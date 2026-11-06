José Manuel García Albarrán: «No todos somos iguales… ¡Menos mal!»

Por fin, el Ministro Oscar Puente, en comparecencia ante la ‘Diputación Permanente del Congreso’, dimitió o mejor dicho, montó un ‘teatro de dimisión’ mintiendo una vez más y, tras una larga comparecencia, intentó de nuevo explicar lo inexplicable diciendo que había decidido dimitir y añadiendo que “se lo que comunicó a Sánchez por Whassap minutos antes de comparecer”y para finalizar dijo, una frase que sonó a ‘inducida o aprendida’, refiriéndose a aquellos de la oposición que no dimitieron en circunstancias similares:

“No todos somos iguales”.

No Sr. Puente no lo somos… ¡Afortunadamente!

Vamos a ver… ¿Es que nos toman por tontos? porque tras sus reiteradas negativas a dimitir en comparecencias anteriores, con los 115 muertos y más de 200 heridos ‘a sus espaldas’ -Adamuz y Urda- ahora pretende hacernos creer que dimite “motu proprio” y por respeto a las víctimas. ¿ ?

Se dice, se comenta y existe una gran sospecha que una vez más la “máquina Sanchista” nos quiere hacer creer que el ‘ministro Hooligan’ ha dimitido ‘voluntariamente’ cuando la realidad es que ante el clamor popular, al que se unieron los ‘sustentadores’ del partido PSOE (Podemos, Sumar, PNV) pidiendo su dimisión por ‘responsabilidad política’ y la última encuesta del CIS de Tezanos que, por primera vez, vaticinaba entre 93-95 escaños al PSOE, les hizo entrar en ‘modo pánico’ y les abocó a aprovechar la última oportunidad que les permitía su comparecencia para poder ‘defenestrarle’, debido a la ‘incomodidad’ que iba a suponer para la Campaña electoral y además por ser el número uno de la lista del PSOE por Valladolid. Dicha decisión, sin duda, fue tomada por ‘el Jefe’ que le obligó a dimitir ¿No les parece? ¡Nunca lo sabremos!

Pero lo más chocante de todo esto es la utilización de esa misma frase -“No somos todos iguales”- poco después por el Presidente Sánchez y al día siguiente por varios de sus ‘ministros voceros’ que la repitieron ‘como loros’ haciéndola suya para poder usarla incluso en la Campaña electoral… ¿Casualidad?

Lo cierto es que con este Gobierno social-comunista el dicho -Piensa mal y acertarás- ya es casi ‘dogma de fe’.

Aunque este Ministerio ha estado bajo sospecha desde que Ábalos lo dirigía, es evidente que durante el periodo que Oscar Puente ha sido Ministro de “Transportes y Movilidad sostenible” (¿sostenible?) el deterioro de la Red ferroviaria y de las Vías de comunicación terrestres (autopistas, autovías y carreteras) ha sido palpable y de consecuencias graves e incluso mortales para todos los usuarios.

Una pésima gestión y unos miles de millones de euros destinados al mantenimiento, reparación de infraestructuras y a la dirección de ADIF que… ¿Se han perdido por el camino?

Además de existir una evidente ‘responsabilidad política’, que ha tardado más de 10 meses asumir, no se descarta la ‘responsabilidad penal’ por la administración de fondos en su Ministerio y por la sustitución de personal cualificado en la cúpula de ADIF por ‘amiguetes socialistas’ sin ninguna experiencia ni preparación para desempeñar estos cargos de evidente carácter técnico y de gran responsabilidad.

Además, mientras se esperan los resultados de la investigación judicial y técnica (cajas negras) de los trenes implicados en la tragedia de Urda, se conocen nuevos datos sobre el anterior accidente de Adamuz que distan mucho de ser esclarecedores y sin embargo son preocupantes:

Peritos judiciales han detectado nuevas deformidades de las vías en el trayecto de Adamuz tras haberlas reparado, según dijeron.

La Guardia Civil encuentra vacías las cajas de los DEUTA, los registradores de los datos del sistema automático de seguridad del Alvia accidentado en Adamuz.

Habrá que preguntar ¿Por qué actuaron operarios de ADIF tras el accidente sin autorización judicial?.

Mientras tanto, el extinto Gobierno de Sánchez, sigue empeñado en ‘gobernar en la sombra’ tomando decisiones con un incomprensible tinte electoralista, habiendo decidido sin previa consulta con la Patronal, subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) asegurar la subida de las Pensiones sobre un 3,5 % que es el previsible aumento del IPC y se conocerá antes de la fecha electoral, así como la subida del 4,5% a los sueldos de los Funcionarios, la actualización del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los famosos Decretos ‘Maricarmen’ de la vivienda, todo ello aprobado con la Cortes disueltas ante la convocatoria de Elecciones, por lo que el gobierno de Pedro Sánchez, aceleró y tramitó estas medidas de urgencia a través de la Diputación Permanente único Órgano decisorio activo en ausencia del Parlamento.

Todo ello sin justificar el gasto ni haber dispuesto en los últimos cuatro años de Presupuestos Generales del Estado.

¿Herencia para el nuevo Gobierno?

A todo esto… Los ‘desaparecidos’ sindicatos social-comunistas UGT/ CC.OO siguen empeñados en la convocatoria de una Huelga General el día 11 de noviembre, con la excusa de la ‘Vivienda’ pero con un sospechoso ‘matiz desestabilizador’ en la antesala de la Campaña Electoral.

Como dijo la ex ministra Maria Jesús Montero ¿Es la primera vez que se convoca una huelga general contra la oposición?

Y es que vamos a tener que adoptar la famosa frase tan repetida desde la ‘dimisión-cese’ del ministro Oscar Puente y de muy probable uso electoral por el PSOE…

“No todos somos iguales”

Esperamos que el próximo Gobierno “no sea igual” en corrupción, ni en despilfarro de nuestros impuestos, ni en ayudas a una inmigración indiscriminada e ilegal, ni en subvenciones a ONGs que son agencias de colocación del partido que gobierna, ni en pasividad y permisividad ante invasiones camufladas bajo el epígrafe de migraciones y sobre todo que no presuma de ‘Claridad’ y habiendo sido uno de los Gobiernos ‘más Oscuros’ de nuestra Democracia.

Atentos a la ‘Claridad’ del Proceso Electoral… España se juega mucho y los españoles aún más.

Suerte a todos… los que se la merezcan