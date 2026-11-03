Carmelo Álvarez Fernández de Gamarra: «¿Servir a Dios o al Diablo?»

Lo escandaloso es el premio. Conviene decirlo desde el principio para que nadie nos entretenga con la contabilidad de la cena. La Arquidiócesis de Chicago anuncia que Michael J. Sacks recibirá el premio Nostra Aetate el 29 de octubre, en una velada destinada a apoyar la formación de futuros sacerdotes. Al empresario se le atribuyen importantes aportaciones a entidades que realizan o facilitan abortos. Y una institución católica ha decidido distinguirlo públicamente. Ahí está el problema.

El programa sitúa al homenajeado junto al cardenal Blase Cupich y el rector John Kartje. Ese respaldo institucional es lo que exige una explicación. ¿Qué mensaje transmite la Iglesia cuando premia a quien sostiene económicamente aquello que ella misma considera un mal gravísimo? La controversia afecta al significado público del honor concedido, con independencia de quién pague los gastos de la velada.

La información publicada recoge una denuncia de Illinois Right to Life sobre 500.000 dólares de la Sacks Family Foundation a Planned Parenthood de Illinois entre 2020 y 2022, y otros 600.000 atribuidos a Sacks para una iniciativa de acceso al aborto, según Crain’s Chicago Business. Son cifras que deben citarse con su correspondiente respaldo documental. Pero discutir el último dólar no puede servir para esquivar la cuestión moral: financiar la realización o la facilitación de abortos tiene una importancia que ningún protocolo de premios debería borrar.

El quinto mandamiento dice «No matarás». Es un mandamiento de la ley de Dios, no una ocurrencia de los que algunos despachan con la etiqueta de integristas. La enseñanza católica sobre el aborto provocado tampoco depende del humor del obispo de turno. El Catecismo, en su número 2271, mantiene con claridad su condena moral. Por eso resulta tan desconcertante que el reconocimiento público parezca discurrir por un carril y la doctrina por otro. El fiel corriente acaba preguntándose en qué ventanilla se aplica cada cosa.

Cupich ha dado una explicación. El 26 de octubre defendió que el premio Nostra Aetate reconoce el liderazgo de personas de comunidades no cristianas y expresa la importancia de las relaciones interreligiosas. Sacks es una figura destacada de la comunidad judía de Chicago. Es justo recoger esa justificación, porque criticar una decisión obliga también a escuchar cómo se explica. Ahora bien, escucharla no obliga a considerarla suficiente.

La religión del premiado no es mi objeción. El mismo reproche merecería el homenaje si el destinatario fuera católico, protestante, musulmán o ateo y concurrieran las mismas actuaciones. No se le exige que profese nuestra fe para conversar con él, cooperar en una obra justa o reconocer un hecho concreto. Se pregunta por qué una institución católica decide concederle una distinción pública pese a su apoyo económico al aborto. Convertir esa pregunta en un problema de convivencia religiosa sería dejarla sin contestar.

Nostra Aetate merece todo el respeto. Precisamente por eso, su nombre no debería funcionar como una cortina que vuelva invisible cualquier otra consideración moral. El diálogo interreligioso necesita interlocutores y respeto; un premio requiere, además, una elección. Nadie está obligado a concederlo a esta persona concreta. Entre tantos hombres y mujeres que trabajan por el entendimiento, ¿era imprescindible seleccionar a alguien cuya financiación del aborto suscita una objeción tan previsible y tan seria? Si al menos hubiese declarado públicamente que se arrepentía de haberlo hecho y pedía perdón por su acción a favor de la muerte y contra la vida, yo no diría nada. Se sea religioso o no, arrepentirse y pedir perdón es el principal pasaporte para el bien de la humanidad. Pero no lo ha hecho.

Los obispos estadounidenses ya abordaron este asunto en Catholics in Political Life, en 2004. Su criterio es que las instituciones católicas no deben conceder honores que sugieran respaldo a actuaciones contrarias a principios morales fundamentales. Es decir, la cuestión no la hemos inventado cuatro católicos enfadados con una noticia. Forma parte de una preocupación expresada por el propio episcopado: lo que una institución celebra públicamente también enseña.

Y aquí entra el seminario. ¿Qué pueden pensar los futuros sacerdotes al contemplar este homenaje? ¿Cómo explicarán después a sus fieles la gravedad del aborto si su propia institución no aclara por qué distingue a uno de sus financiadores? No doy por hecho que vayan a abandonar sus convicciones. Me preocupa que se les ofrezca un ejemplo de ambigüedad institucional precisamente cuando deberían aprender a hablar con claridad y caridad sobre las cuestiones más difíciles.

El escándalo, en sentido cristiano, no se reduce al disgusto ni al titular incómodo. Afecta al riesgo de inducir a otros al mal o de oscurecer su gravedad. Por eso considero esta decisión, como mínimo, escandalosa. Y considero ignominioso que la defensa de la vida pueda quedar relegada a una explicación de protocolo, mientras la fotografía del homenaje se encarga de transmitir un mensaje mucho más sencillo: esta persona merece nuestra distinción.

No conozco la conciencia de Sacks ni voy a inventarle una intención de burlarse de los católicos. Sí puedo juzgar el efecto público de lo anunciado. A quienes defendemos la vida se nos pide que aceptemos una escena que contradice de forma dolorosa lo que se nos enseña. El cardenal no puede hacer de don Tancredo ante esa contradicción: publicar una explicación obliga a responder al fondo de la protesta, no solamente a describir la finalidad del galardón. Y digo yo, ¿Por qué no nos distingue a nosotros, a los que estamos dando nuestra vida por la vida de los más indefensos? …..(y llegados aquí, normalmente solo se oye el canto de los grillos)

Tampoco basta recordar que el homenajeado ha realizado otras contribuciones valiosas. Una persona puede hacer cosas buenas y sostener actuaciones gravemente injustas. La cuestión es si resulta prudente y coherente premiarla en estas circunstancias. Las buenas obras no convierten en irrelevantes las otras. El quinto mandamiento no lleva una cláusula de compensación por méritos cívicos, patrimonio o capacidad de convocatoria. No es convalidable. ¡Cachis la mar!..

Parece que hemos descubierto una fórmula para servir a Dios y conservar, al mismo tiempo, excelentes relaciones con quienes financian lo que su ley condena. Se pronuncia una palabra solemne, se invoca una finalidad respetable y se espera que los fieles no hagan preguntas demasiado concretas. Pues las hacemos. Con respeto al cargo episcopal y con toda la firmeza que merece la vida humana.

Yo me pregunto que hará la Iglesia española en estos casos. ¿Premiará y sostendrá que alguna persona que ha hecho posible la extensión del aborto, la eutanasia y la fecundación artificial con sus leyes y decretos, o que por el contrario, se premiara al que ha asistido impávido a lo que ha hecho el primero que he citado y no ha hecho nada para evitarlo? ¿Se les premiará? No digo que esté pasando, pero como dice el gran humorista, ¿y si si?. Ahí lo dejo y que cada cual agarre el palo de su vela.

Retirar el premio sería una decisión comprensible y coherente. Mantener el diálogo seguiría siendo posible al día siguiente. Lo que reclamo es que la Iglesia cuide el significado de sus propios honores. Porque cuando una institución premia, no habla solamente del homenajeado: también dice a los demás qué considera digno de admiración.

Y LOS NIÑOS QUE NO LLEGARÁN A NACER NO PUEDEN LEVANTARSE DURANTE LA CENA PARA PEDIR UNA EXPLICACIÓN.