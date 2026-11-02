¿Por qué autorizó a Ouigo y a Iryo a operar en la red AVE de España?

Está demostrado que los accidentes ferroviario de Adamuz (18-enero- 2026) y Urda (28-octubre-2026) son consecuencia directa de la falta de mantenimiento de la red ferroviaria española de alta velocidad, pero poco se dice de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que fue la que autorizó a Ouigo (10 de mayo de 2021) e Iryo (28 de noviembre de 2022) a que actuasen en España, sin que hubiese correspondencia con Francia e Italia para que Renfe hiciese lo mismo en ambos países.

Además de quijotes por aprobar sin reciprocidad la libre competencia reclamada por Bruselas para el sector del transporte (Renfe sigue sin recibir autorización francesa e italiana para operar hasta París, Roma y otras ciudades de ambos países), la irresponsabilidad del Gobierno del camisetas Pedro Sánchez Pérez-Castejón es manifiesta y digna de cárcel por haber reducido drásticamente la inversión en mantenimiento ferroviario (45,5 millones de euros por cada mil kilómetros de red, frente a la media europea de 80,6 millones), a pesar de aumentar el tráfico de manera exponencial y, consecuentemente, el desgaste de todo el material de Adif: railes, catenaria, sistemas de seguridad activa y pasiva, balastro, etc. Valga un solo ejemplo: en 1993 circulaban seis trenes diarios entre Madrid y Sevilla y hoy, más de un centenar. La consecuencia es que los accidentes se han duplicado desde 2018, los descarrilamientos se han triplicado y los retrasos en trenes de larga distancia se han multiplicado por siete. Es el nefasto trabajo de los responsables de Adif, puestos a dedo por Óscar Puente Santiago como comisarios políticos con carné del PSOE, tras desmantelar a la antigua Dirección y cesar a todos sus técnicos.

Jamás ha habido en España un debate serio por haber cerrado líneas regulares deficitarias, por primar el transporte por carretera sobre el ferrocarril y por haber optado el 8 de diciembre de 1988, en Consejo de Ministros presidido por Felipe González Márquez, por dos anchos de vía y lo que ello suponía en coste de mantenimiento e inconvenientes de un sistema dual.

Viendo lo que vemos en este Gobierno corrupto, mentiroso y falsario, es legítimo preguntarse si hubo irregularidades o comisiones ilegales en esa autorización de la CNMC y qué se hace con el dinero anual que pagan Ouigo e Iryo por circular por la red de Adif de alta velocidad. ¿Va todo a mantenimiento o se lo queda alguien en el camino?

La joya de la corona que fue nuestra red de AVE, reconocida internacionalmente como la mejor del mundo y la más extensa después de la china, es hoy un cementerio de 115 muertos que se comprende mejor al repasar los ministros del ramo en los últimos ocho años: José Luis Ábalos Meco, que purga en prisión su costumbre de amañar contratos; Raquel Sánchez Jiménez, inexperta que no dejó huella en su breve paso, y Óscar Puente Santiago, pendenciero agitador dedicado a insultar en redes sociales a todo el que osa criticarle y ministro a tiempo parcial de Transportes y Movilidad (Mortandad) Sostenible. Igual camino sigue la tupida red de autovías, otrora envidia de Europa y hoy repleta de baches, asfalto levantado y agrietado, y viaductos inestables, por dedicar solo 3.000 millones de euros de los 42.000 que recauda por fiscalidad asociada al automóvil.