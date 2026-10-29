Ramiro Grau Morancho: «Lula Sánchez puede dar la sorpresa»

Sigo sin entender cómo es posible que personas como el señor Michavila sigan pontificando sobre lo que quieren y van a votar los electores, a un mes de las elecciones…

Aún recuerdo su gran fracaso en 2023, y, la verdad, pensaba que este señor ya estaba en el paro.

Los políticos profesionales de la cúpula del PP, ya se ven ministros, e incluso algunos de VOX.

Creo que hasta han encargado sus trajes y vestidos, para tan magna ocasión, que no vieron los siglos, y que harán historia.

¡Cuándo los políticos empiezan a decir que harán historia, siempre pienso que se les ha ido la olla! Es el caso de la alcaldesa de Zaragoza, por ejemplo. Y muchos otros.

El caso del ladrón Lula en Brasil, evidencia que no todo está perdido hasta el final de las votaciones y, si hace falta, que voten los muertos, se amplía el horario electoral, se cambian los votos de los que lo hacen por correo (que sabrán los pobres de lo que le conviene a España, digo a Sánchez y su banda u organización criminal), se hace votar a los millones de argentinos que ya son españoles, y aquí paz, y después gloria.

Mientras tanto la derecha, tonta, cainista y cobarde, sigue pensando que tienen “derecho” a la alternancia, y que ahora les toca robar a ellos…

Y así no vamos a ningún sitio.

Sigo sin conocer el programa electoral de la coalición PP-VOX, pues es obvio que ninguno de los dos podría gobernar solo…, ¡en el hipotético supuesto de que ganen las elecciones!

Las juntas electorales, siguen pasando de todo…, menos de cobrar por hacer un trabajo que en la práctica no hacen, pues todo se confía a la “inteligencia” de INDRA, empresa controlada mayoritariamente por el régimen totalitario sanchista.

Y ya sabemos que los programas informáticos, el trasvase de datos, la suma de los votos, etc., lo hace el Diablo… O puede hacerlo.

Creo que la confianza y la vagancia son la “inteligencia” de los tontos, y en esas estamos.

En fin, solo espero que el 30 de noviembre, Lula Sánchez no acabe cantando victoria…, ¡contra todo pronóstico!

Pero puede que las urnas las acabe llenando de votos, reales o falsos, el propio Diablo. Que en nuestro caso, se llama Pedro Sánchez.