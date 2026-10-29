Llegar a tu destino no debería ser cuestión de suerte

Nadie debería subir a un tren con miedo. No podemos normalizar viajar en tren con el temor, ya no solo de si llegaremos tarde a nuestro destino, sino de si llegaremos. Hubo un tiempo en el que la Alta Velocidad Española fue motivo de orgullo, un símbolo de la modernidad y el desarrollo de todo un país. El AVE llegó a ser uno de los mejores trenes de alta velocidad del mundo, moderno, puntual y fiable. Y la española una de las industrias ferroviarias punteras, exportando nuestro buen hacer y nuestro talento a otros lugares del mundo.

Todo eso ya no existe, nos lo han robado, han bastado ocho años para demoler la confianza en el sistema ferroviario español.

Diez meses después del accidente de Adamuz, hoy toda España se despierta sacudida por una nueva tragedia, el accidente ferroviario de Urda, en Toledo. Ninguna discusión política puede estar por encima del dolor de quienes han perdido a sus seres queridos ni de la preocupación por los heridos.

Pero el respeto a las víctimas no exige renunciar a las preguntas, al contrario, exige formularlas con seriedad, pero sin permitir que, una vez pasado el impacto inicial, todo quede reducido a una serie de declaraciones solemnes, velas y funerales de Estado sin más consecuencias, como ocurrió en Adamuz.

Un sistema de seguridad pendiente de modernización

A esta hora, la causa definitiva del accidente sigue pendiente de investigación. Las primeras informaciones apuntan a un posible fallo del sistema de señalización. Los expertos tendrán que esclarecer exactamente qué ocurrió, qué órdenes se dieron y por qué se produjo la colisión.

Según informaciones publicadas este miércoles, la actualización del sistema de señalización en la línea Madrid-Sevilla acumula retrasos. La entrada en servicio estaba prevista inicialmente para 2024, pero la renovación seguía pendiente. También se han publicado informaciones según las cuales el sistema habría registrado problemas en la zona durante los días anteriores al accidente. Los trabajadores llevaban tiempo advirtiendo de problemas en las vías, de hecho, el sindicato de maquinistas tenía previsto iniciar una huelga mañana para denunciar la falta de seguridad ferroviaria.

Estos datos no demuestran que la modernización pendiente o las incidencias previas causaran el siniestro, pero sí plantean preguntas que Adif y el Ministerio de Transportes deben responder: ¿qué problemas se habían detectado?, ¿qué medidas preventivas se adoptaron?, ¿en qué punto se encuentra realmente la renovación?, ¿qué consecuencias tuvo el retraso y quién debía supervisarlo?

La única certeza es que llevamos dos accidentes de trenes de Alta Velocidad en menos de un año y más de cien víctimas mortales.

Recaudación récord, servicios públicos decadentes

Siempre que ocurre una tragedia de este tipo sobrevuela la misma pregunta, ¿se ha invertido lo suficiente en mantenimiento y seguridad?

En 2025, se recaudaron 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior. Estamos ante un récord de recaudación, pero un récord que no llega al ciudadano. ¿Estamos recibiendo unos servicios públicos acordes con el esfuerzo fiscal que soportamos? Es evidente que no. ¿Dónde va a parar todo el dinero que se recauda? Está claro que no va a mantener los servicios públicos. ¿Hay algún servicio público que haya mejorado en los últimos años? Respóndase usted mismo.

Los españoles pagamos una cantidad indecente de impuestos para financiar servicios, mantener infraestructuras y sostener unas instituciones que deberían responder a nuestras necesidades, pero la distancia entre lo que se recauda y la calidad del servicio que se devuelve al ciudadano es cada vez mayor. Lo vemos en el estado de abandono de las carreteras, en una sanidad pública colapsada y, ahora, en el sistema ferroviario.

El accidente de Adamuz puso el foco sobre un problema que venimos arrastrando desde hace años: la falta de mantenimiento y del estado decadente de la red ferroviaria. Cualquiera que viaje en tren o Cercanías lo puede acreditar, las cancelaciones, retrasos, averías o robos de material están a la orden del día.

La incompetencia no sale gratis

Hay otra cuestión que no podemos eludir, la incompetencia en la gestión pública.

Gestionar una infraestructura crítica exige preparación y experiencia. No son ámbitos en los que deban primar las afinidades políticas, la prioridad debe ser que los responsables sean profesionales preparados para tomar decisiones complejas y capaces de responder por ellas. Pero en España nos hemos acostumbrado a que el mérito estorbe. Hemos normalizado que un incompetente pueda llegar a un puesto de responsabilidad en una entidad pública solo por tener carnet del partido, pero hay sectores críticos en los que las decisiones que se toman pueden tener consecuencias trágicas.

España no puede resignarse

España ya demostró que podía construir una red ferroviaria de alta velocidad de referencia y confiable. Ahora, tras ocho años de abandono, tiene que demostrar que puede volver a reconstruirla.

No podemos aceptar que el mantenimiento quede relegado a un segundo plano. No podemos normalizar que los accidentes se conviertan en algo inevitable. Y no podemos conformarnos con explicaciones que no aclaren qué ha fallado y qué se va a hacer para evitar que vuelva a ocurrir.

Un Estado que tritura los recursos de los contribuyentes mientras degrada los servicios públicos no merece la confianza de los ciudadanos. La incompetencia no puede salir gratis. Y llegar a tu destino nunca debería ser cuestión de suerte.