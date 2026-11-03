Sebastián Urbina: " ¡Viva la inmigración irregular y los políticos!"

ENTREVISTA AL EX INSPECTOR JEFE DE EXTRANJERÍA. José María Manso: «Gran parte de la inmigración irregular que se queda en las Islas son delincuentes» (OkBaleares)

No tengo motivos para dudar de las palabras de este ex inspector jefe de extranjería. Es por eso que hago algunas preguntas, dirigidas- especialmente- a los responsables políticos. Lo de ‘responsables’ es una manera de hablar.

El Gobierno de la Comunidad Balear no tiene competencias ejecutivas ni legislativas plenas sobre control de fronteras, regulación de extranjería o flujos migratorios. Es competencia exclusiva del gobierno central. La Comunidad Balear se limita a la integración social y servicios públicos a los inmigrantes. Además, el Gobierno gestiona las políticas y servicios públicos transferidos o asumidos en el Estatuto de Autonomía.

¿Significa esto que los gobiernos de Baleares no tienen ninguna responsabilidad política en materia de inmigración?

La responsabilidad política, a diferencia de la responsabilidad jurídica, no necesita la comisión de delitos. Es una responsabilidad vinculada a criterios éticos, o criterios de oportunidad.

Creo que los Gobiernos Autonómicos, ante situaciones gravemente perjudiciales para los habitantes de su Comunidad, (como este caso) pueden escudarse en que las Comunidades Autónomas no tienen competencias.

O bien, pueden mostrar su desacuerdo (con distintos niveles de cabreo) al gobernante que tiene las competencias exclusivas. En este caso, el socialista Pedro Sánchez.

¿Cómo mostrar el desacuerdo ante el presidente de gobierno? Yo no pido que la presidente de Baleares, Margarita Prohens, le estampe una ensaimada (con nata) en la cara del déspota Pedro Sánchez. Pero, al menos, debería mostrar su profundo cabreo.

Debería decirle a la cara, sin sonrisas suavizantes, que es el responsable de que entren, impunemente, delincuentes en las Islas Baleares.

¿Cómo son tratados los ciudadanos de Baleares? Como mínimo con desprecio. ¿Por qué? Porque la declaración de un experto (ex inspector jefe de extranjería) en la materia, dice que la mayoría de los inmigrantes irregulares que entran en Baleares, son delincuentes. Los ciudadanos de Baleares tendrán que soportar las negativas consecuencias. Por culpa del socialista Sánchez.

Dado que los políticos centrales (socialistas desde hace ocho años), no hacen nada, ¿cuál es la reacción de los baleáricos?

Sufrir estoicamente el abuso de los políticos centrales y seguir pagando impuestos. Y algunos, siguen votando al dictador Sánchez.

Si Sánchez deja entrar delincuentes en Baleares, no pasa nada. Pero si no pagas los impuestos-esto sí es sagrado para los políticos-vas a la cárcel. Los políticos pueden incumplir sus promesas y tampoco les pasa nada.

Demos un salto a Ceuta. Aunque no es excusa ¿qué podemos esperar de un presidente socialista que permitió la entrada ilegal de más de 90.000 marroquíes, en un solo día, y siguió de vacaciones en La Mareta? ¡Y hay súbditos que le votan!

Los ceutíes llevan más de dos meses reclamando que expulsen a los invasores de Ceuta. ‘Todavía quedan más de 14.000 migrantes: 11.000 en asentamientos y hasta 3.000 ocultos en montes y barriadas’. (El Español)

El comportamiento del gobierno central socialista- y me limito solamente a esta cuestión migratoria- abusa del bienestar, la salud y la economía de los ceutíes. Y de su paciencia. Decir que es una vergüenza es muy poco. Porque a los responsables políticos no les pasa nada. Como máximo podrían perder las próximas elecciones de noviembre 2026, a menos que tenga éxito el fraude electoral que preparan los socialistas, según insistentes rumores de la prensa independiente.

Aclaro- por si hubiera dudas- que estoy radicalmente en contra de la reciente violencia, en Francia. Un caos, protagonizado por la extrema izquierda, el islamismo radical y los delincuentes habituales, que aprovechan la ocasión. Más de dos mil violentos detenidos, 1.500 comercios arrasados, muchos edificios incendiados y más de 1.000 policías heridos.

Pero si un día los ciudadanos se cabrearan mucho- no me refiero a los perroflautas- la principal responsabilidad de lo que sucediera sería de la mayoría de políticos. Tipo dictador Sánchez y fauna asociada.

Termino como empecé. ENTREVISTA AL EX INSPECTOR JEFE DE EXTRANJERÍA. José María Manso:

«Baleares es un coladero por el que entra todo el mundo, incluso terroristas»

Rectifico, la presidente Prohens debería estamparle una ensaimada (con nata) en la cara del dictador Sánchez.

¿Y si, en Baleares, hubiera un atentado terrorista con muertos? ¿Quién sería el responsable?

Última hora de la mafia socialista.

‘El estudio que certifica el fraude de la Ley de Nietos: un millón de solicitudes en Argentina con sólo 3.000 exiliados’. (OkDiario)

¡Y eso que no hablo de los más de cien muertos por accidentes de tren (ausencia de inversiones en infraestructuras), en nueve meses, ni las amenazas físicas a la juez Biedma, ni la profunda corrupción/degradación democrática/institucional!

Si vota a esta chusma, antidemocrática y antiespañola, es tan miserable como ellos.

En realidad, no tengo palabras para mostrar mi desprecio.