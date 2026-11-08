Israel de la Rosa: «La dependencia»

Mucha tinta se vierte en el papel para abordar ese complejo y espinoso asunto de la dependencia emocional. Tinta virtual, se entiende, de la que no mancha, de la que no deja huella, una tinta figurada que el viento apenas debe esforzarse por llevarla consigo, pues hoy raramente se inclina alguien sobre un folio vacío en afanosa y sagrada postura de escribiente. Dependencia emocional virtual, se comprende, de la que no cala, de la que no deja rastro, devoción nerviosa por un impacto emocional invisible, sembrado en la telaraña figurada de las redes sociales, que el tiempo apenas debe esforzarse por llevarlo consigo, pues hoy raramente se abisma un verdadero amante en las tierras pulcras y aterciopeladas —espinosas también— de un corazón virgen.

Pero esa dependencia emocional, a la que de puntillas y con tanta torpeza aludimos, es solo un chiste, una inocente travesura de niños comparada con la dependencia material, con esa escalofriante sumisión que rendimos a los objetos más vulgares y cotidianos. Cuesta creer hasta qué punto veneramos nuestros nuevos vínculos con esos estúpidos utensilios que, lejos de enriquecer nuestra vida, únicamente logran ridiculizarla, y esto con gran éxito. Idolatramos grotescos cachivaches como grotescos adeptos de una grotesca religión puramente tecnológica.

De un tiempo a esta parte, se condensa más tragedia por metro cuadrado en los incómodos divanes de un consultorio sospechosamente acreditado, que en la planta de traumatología de cualquier hospital. De no ser por el denso humo que suele poblar los gabinetes de estos pseudoterapeutas, podríamos apreciar con facilidad una muy respetable abundancia de lágrimas rodando por las mejillas. «Y dice usted que se despertó empapado en sudor por culpa de una pesadilla…» «Sí, soñé con la lucecita roja del router… Me quedaba sin internet… Fue horrible…» «Y ha mencionado usted que esa ansiedad que experimenta desde hace varios días…» «Sí, doctor. Es el vaporizador de la cafetera, que no funciona bien, y yo necesito que el café tenga esa cremita que…» «Y al pasar usted el pie por debajo del chasis, la puerta del maletero no se abre…» «Así es, doctor. Sufro arritmias frecuentes. Mi vida ya no tiene ningún valor…»

Mucha tinta china se vierte en los porosos lienzos de la historia reciente para bosquejar retratos pomposos. Se diserta sobre política y políticos, sobre ciencia, sobre astronomía confusa, sobre economías negras de mercado y sobre el sexo de los tulipanes. Pero poco o casi nada se advierte, poco o casi nada se razona sobre esta melancólica gripe que está resfriando los pilares torcidos de la humanidad: el andar encadenado a los chismes con botoncillos y lucecitas. Es la máquina cabalgando a lomos del ser humano, sometiéndolo a su caprichosa dictadura. Es una legión de juguetes, de trastos metálicos, de falsas e inservibles herramientas, trazando de manera errática un ondulante sendero en la arena, que recorremos ciegamente. Es la sociedad convertida en marioneta del progreso.