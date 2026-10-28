José Manuel García Albarrán: «¿Quién calienta y por qué la campaña preelectoral?»

Tras casi ocho años de “paz social”y desde que Sánchez decidió, ‘motu proprio’ o más bien ‘aconsejado’, anunciar el adelanto las elecciones al 29 de noviembre, observamos una serie de hechos violentos con una grave desestabilización del orden público, que bajo distintas consignas o excusas (vivienda, profesores, enseñanza, mítines políticos, obreros metal) estamos volviendo a revivir manifestaciones que arrastran a jóvenes y menores de edad ‘uniformados’ de negro y encapuchados o enmascarados de diversas nacionalidades, que de manera salvaje se enfrentan a la Policía y proceden al saqueo, robo e incendio de todo tipo de comercios de lujo, del mobiliario urbano e incluso de decenas de vehículos aparcados.

En Madrid (acampada de Sol) La Coruña, Zaragoza, Sevilla, Cádiz, Valencia, Pamplona y últimamente las más violentas en Barcelona y Bilbao han roto la estabilidad urbana y para provocar e interrumpir mítines de la precampaña electoral.

Es difícil buscar un solo culpable para este cambio drástico sufrido a poco más de un mes de las Elecciones Generales, pero indicios de culpabilidad política “podemos” buscarlos en la amenaza proferida por la portavoz de ‘Más Madrid’ en la Asamblea: “No habrá paz en las calles de Madrid” y por si fuera poco su Diputada Jimena González dijo: “Quizá Isabel Díaz Ayuso prefiere ‘la vía francesa’ y que se prenda fuego a la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol”. Sin duda la portavoz y la diputada han contribuido con sus comentarios al mantenimiento de la “Paz social” ¿Verdad?

Pero la cantinela cansina y repetida de los miembros de este ‘extinto’ gobierno -Oscar Puente, Oscar Lopez, Elma Saiz, Bolaños, Bustinduy, Ana Redondo y Diana Morant ya sabemos cuál es… “Son alborotadores de extrema derecha los que están detrás de todas estas manifestaciones violentas” Sin embargo el Ministro de Interior -Marlaska- no se ha dignado a salir en defensa de ‘sus Policías heridos’ ni condenar los altercados que afectan directamente a su Ministerio. No esperaba menos de usted… ¡Vergonzoso!

A pesar de que una parte de los españoles, ante el anuncio de Elecciones Generales, vimos con alivio la posibilidad de revertir la situación, que para muchos era insostenible, por varios y diversos motivos…

*Economía de los hogares, debido a una desorbitada subida de precios de productos básicos, con un inasumible aumento de impuestos.

*Sensación de estar soportando a un Gobierno inmoral con múltiples casos de corrupción, unos ya juzgados y condenados y otros muchos siguen aún siendo investigados.

*La indefensión que sentimos a nivel internacional tras ‘la toma de Ceuta’ por tierra y mar, con la sospecha, más que fundada, de las malas intenciones del Reino alauita que está echando un ‘pulso previo’ a un intento de apropiarse de Ceuta y Melilla, todo ello con la dejadez y el ‘beneplácito sospechoso’ de este Gobierno que no avisó de la intrusión en aguas territoriales de Ceuta de buques de guerra de la Armada Marroquí, coincidiendo con el día anterior y el mismo día de la invasión de por tierra, de los que aún quedan unos miles que están haciendo la vida insoportable e insegura a sus habitantes, ante la pasividad del gobierno para expulsarles directamente a su País por tratarles como ‘migrantes’ y no como lo que son… ‘invasores’.

*Intromisión descarada y anticonstitucional de este gobierno -Poder ejecutivo- en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, ejerciendo una influencia partidista en la Fiscalía, en el Consejo General del Poder Judicial y lo que es aún peor, en el Tribunal Constitucional, creando una sensación de inseguridad jurídica y propiciando que se aprueben leyes a base de -Decretos Ley- lo que les ha permitido esquivar el Parlamento que es el verdadero órgano responsable y acreditado para la aprobación legislativa.

*La reciente aprobación de la Ley de Amnistía sin reservas por el Tribunal Constitucional, contra la Resolución del Tribunal Supremo, lo que ha propiciado la libertad para regresar a España de los golpistas, sediciosos y traidores encabezados por Puigdemont y de los cinco ex consejeros de la Generalidad que el 1-O de 2017 hicieron un Referéndum ilegal para posteriormente declarar la Declaración Unificada de Independencia, que fue abolida con la aplicación de Artículo 155 por el Senado, siendo Presidente del Gobierno -Mariano Rajoy- aunque se cometió un fallo de seguridad reprochable al dejar que huyesen a Bélgica en donde han vivido sin cumplir condena 9 años.

Al regresar algunos ya han sido recibidos en Cataluña con vítores y con exaltación de la “Independencia” ¡Cria cuervos y te sacarán los ojos!

*La llamada “Ley de nietos” rechazada por el Tribunal Supremo por no haber garantías de legalidad en los inscritos, pero ante el empeño y el recurso interpuesto, como intento desesperado para autorizar el voto ‘tramposo’ de 163.000 “nietos”, aunque existe un ultimátum a Albares y Bolaños, para presentar antes del 28-O la relación nominal de todos ellos bajo multa o responsabilidad penal por incumplimiento.

Pero ahora resulta que están ‘ideando un subterfugio’ para que puedan votar ‘los hijos de los nietos’. ¿Y si no se aprueban las listas nominales!… ¿De qué nietos hablan?

Habrá que desconfiar y estar atentos a cualquier intento de fraude electoral (Ley de nietos, Voto por correo, voto CERA -españoles residentes en el extranjero- Recuento final telemático por el INDRA)

Thomas Jefferson (1743-1826) Presidente de los EE.UU dijo: “Cuando los Gobiernos temen a la gente… hay Libertad. Cuando la gente teme al Gobierno… hay Tiranía”

Suerte a todos… los que se la merezcan