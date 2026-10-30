Ramiro Grau Morancho: «El PSOE, partido del sexo de pago»

El “partido del amor”, frente a los “partidos del odio”, PP y VOX, fundamentalmente, en realidad debería llamarse el partido del sexo de pago.

¿Porqué lo llaman amor, cuándo en realidad es solo sexo, y de pago…?

Y no me refiero a que nos estén jodiendo, continuamente, sino a la el régimen sanchista se asienta sobre la prostitución, las meretrices, los chaperos -dicen que incluso menores de edad-, las saunas gays, el alquiler de habitaciones por horas, en pisos y locales propiedad de MUFACE, para más inri, etc.

Como en su día precisó el senador real don Camilo José Cela, no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo.

Toda la carrera política de Pedro Sánchez ha sido financiado por los más sórdidos “negocios” de prostitución, donde como todos sabemos, y dada la alegalidad de esa actividad “empresarial”, todo, o casi todo, es dinero negro, que no se declara a Hacienda, etc.

En efecto, ¿qué casado paga con tarjeta de crédito, o pide la factura de un “servicio” sexual, para que su santa esposa se acabe enterando…?

Casi todas las “operaciones” son en efectivo, para no dejar rastro.

La propia esposa de Sánchez, no deja de ser una madame, que regentaba alguno de esos locales.

Y Sabiniano, sus hermanos, su hija, etc., ejercían de terceros locativos, fomentando y estimulando la prostitución ajena, y aprovechándose de las situaciones de necesidad de personas que no tenían otro remedio que acudir a esos “trabajos”, para poder sobrevivir…

Incluidos menores de edad, según se ha publicado, reiteradamente.

Por no hablar de sus campañas para alcanzar la secretaria general del PSOE, financiadas con aportaciones anónimas particulares, con el famoso Bancal de Rosas, detrás de las cuales estaba, presuntamente, la generosa mano de su suegro, Sabiniano.

Pero, ¿Qué podíamos esperar del falso doctor en economía, con una tesis plagiada, y profesor asociado de la UCJC, por recomendación de Felipe González, íntimo amigo del entonces Rector, y del padre de Pedro…?

¿O del supuesto autor de libros, que han escrito negros…, aunque fuesen blancos, y a los que luego ha pagado con canonjías públicas, como por ejemplo Irene Lozano…?

En fin, Sánchez es un fraude político, y hasta personal, y todo lo que toca lo jode y lo envenena.

Es el pirómano de la España actual, y a los incendiarios, primero hay que juzgarles, y luego encerrarles, preferiblemente con prisión permanente revisable.