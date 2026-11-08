Rafael Blasco García: «Contra todos los filos de la tragedia»

Entre los delicados pétalos de nuestra democracia, que con tanto esfuerzo y sangre vimos florecer, hay una tropa de arañas negras tejiendo sus redes en el cerebro humano. En estos tiempos los soñadores no saben por dónde va a ir el mundo, y se debaten en vagos soliloquios que niegan los horizontes del alba. La sombra de las dudas cruza por la mente del hombre como el vuelo de un murciélago en la noche. El mundo está mostrando una clara inclinación a deformarse en desdibujadas siluetas. Se vuelve a repetir la tragedia en nuestro sistema ferroviario. Un gobierno digno no puede hacer sofismas con la desdicha acaecida. Se debilita la confianza ciudadana en el Estado y se prolonga el sufrimiento, eludiendo la búsqueda genuina de la justicia y de la responsabilidad. Cuando el dolor sacude al pueblo, el gobierno pierde el motus animi continuus que, según Cicerón, es la raíz de la elocuencia.

La tragedia no se soluciona ni se evita con palabras de un viejo arsenal que, al no verse respaldadas por los hechos, han pasado de la decepción al rechazo generalizado en todo el país. Hay abandono y desidia en quienes dirigen los servicios públicos. Nuestros impuestos pierden toda legitimidad si no se traducen en el buen funcionamiento de las instituciones públicas. Tras los muertos y heridos hay familias llenas de agonía, sin aurora ni ocaso, en las que el dolor ha entrado como una cuchilla; lucharán durante mucho tiempo con fúnebres angustias, recordando los ecos de las voces amadas y perdidas, rememorando el precioso recuerdo de otros tiempos que han pasado a ser palomas sin rumbo. Es difícil alumbrar el cielo tan fangoso y oscuro de un país desnudo de credibilidad en sus políticos.

Son muchos los seres que en nuestra sociedad vagan con el alma febril y trastornada por la frígida incompetencia de las instituciones. Cada vez somos más los que creemos menos en un progreso con el humanismo estancado o en retroceso, sin que ello signifique dar un solo paso atrás en la reiterada esperanza de cada día. Hay una gran serenidad en medio de la desgracia, mostrando un triunfo positivo de los valores sociales y un heroísmo que nace de la propia debilidad humana, tan esforzada en exigir fuerzas a la voluntad contra todos los filos de la tragedia. La fuerza moral de un solo individuo íntegro puede ser más determinante que la inercia pasiva de una colectividad sumisa. Hay en este dolor una poesía negra que se esconde en los ataúdes, en ese último viaje silencioso del ser humano. En los oscuros encuentros de sed y de soledad se halla una belleza sutil que acaricia el alma dolorida, buscando la luz sanadora como un fuego que alienta el deseo de vivir. A veces, para vernos con nitidez, precisamos mirarnos en el espejo de otro rostro. Crisis, dolor y belleza atraviesan la experiencia humana y nos dotan de la capacidad de transformación ante la adversidad. Todo tiembla en el universo, todo danza, todo es fugitivo.

Se van los vivos y nos dejan su historia girando sobre nuestros pasos, como un libro leído al que vamos abandonando. La vida nos brinda ese precioso tiempo que compartimos, como el mejor de los vinos, con la amistad y el amor de quienes nos acompañan pisando obstáculos y desgracias. La intersección entre belleza, crisis y pulsión vital constituye un núcleo profundo de la filosofía y un territorio fundamental del pensamiento. En los momentos de crisis, la belleza no es un adorno superficial, sino una fuerza de resistencia y supervivencia. Cuando las estructuras políticas sociales o individuales colapsan, la belleza emerge como un frente ante el desánimo, constituyéndose en la manifestación más pura de la energía de vida. Frente a las crisis humanitarias o la violencia de Estado, el arte abre un canal para la reparación simbólica. La creación cultural asume un compromiso ético. El Guernica, de Pablo Picasso, se convirtió en un símbolo imperecedero de denuncia contra la barbarie, revelando lo que el poder intentaba ocultar e impidiendo el olvido.

El arte actúa como un paliativo ante la política, al ofrecer un refugio emocional y un espacio de libertad frente a las tensiones ideológicas, ofreciéndonos un analgésico social contra toda polarización. Cuando los mecanismos institucionales fallan, la belleza y la expresión artística se convierten en un cobijo para procesar los traumas colectivos y visibilizar las injusticias. Las actuaciones irreparables de la política roen y destruyen, como termitas, los cimientos más sólidos de la democracia, abatiendo y confundiendo a la sociedad y haciendo que la desesperanza suba como la mar. La incompetencia genera los vómitos del tiempo sobre las orillas del dolor. Hemos de huir de las fake news que, como pálidas babosas, se arrastran sobre nuestro criterio convirtiéndolo en una lluvia de polillas que, lentamente, destruye la armonía social, volviendo a generar un escenario peligroso y hueco.

La ultra derecha canaliza el descontento de una parte de la juventud, apasionada e iconoclasta, que siente atracción hacia lo problemático sin entrar en consideraciones analíticas, priorizando el impulso de la acción. El desconocimiento histórico de lo que representó en España la dictadura ha banalizado el fascismo. Arte y belleza se unen como salvadoras estrellas en los naufragios más amargos y tienen el poder de devolver la voz a los labios mudos del pueblo. En el desierto del pensamiento solo hay más desierto. Sin reflexión, estamos atados a la inacción del pensamiento como se ata el borracho a la botella. La perseverancia y la resistencia moral son las fuerzas que terminan definiendo el curso de la historia. La auténtica valentía se manifiesta sosteniendo la mirada ante la injusticia. El silencio no es una opción habitable. El miedo alimenta el control social y nos impide abrazar nuestra libertad. Con frecuencia somos los carceleros de nuestra propia celda, incapaces de maniobrar su cerradura.

Todos podemos construir nuestro particular apotegma que, como un reloj puntual, nos saque estimulados de la cama, permitiéndonos ver las delicadas flores que nacen en las grietas de los muros viejos. Hay que nadar a contracorriente de los sacrosantos conformismos que nos impiden acariciar las alegrías y los poemas que contiene la vida. La falta de información conduce a una audacia ciega que impide el proceso dinámico de la exploración constante. El acto de desear es el imán que atrae nuevas realidades existenciales. La libertad de pensamiento es el último reducto de soberanía individual frente a cualquier forma de opresión externa. El verdadero coraje es una disposición ética de los actos cotidianos. La grandeza moral habita en quienes cumplen con su deber sin buscar el aplauso ni el registro de la historia.

Vivimos en un mundo absurdo pero hermoso, en el que hay días en los que podemos ver descender el sol en medio de una soñolienta paz vespertina. Detrás de toda tristeza está siempre empujando el estallido de la vida.