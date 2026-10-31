El grito desesperado de Edurne Uriarte: «¡Dejen de llamar fascistas a los comunistas!»

En su columna del 31 de octubre de 2026 en El Debate, la exdiputada (PP) y periodista Edurne Uriarte argumenta que el término «fascista» se ha transformado en una herramienta política empleada por la izquierda contra sus contrincantes, mientras que el comunismo queda al margen de este escrutinio democrático.

El artículo, titulado Dejen de llamar fascistas a los comunistas, formula una crítica directa al uso manipulador del lenguaje. La autora no solo cuestiona una etiqueta: plantea quién tiene la autoridad para determinar qué posturas son aceptables y cuáles deben ser excluidas del debate público.

«Dejen de llamar fascistas a los comunistas»

La frase que encabeza la columna actúa como una llamada de atención. Uriarte destaca una contradicción: aquellos que defienden ideologías comunistas, o justifican regímenes relacionados, se posicionan como campeones de la democracia, mientras que sus oponentes son tildados de «fascistas», «ultras» o «extremistas». Esta asimetría, según la argumentación del texto, distorsiona la percepción de la realidad política.

«La izquierda llama fascista a todo el que no acepta su relato»

La lógica se enlaza con una lucha más abarcadora por el lenguaje. En escritos anteriores, la autora ha subrayado que términos como «ultra» y «facha» se utilizan para descalificar a críticos de diversas orientaciones. En su opinión, el problema no radica solo en el insulto, sino en el efecto que este genera: reemplazar la discusión sobre propuestas, hechos y responsabilidades por una clasificación moral simplista.

«El comunismo no puede presentarse como una ideología democrática»

Esta afirmación sitúa el debate en la memoria histórica del comunismo y su vínculo con las dictaduras del siglo pasado. España se presenta como el escenario de una contienda política en la que la condena del fascismo es considerada innegociable, mientras que la revisión crítica del comunismo es, según la autora, vista como una maniobra reaccionaria.

La columna también destaca la dimensión internacional de esta estrategia. La crítica de Edurne Uriarte se relaciona con la controversia alrededor de líderes conservadores a quienes se les describe como fascistas o ultras, en contraste con el tratamiento más permisivo que reciben los partidos comunistas y figuras de la izquierda radical. Este contraste busca evidenciar que la etiqueta no se aplica de manera uniforme a todos los actores.

«La democracia exige condenar todos los totalitarismos»

El cierre del artículo plantea la necesidad de una conversación política menos influenciada por los estigmas. La propuesta de la autora aboga por recuperar el verdadero significado de las palabras y exigir coherencia a quienes invocan la democracia: condenar el fascismo, pero también el comunismo cuando se exaltan sus dictaduras, su violencia o su desprecio por el pluralismo.

Así, la tesis de la autora se vincula a una lucha crucial en la política actual: quien establece el vocabulario del debate, de algún modo, también fija sus límites. En esta contienda, etiquetar al adversario como fascista puede impedir una respuesta a sus argumentos, mientras que el pasado propio queda en la penumbra.