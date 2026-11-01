Ramiro Grau Morancho: «Los 115 votantes, que no podrán hacerlo»

Ramiro Grau Morancho: "Los 115 votantes, que no podrán hacerlo"
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Me ha sorprendido ver que el todavía ministro para insultar e injuriar a la oposición, Puente, pide respeto para sí mismo, y dice que está estresado, y lo está pasando mal…

¡Pobre hombre!, y lo digo con sarcasmo. Me recuerda mucho a Sánchez, cuando decía que él estaba bien, después de la catástrofe de Paiporta, o que ya eran las 5, y aún no había comido.

Tienen menos sensibilidad y empatía que una medusa.

Por lo visto, los ciento quince muertos, por ahora, y los centenares, o miles, de familiares, amigos, compañeros, etc., se la traen al pairo.

A ellos solo les interesa su partida, la presunta organización criminal llamada “la PSOE”.

Una firma que solo fabrica miseria, nepotismo y enchufes a patadas, y mordidas por todas las obras públicas, hasta por las más insignificantes.

En definitiva, una fábrica de mierda, que pretende llevarnos, de nuevo, a la guerra civil, con enfrentamientos entre unos y otros, mientras regala miles de millones de euros a Marruecos y países que no nos van ni nos vienen.

Por ello, como estoy seguro que usted tendrá empatía, ¡cuando vaya a votar, piense en los que ya no podrán hacerlo, nunca más, por culpa de un gobierno corrupto e inepto, que solo se ha preocupado y se afana en trincar todo lo posible!

Ya sabemos que la Justicia tiene sus tiempos, que por desgracia son lentos, y garantistas, pero piense que el próximo día 29 de noviembre, usted podrá juzgar a Sánchez y a su banda.

Y que su voto será decisivo.

¿Le parece a usted normal que el presidente del Gobierno se fuera de vacaciones, mientras Marruecos había invadido y okupado la ciudad autónoma de Ceuta, rodeado de un centenar de escoltas, los mismos que se negaba a enviar a Ceuta, para mantener el orden público?

No soy caballa de nacimiento, pero sí de corazón. Conozco personalmente la ciudad, y soy un enamorado de Ceuta y los ceutíes, las personas más amables y patriotas que he conocido en toda España…

¡Más que muchos compatriotas zaragozanos, dicho sea de paso, y sin ánimo de ofender!

En definitiva, piense, y actúe en consecuencia.

El día 29, Dios mediante, usted será el Jurado de este desgobierno corrupto, inepto y traidor.

Muy traidor.

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Autor

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor

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