“El día que Nietzsche lloró” es una novela de Irvin D. Yalom, publicada en 1992. Su autor, psiquiatra de profesión, intentó penetrar en la complejidad de la mente de Nietzsche. Es un libro interesante para aquellos que busquen en la lectura algo más que entretenimiento. De su contenido he extraído una frase:

«Una relación matrimonial ideal sólo existe cuando ésta no es necesaria para la supervivencia de los cónyuges».

Es decir, que el matrimonio, per se, no aporta valor añadido. Se está unido porque se quiere estar; simplemente, porque sí. No hay intereses egoístas, ni bastardos, por medio. No hay materialismo; ni tan siquiera ansias de libido insatisfecha. Es el amor desnudo. Nada más que amor por amor. Sin testigos, ni papeles que firmar; tan solo amor y nada más.

La pregunta ahora sería si es posible que exista tal amor ideal, ¿o simplemente somos seres incompletos, que necesitamos continuamente de la interrelación con otras personas, para poder cubrir nuestros vacíos y carencias?

Personalmente creo que el amor ideal es posible; pero solo cuando los enamorados, aunque parezca un contrasentido, no teman vivir en soledad. Solo entonces es cuando se da. Seguramente porque así estaba escrito, no en un registro civil o parroquial, sino en el Libro de la Eternidad.