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El riesgo que puedes correr, sin saberlo, en la noche de difuntos

El riesgo que puedes correr, sin saberlo, en la noche de difuntos
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La vela es un halo de luz que invoca intencionalmente, y hacia este resplandor suelen acudir fuerzas buenas, y, a veces, no tan buenas. Las velas hay que encenderlas siempre dentro de una iglesia.

Antiguamente, en la noche de difuntos, se encendían ´velitas, flotando sobre aceite dentro de un recipiente depositado sobre un banco de la cocina. Hoy todavía se sigue haciendo en muchos hogares de España.

Pero claro, antiguamente las cocinas estaban en el corral fuera de la casa, y casi al descubierto. Hoy en día las cocinas están integradas dentro de las viviendas, y ya no es lo mismo.

Lo que acude a la luz que invoca, ya no se queda fuera, sino dentro, y si le gusta tu casa, se queda. ´Ellos´ no pueden entrar, si tú no los invitas a hacerlo.

En cierta manera, encender velas por los muertos, dentro de la vivienda, es como hacer una sesión espiritista dentro de tu casa, en la que tú invocas a un ser querido fallecido, pero te puede aparecer cualquier cosa; normalmente no siempre buena. Por eso, las velas por los muertos, siempre dentro de una iglesia.

En cuanto a las sesiones espiritistas, mejor que no las hagas. Te lo digo por experiencia.

De la cuestión espiritista, hablo, largo y tendido, en mi libro «EL VELO RASGADO».

https://drive.google.com/file/d/13ZdWW-3F1y1BcquxdNxfwJXdurg3U65w/view?usp=drive_link

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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