José Manuel García Albarrán: «Explicar… lo inexplicable. Solo un responsable principal»

Érase un vez un País cuya red ferroviaria (RENFE) tenía fama de ser una de las mejores de Europa. Si bien los trenes no corrían tanto, siempre llegaban a su destino y con más o menos puntualidad los pasajeros viajábamos seguros, y nos esperaban ‘a pie de andén’ amigos y familiares para abrazarnos. Viajes que bien por placer, por trabajo o por negocios nos permitían cruzar España de norte a sur y de este a oeste en un medio de transporte que era considerado seguro y cómodo.

Quien nos iba a decir que con un cambio de Gobierno, que se autodenomina “progresista”, nos iba a hacer cambiar de opinión de forma drástica sobre la seguridad, tranquilidad y comodidad de viajar en estos trenes que, habiendo duplicado la velocidad y disminuido en esa misma proporción el tiempo de viaje, han dejado en menos de un año un reguero de más de 110 muertos y casi 400 heridos de diversa consideración (16 muy graves en este último)

Esta cifra supone el triste récord del 72,6% de muertes en alta velocidad a nivel mundial.

Una tragedia “Inasumible”… y van dos ¿Verdad Sr. Sánchez?

Usted y su Gobierno es el único culpable. Sí… aunque el foco lo pongamos en su ‘Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana’ -Oscar Puente- quien hace gala de su prepotencia que raya con la nula educación y se dedica a ‘insultar por Twiter’ echando ‘balones fuera’ para eludir su responsabilidad, buscando un culpable para ‘justificar lo injustificable’ y darle forma de ‘fallo humano’ al aprovechar la ‘filtración interesada’ desde el gobierno de las conversaciones mantenidas entre los maquinistas del AVE y del IRYO con el ‘centro de control’ de Atocha.

Si tuviese algo de vergüenza ya hubiese ‘dimitido’ hace 9 meses tras el accidente de Adamuz, pero, como no la tiene, debería haber sido ‘cesado’ por el que confió en usted y le nombró para ese cargo, es decir el Presidente del Gobierno que debe andar también algo escaso de ella.

Los técnicos de ADIF (ingenieros con experiencia) han sido siendo sustituidos (según ha confesado indignado uno que trabajó en esta empresa estatal) por gente sin experiencia, más con ‘criterios políticos’ que por su experiencia o su cualificación (clientelismo puro y duro) esto ha provocado una evidente pérdida de calidad y seguridad en el complejo control de toda la red nacional (16.000 Km.) de alta velocidad y demás trenes de viajeros.

España y los españoles hemos demostrado nuestra fraternidad, empatía y calidad humana a lo largo de los años y en todas las situaciones catastróficas de distinta índole, ya sea por fenómenos naturales, por atentados terroristas o como en este caso, en dos terribles accidentes ferroviarios.

Por todo ello no nos merecemos este nefasto Gobierno, estos ministros que son auténticos ‘Hooligans de partido político’ y con escasa, por no decir nula, preparación para el cargo que se les nombra.

Señores del Gobierno “progresista” de Sánchez:

Tendrán que explicar en qué emplearon los 100 millones que recibieron de Europa para mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla por ser la más antigua (1992 inaugurada por la Expo de Sevilla)

Tendrán que explicar por qué no han renovado en todos estos años los sistemas automáticos de seguridad y control, ya que al parecer se han quedado obsoletos y el tráfico de trenes de alta velocidad se ha multiplicado por tres.

Tendrán que explicar por qué han abandonado o descuidado el mantenimiento y sustitución de vías, traviesas, balastro, y muros para evitar derrumbes de terreno en la red ferroviaria.

Tendrán que explicar por qué el 11 de febrero de 2025 el Gobierno de Sanchez aprobó un crédito de ¡754,3 millones de euros! para ‘renovar los trenes de Marruecos y mejorar su transporte ferroviario’. ¡Increíble!

Tendrán que explicar a los ciudadanos españoles y a los familiares de las víctimas por qué no han mantenido, renovado o modernizado la red ferroviaria y sus sistemas de control y seguridad, habiendo recaudado solo en 2025, un total de ¡325.356 millones de euros! en ingresos tributarios, lo que supuso un récord histórico.

Tendrán que explicar porque han seguido gobernando sin haberles aprobado durante esta segunda legislatura los Presupuestos Generales del Estado y cómo están distribuyendo las partidas ministeriales

Y tendrán que explicar por qué han acumulando una deuda que se acerca a 1,8 billones de euros (en agosto de 2026) lo que equivale al 100,67% del PIB, deuda que ‘heredará’ el Gobierno entrante.

A solo un mes de las Elecciones Generales los españoles, con independencia de la tendencia política, de a quien haya votado en anteriores elecciones, de los miedos infundados y adquiridos por advertencias partidistas de aquellos que ya no saben qué hacer para no perder los sillones, deberíamos hacer una valoración objetiva y un examen riguroso de la gestión deplorable que ha hecho este Gobierno y sus socios.

Esta situación está pidiendo un cambio a gritos, que dé paso a otro estilo de Gobierno que evite la corrupción, el clientelismo, la proliferación de ‘Organismos y Asociaciones’ que no aportan nada y albergan ‘vagos sin porvenir’ y exclavos del partido que los mantiene y que reduzca drásticamente el número de Ministerios, de Asesores y de Funcionarios enchufados ‘a dedo’ cuyo ‘principal currículum’ es ser familiar del Político de turno.

Alguien dijo: “La confianza quebrada es difícil de reparar, y vosotros rompisteis la mía en mil pedazos”

Suerte a todos… los que se la merezcan