¡Échese a temblar! ‘Chani’ Pérez Henares revela todo lo que intentarán hacer ahora con la dimisión de Puente

La renuncia de Óscar Puente no se presenta, en la opinión de Antonio Pérez Henares, como un acto responsable, sino como todo lo demás. Es un auténtico escándalo y con ella harán de todo menos tratar de conseguir redención.

El autor expone su análisis el 5 de noviembre de 2026 en El Debate, bajo título Una dimisión que no pide perdón sino que amenaza: «Volveremos a hacerlo». Su argumento es claro: la salida del ministro no cerraría la disputa, sino que podría erigirse en una herramienta de victimización y movilización electoral.

Pérez Henares comienza con una crítica contundente hacia la teatralización de la renuncia. Describe una decisión que fue negada durante un tiempo y finalmente anunciada frente a las cámaras, en un entorno donde el autor considera que el poder ejecutivo ha intentado controlar el discurso público.

«Después de pasarse la semana enrocando en que no lo haría, apoyado por su amo Sánchez y la bandada mediática, Óscar Puente culminó el sainete dimitiendo en directo para el telediario».

Esta cita encapsula el tono de la columna: mezcla de ironía, dureza y una lectura claramente crítica sobre la relación entre el ministro y Pedro Sánchez. Según esta interpretación, la dimisión no se presenta como un reconocimiento del daño causado. Por el contrario, el autor sostiene que Puente habría exigido reconocimiento por dejar su puesto.

«Lo hizo sin pedir perdón alguno y más bien exigiendo que se le dieran las gracias y le estuviéramos agradecidos todos por haberlo hecho».

La mención a las víctimas de Ademuz y Urda introduce el fondo moral del artículo. Pérez Henares opone la gesticulación política al recuerdo de los fallecidos y cuestiona que una renuncia pueda considerarse reparadora si no va acompañada de una clara asunción de responsabilidades.

En este punto, el articulista emplea una formulación especialmente provocadora al criticar los elogios otorgados al ministro:

«Porque si, como le dijo Rufián al oído para que nadie lo oyera, “has sido un gran ministro”, solo faltaba la coletilla de añadir que “solo” había matado a 116 viajeros».

La frase no tiene como objetivo ofrecer una reconstrucción neutral de los hechos, sino enfatizar la brecha entre la cortesía parlamentaria y la gravedad que el autor atribuye a la gestión ferroviaria. El uso de la cifra convierte el debate político en una cuestión de responsabilidad pública y duelo colectivo.

Una renuncia convertida en relato político

La columna reafirma que la salida del ministro podría ser interpretada como un gesto de sacrificio. Este movimiento permitiría al Gobierno desviar la atención: de los errores administrativos y sus consecuencias hacia la supuesta persecución de un dirigente que deja el cargo por lealtad.

«Para ello ha de establecerse primero que la dimisión, de por sí inevitable y sin remedio, ha de considerarse como redentora y reparadora.»

Pérez Henares impugna esta operación. A su juicio, el problema no se limita a quién se va, sino al significado que el poder busca dar a la dimisión. Si se transforma en un acto de redención, las víctimas quedarían en un segundo plano ante la narrativa partidista.

El autor resume su postura con una afirmación contundente:

«La única conclusión al respecto que puede afirmarse es que esta dimisión puede ser cualquier cosa, excepto limpia y por las víctimas.»

La crítica también se dirige hacia Sánchez, a quien atribuye la intención de convertir la salida de Puente en un activo político. La última frase del presidente, como la recoge el artículo, actúa para el columnista como una advertencia más que como una despedida.

«Lo ha vuelto a hacer, lo volveremos a hacer».

Pérez Henares interpreta esas palabras como una amenaza política y las vincula a la inquietud de que los mismos errores se repitan. El ferrocarril aparece así como símbolo de una pérdida más extensa: la degradación de un servicio que, antes de la actual etapa gubernamental, representaba —según el autor— una de las mejores cartas de presentación internacionales de España.

La columna plantea una disyuntiva incómoda: una dimisión puede cerrar un ciclo administrativo, pero no elimina el daño ni sustituye la explicación que se exige. En el marco propuesto por el articulista, convertirla en propaganda solo alargaría el conflicto y acentuaría la desconfianza hacia las instituciones.

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