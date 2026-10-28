Ramiro Grau Morancho: «29 de noviembre, la fiesta de la memocracia»

Los pijos, horteras de salón, palanganeros políticos, y vividores del cuento, en general, hablan de las elecciones generales como de “la fiesta de la democracia”.

¿Pero de qué democracia, a quién quieren engañar…?

Las auténticas elecciones se producen en el seno de los partidos, designando a dedo a los candidatos, en puestos de salida, o de simple relleno.

Y los votantes, en su estulticia, convencidos de que la “democracia” son ellos, solo pueden elegir entre las candidaturas impuestas internamente por las directivas de todos los partidos políticos.

Esas organizaciones son auténticas satrapías, totalmente antidemocráticas, férreas dictaduras donde unos pocos cortan el bacalao, y hacen de su capa un sayo, fomentando las lealtades perrunas, y expulsando, o haciendo la vida imposible, a las personas con principios y espíritu crítico.

Digamos que, en los partidos, y en términos generales, solo prosperan los pelotas y los arrastrados, salvo alguna rara excepción, y por eso tenemos una castuza política que no le deseamos ni a nuestro peor enemigo, hoy por hoy: Marruecos.

La Constitución establece en su artículo 6 que “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular…” y que “Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Pero eso, ¿a quién le importa…?

¿Ustedes creen que la estrategia, tácticas, etc., de Unidas Podemos, o como se llame ahora, no se decide en la mesa comedor, o en la cama de Iglesias y Montero…?

En realidad, algunos partidos, como el PSOE, son auténticas partidas serranas, que ríanse usted de las de Despeñaperros, que a su lado eran unos pobres aficionados al latrocinio.

Sentada esta premisa, ¿cómo vamos a pensar que el resultado, los candidatos, será inmaculado y limpio, como una patena…?

Por no hablar de la nacionalización arbitraria de millones de inmigrantes, que ni trabajan ni aportan nada a la sociedad española, pues son “contribuyentes” libres de cargas, beneficiarios de salarios sociales, subsidios por desempleo, ayudas familiares, etc., y que obviamente siempre van a votar al partido que les da esas ayudas, a cambio de nada, ¡pero con el dinero de todos los españoles!, no con el suyo propio.

Los “socialistos” y comunistas es lo que tienen, que son muy solidarios, pero con el dinero de los demás.

Se podrá decir, de contrario, que en Senado si elegimos por nombre y apellidos, pero la triste realidad es que los candidatos que se llamen Antón, o García, por ejemplo, tienen muchas más posibilidades de salir que los que se apelliden Zarazaga…

En otras palabras, que el votante no es casi tonto, pero lo parece.

Decía Churchill que la democracia es el medio menos malo de elegir a nuestros representantes, y posiblemente no le faltaba razón.

Ahora bien, las listas deberían ser abiertas, como en el Senado, y el elector debería poder elegir a sus representantes, incluso de partidos distintos, guiándose por su conocimiento previo de los mismos, etc.

Y que el electo deba responder ante sus electores, como sucede en el Reno Unido, que cada parlamentario tiene oficina en su distrito electoral, para poder atender a su “clientela” unos días y horarios determinados, no como en España, donde solo responden ante sus amos.

O putos amos, en expresión del todavía ministro, Puente.