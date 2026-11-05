Victor Entrialgo: «El nuevo mejor amigo de Sánchez»

El nuevo mejor amigo de Sánchez que se presta a correr junto al amo en pantalón corto en cuerpo y alma, el que tenía a mano para engañar a los brutos que le acechan y blanquearse ante los españoles de sauna y sicarios, si le pones sotana es un cura de pueblo al que le falta la boina. Es el suave, el padre mundina que le va a hacer la confesión de sus pecados, el niño bueno que ha encontrado entre el hampa de perros ladradores y sicarios acercándose por la espalda, el tira levitas profesional que ahora ya sabemos cómo llegó. Para medir la catadura moral de su Cuerpo, basta saber que sirve a un tirano.

Mientras el Puente al que «el puto amo» ha dado bola y dice muy digno que ha renunciado y dice que ha estado a la altura de España. ¿De qué España? Será de la que dejan despues de ocho años ¿Cómo un hombre de la prehistoria política puede colocarse a la altura de un pais milenario que ha hecho la Transición? Habla de dignidad y ahora se acuerda parapetándose de sus padres, de su mujer, del niño, ¿será cobarde? Veremos donde acaba colocándole Sanchez para callarlo. De Senador, de incitatus, de tuitero mayor del reino o lo que sea…Volverá a jugar al golf que éste, como todos, es lo que siempre quiso, imitar a los ricos, porque España no es más que un negociado de suripantos giratorios algunos de los cuales se conocieron en una sauna.

Claro que no todos somos iguales. Porque vosotros sois unos infames, sirviéndoos del poder tanto que estáis en la cárcel, y más que váis a estar. Todos los que en Cuerpo y Alma habéis unido vuestro destino a un tirano. Al peor gobernante del historia de España aunque gobernar lo que se dice gobernar ha gobernado poco o más bien nada. Le ha bastado conspirar y conjurarse para desmantelar lo que habían hecho las generaciones anteriores. Pero el que a hierro mata…

El nuevo mejor amigo de Sanchez corre junto al amo para recoger los platos rotos porque ha visto que siempre habrá un bruto tan falso como un Rufián que, -después de sustituir todos los técnicos por políticos con resultado de casi doscientos muertos en dos accidentes ferroviarios en un año-, le diga al oído: has sido un gran ministro.