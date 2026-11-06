  • ESP
    España América
Opinión Columnistas

El amor desnudo

El amor desnudo
Archivado en: Columnistas

“El día que Nietzsche lloró” es una novela de Irvin D. Yalom, publicada en 1992. Su autor, psiquiatra de profesión, intentó penetrar en la complejidad de la mente de Nietzsche. Es un libro interesante para aquellos que busquen en la lectura algo más que entretenimiento. De su contenido he extraído una frase:

«Una relación matrimonial ideal sólo existe cuando ésta no es necesaria para la supervivencia de los cónyuges».

Es decir, que el matrimonio, per se, no aporta valor añadido. Se está unido porque se quiere estar; simplemente, porque sí. No hay intereses egoístas, ni bastardos, por medio. No hay materialismo; ni tan siquiera ansias de libido insatisfecha. Es el amor desnudo. Nada más que amor por amor. Sin testigos, ni papeles que firmar; tan solo amor y nada más.

La pregunta ahora sería si es posible que exista tal amor ideal, ¿o simplemente somos seres incompletos, que necesitamos continuamente de la interrelación con otras personas, para poder cubrir nuestros vacíos y carencias?

Personalmente creo que el amor ideal es posible; pero solo cuando los enamorados, aunque parezca un contrasentido, no teman vivir en soledad. Solo entonces es cuando se da. Seguramente porque así estaba escrito, no en un registro civil o parroquial, sino en el Libro de la Eternidad.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

GUITARRAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]