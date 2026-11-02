En el día de todos los muertos

Desde niño siempre he tenido una especial sensibilidad para percibir la presencia de aquello que escapa a los sentidos corporales.

Al principio llegas a sentir auténtico pánico, pero con el paso del tiempo todo se normaliza y dejas de darle importancia, quedándote tan solo con el mensaje positivo de tu propia inmortalidad y, lo más importante, de la inmortalidad de tus seres queridos. La muerte no es más que un cambio de tren.

Es entonces cuando la jerarquía de valores que hasta ese momento había regido y organizado tu vida, se cae como un castillo de naipes y ya nada vuelve a ser igual.

Historias vividas por un servidor, han sido muchas; tal vez demasiadas. Algunas de ellas propias de película de terror, y otras enternecedoramente emotivas e íntimas.

No voy a extenderme más, porque el mensaje que hoy quiero transmitir no es ese, sino otro, pero era imprescindible este preámbulo, para que ustedes entiendan por qué a los muertos no les gustan los cementerios.

En la vida diaria, puedo percibir, presentir, y hasta sentir, la presencia de entes espirituales, y no todos buenos, pero donde nunca jamás he percibido el mínimo ápice de vibración espiritual o, si lo prefieren, fantasmagórica, ha sido en los cementerios. Y es que a los muertos no les gustan los cementerios.

El espíritu una vez liberado de su vehículo corporal, vuela libre, y le tiene tanto apego a su antiguo cuerpo, como el que le pueda tener un ex inválido, a su antigua silla de ruedas.

Por eso, para un espíritu liberado, no hay situación más dolorosa que la de ver a sus seres queridos llorando ante su tumba, porque con ese gesto lo están matando otra vez, no viendo en él más que un inerte montón de restos orgánicos, sin oficio ni beneficio.

Para un espíritu liberado no hay mayor placer que sus seres queridos lo recuerden y le hablen en los momentos felices; en las horas de descanso, o compartiendo con él la indescriptible belleza de un atardecer, pero, en cualquier caso, su vida y existencia en el más allá, no depende afortunadamente de nuestra buena o mala memoria a la hora de recordarlos, sino que tienen existencia propia.

Tal vez por ello siempre me ha repateado la manida frase de ´siempre vivirán en nuestros corazones´, pronunciada pomposamente por aquellos que olvidan que sus corazones, como los de todo bicho viviente, no son más que músculos con fecha de caducidad, que bombean sangre automáticamente y punto.

Afortunadamente, como ya he dicho antes, hay vida en el más allá, tanto de nuestros seres queridos que ya se fueron, como la habrá de nosotros cuando nos llegue la hora, no dependiendo nuestra existencia, de la memoria de los que aquí queden, sino del espíritu, personal e inmortal, que todos poseemos, nos convenga o no.

Gracias a Dios que me ha permitido ser testigo directo de lo que hoy hablo, y si lo ha hecho, pienso que no ha sido para darme paz personal, sino para que dé testimonio público de ello, paliando el dolor y dando esperanza a todos aquellos que han sufrido, sufren, o sufrirán, el indescriptible dolor que apuñala, cuando se pierde a una persona amada.

«El Espíritu es quien da la vida; la carne no sirve para nada». [Juan, 6: 63].