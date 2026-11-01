Victor Entrialgo: «Mantenimiento»

El sachismo no es una cuestión de ideología sino de calaña. Y en ella el único mantenimiento es el de los ministros de incendios, danas invasiones y muertes, con los que el presidente tiene un Puente, no por lo que Marlasca o Robles callan, sino por lo que saben.

¿Qué significa en boca del Presidente que dos accidentes son inasumibles? Yo se lo digo yo. Nada. ¿Qué significa que se ha roto la confianza? Menos ¿Es que dos accidentes de esa magnitud en un mismo año no rompen junto a cientos de familias la confianza en el ministro que gestiona las infraestructuras?

Despues de seis horas perjeñando el comunicado oficial sobre la tragedia ferroviaria de Urda el gobierno Sanchez y su ministro sacrifica a los dioses a una sola persona, al empleado de turno echándole el muerto, los muertos, a una sola persona.Torquemada no lo habría hecho peor. La gente con esta perversidad, Sanchez, Marlasca y Puente, tienen una característica común. Junto a su provocación constante albergan una cobardía mayúscula, como se demuestra una y otra vez. El jefe de los trenes acaba de «acusar» cuatro veces a un operario y ellos no son responsables de nada. A la pregunta de si piensa dimitir responde que ahora no piensa en él. Pues es justamente en él en quien debe pensar. Para largarse.

España tiene que seleccionar mejor políticos y técnicos, gente capacitada que esté dispuesta a asumir graves responsabilidades y la que no, y establecer diferentes retribuciones y no sacar de sus raíles la igualdad, que ha de limitarse a derechos y deberes.

Al margen de que en la idiosincrasia española esté la falta de mantenimiento, de todo, material y moral, no sólo de las infraestructuras extraordinarias, aquí hay en juego ingentes fondos europeos aunque Europa esté demostrando ser una basura burocrática que no sirve ni para defender su territorio. No controla sus fondos y hace brindis al sol que corrige en cuanto se presenta un esbirro de éstos.

Están bien los expertos, sobre todo, antes de las tragedias aunque esté bien que expliquen qué sucedió, despues de la emoción. Pero la reacción del pueblo debió ser mucho antes, cuando percibió, supo y comprobó una y otra vez, que las instituciones no respondían, y que una administración atrevida e incompetente de gañanes asumía funciones que superaban ampliamente sus capacidades. Mientras los pequeños buitres utilizan la tragedia en campaña temerosos de perder su carroña, en la comisión de investigación de Adamuz no hay ni bolígrafos. Esta es la catadura moral de nuestros gobernantes que tendrían que salir, pero corriendo. El del sanchismo y sus ministros es «el único» mantenimiento que no procede. El sachismo no es una cuestión de ideología sino de calaña.