decenas de antecedentes entran y salen de los juzgados sin entrar en prisión, ha saturado un sistema donde informes policiales han llegado a identificar a casi 500 personas que acumulan miles de detenciones.

Por otro lado, Barcelona es el paraíso de los okupas gracias a la política llevada a cabo por Ada Colau como alcaldesa de Barcelona. Sus políticas (incluidos cursos financiados por el Ayuntamiento durante su legislatura donde se adiestraba en como okupar sin delinquir), han llevado a que la Ciudad Condal sea la ciudad de España con más casos absolutos de okupación.

Las okupaciones problemáticas conllevan amenazas por parte de los delincuentes a propietarios y vecinos, daños en zonas comunes de los edificios, enganches ilegales y manipulaciones en la red eléctrica para abastecer los inmuebles okupas, lo que conlleva riesgo de sobrecargas y de incendios en los edificios.

No siempre los que okupan son familias en riesgo de vulnerabilidad social, no nos engañemos. Existen grupos organizados o “mafias” que usurpan pisos para realquilarlos de forma legal.

Es evidente que la okupación va ligada a la delicuencia y así se deriva de los centenares de pisos okupados en Barcelona que son la “sede” del narcotráfico. Son sobretodo usurpaciones de propiedades de grandes tenedores que prestan poca atención a sus inmuebles. De este modo los traficantes de drogas trasladan sus puntos de venta dificultando así las investigaciones policiales. Así, ante la desesperación de los vecinos, los delincuentes campan a sus anchas.

Paralelamente al auge del colectivo “okupa” se han instalado en Barcelona grupos organizados de movimientos anarquistas y anticapitalistas. El Ministerio del Interior y los Mossos d´Esquadra ya alertaron de la llegada de estos grupos radicales desde países como Italia u otros de diversas zonas de Europa.

De estos polvos estos lodos. La convocatoria del pasado sábado en Barcelona fue hecha por el llamada Plataforma “Blocus” y estaba dirigida a anarquistas, antisistemas y delincuentes. El éxito de la convocatoria estaba garantizado.

Analizando el segundo punto querría poner el foco en el acto vandálico en si. Frente a los destrozos ocasionados hubieron 130 detenidos de origen diverso ( georgianos, marroquíes, latinoamericanos, etc…), 56 adultos y 74 menores. De ellos, 2 tenían antecedentes por desórdenes y 18 tenían antecedentes por delitos varios. La policía se vio desbordada ante una situación que dejó miles de euros en destrozos del mobiliario urbano y decenas de comercios saqueados.

Y en tercer lugar, analizar que ha pasado después.

51 de los 54 detenidos mayores de edad vinculados a este hecho vandálico han pasado a disposición judicial y se ha acordado para ellos libertad provisional teniendo que personarse periódicamente en el juzgado como medida cautelar.

Sólo 3 de los menores detenidos han sido internados en régimen cerrado y para el resto se acordaron diferentes medidas cautelares comprendidas entre la prohibición de asistir a manifestaciones y reuniones o la libertad vigilada. La jueza ha recriminado a los padres de estos menores que alegaran que desconocieran que hacían sus hijos un sábado noche cuando salían vestidos de negro de casa, lo que resulta inconcebible y cuestionable como padres.

En Barcelona solo en mobiliario urbano se han contabilizado 36.000 euros faltando los datos de las pérdidas y robos sufridos en diferentes tiendas.

Según la actual ley del menor, la responsabilidad penal empieza a los 14 años y antes de esa edad son inimputables y, por tanto, la responsabilidad civil recae en los padres. Veremos cuantos de ellos hacen frente a su responsabilidad económica.

Desde mi punto de vista, no son penas intimidatorias que afecten a las futuras actitudes ni de mayores ni de menores que se sientan atraídos por la próxima convocatoria realizada por “Blocus” para el próximo día 31 de octubre en Barcelona.

Ha quedado patente la vulnerabilidad existente ante convocatorias anónimas que parecen no tener un líder/lideres aparente.

Si, tal como algunas fuentes apuntan, se demuestra que en estas convocatorias ha existido injerencia extranjera contra la democracias europeas, cabe preguntarse que se hace o se puede hacer desde los servicios de inteligencia.

Y no puede faltar cuestionarse que está haciendo al respecto el actual Gobierno.

Pedro Sánchez en la red X ha criticado lo acontecido en Barcelona. Pero cabría preguntarse por qué no ha condenado lo sucedido en Avilés y A Coruña cuando desalmados antidemócratas se manifestaron ante un acto de Vox. O por qué no ha condenado lo sucedido en Bilbao cuando, con la excusa de un acto donde intervenía Vito Quiles y que fue suspendido, ardió el centro de la ciudad.

Es el claro ejemplo de “medir con doble rasero”.

Barcelona ha ardido y también lo ha hecho Bilbao.

Y cabe una última pregunta: ¿Dónde está Marlaska?