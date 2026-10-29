Los crímenes de la calle morgue

El trágico accidente ferroviario ocurrido ayer, entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo, en Urda (Toledo), ha dejado, hasta el momento, al menos 68 muertos. Y decimos de momento, porque hay, también de momento, más de 107 personas ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha y Madrid, decenas de ellos, heridos graves, o muy graves.

Sin embargo, la primera cifra oficial de fallecidos facilitada por las autoridades, en las primeras horas de la mañana, sobre el accidente ferroviario de Urda fue de 10 muertos. ¿Por qué?

La respuesta nos la dan los expertos: Cuando una persona responsable de un error, minimiza las malas noticias al principio, lo hace principalmente por mecanismos de autoprotección psicológica y gestión de su reputación. Este fenómeno está ampliamente estudiado en la psicología social y cognitiva.

Al dar la noticia, el responsable, presuntamente suele minimizar, interesadamente, los datos, para suavizar su propia culpa, presentando el problema como un contratiempo menor, consecuencia de la mala suerte, en lugar de asumir la responsabilidad total del fallo desde el primer segundo.

En cualquier caso, lo que queda y marca la conciencia ciudadana, es la primera dosis, o cifra, que se inyecta en la ciudadanía, vacunándola contra una terrible y tozuda realidad, que, a partir de ahí, se ira inoculando, con cuenta gotas, en sucesivas ´dosis´, que ya no serán noticia de portada, ni disparará la alarma social.

Creo que, con esto, por hoy basta. Sin embargo, y porque viene al hilo, quiero rescatar el artículo que publiqué hace nueve meses, a raíz del accidente de Adamuz, titulado:

“LOS ÚLTIMOS DÍAS DE POMPEYA”

El ministro sin hervor, en su lozana comparecencia en el Senado, (tal vez buscando una empatía de la que él carece), ´caricompungido´, y tal vez asesorado por un enemigo, ciscó para los anales de ´Celtiberia show´ un trémulo: «Solo he dormido tres horas, les pido que se pongan en mi lugar».

Un servidor, tres horas es lo que suele dormir por las noches, y no por mala conciencia, ni ataúdes en mi haber. No. Simplemente es porque me faltan horas al día, para aprender, estudiar, reflexionar, rezar y meditar sobre qué puñetas hago aquí. Pero si, presuntamente, tuviese 46 muertos sobre mi conciencia, si hablamos de horas de sueño, estaría en menos cero. Pero claro, para eso hay que tener conciencia, en el mejor sentido de la palabra.

Pero, siguiendo con la historia, señor ministro, usted, al dirigirse a nuestros representantes en el Senado, retóricamente, nos está pidiendo a los españoles, que nos pongamos en su lugar. Y esa frase, no fue una pregunta que esperaba respuesta, sino la sentencia de quien, condescendientemente y desde las alturas, se dirige a la plebe, con la esperanza de hallar algo de comprensión, hacia sus ´no actos´.

Pues como español, y por alusiones, le responderé que, si yo estuviese en su lugar, lo primero que haría sería pedir perdón; lo segundo, dimitir; y lo tercero, no podría hacerlo, porque mi fe me lo impide.

En cualquier caso, si usted, en algún momento, pensara en dimitir, sepa que ´ese´ al que usted llama ´el puto amo´, no se lo iba a permitir, porque es difícil que su Johnny Weissmuller de rama, encuentre otro ´bocachancla´, más cualificado que usted, para hacer de ´piñata´, y desviar la atención de lo que a él sí le quita el sueño, que, en mi opinión, no son precisamente los muertos de ahora, sino que, el viento de la ´justicia poética´, haga volar alfombras y le deje su armario abierto, para que todos podamos contemplar todo lo que hay dentro. Que todo va a llegar.

El Vesubio ha comenzado a eructar, y comienzan los incendios.