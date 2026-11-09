Los días 8 y 9 de noviembre constituyen dos fechas fundamentales en el calendario de la República de Azerbaiyán. El Día de la Victoria y el Día de la Bandera Nacional representan dos momentos distintos, pero profundamente vinculados, de la historia contemporánea de un Estado que reivindica su soberanía, su identidad nacional y su lugar en el concierto de las naciones.

Hay fechas que trascienden su propia dimensión conmemorativa para convertirse en auténticos referentes de la memoria colectiva de una nación. En Azerbaiyán, los días 8 y 9 de noviembre representan precisamente esa realidad. Dos jornadas consecutivas que permiten comprender tanto las raíces históricas del Estado azerbaiyano como algunos de los acontecimientos más determinantes de su historia reciente.

El 8 de noviembre se celebra el Día de la Victoria, en recuerdo de los acontecimientos de 2020 y, particularmente, de la recuperación de la ciudad de Shusha durante la Segunda Guerra de Karabaj. El día siguiente, 9 de noviembre, está dedicado a la Bandera Nacional, símbolo de una tradición estatal que encuentra sus raíces en la proclamación de la República Democrática de Azerbaiyán en 1918.

Ambas efemérides ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre conceptos esenciales de la teoría política y del derecho internacional: soberanía, integridad territorial, independencia, identidad nacional y reconocimiento de los Estados.

La victoria de 2020 y la cuestión de Karabaj

La Segunda Guerra de Karabaj, desarrollada entre el 27 de septiembre y el 10 de noviembre de 2020, constituyó un punto de inflexión en la historia contemporánea del Cáucaso Sur. Tras décadas de conflicto y de complejas negociaciones diplomáticas, las operaciones militares modificaron sustancialmente la situación territorial existente.

La toma de Shusha, el 8 de noviembre de 2020, tuvo una especial relevancia estratégica, histórica y cultural. Esta ciudad representa para Azerbaiyán uno de los principales referentes de su patrimonio histórico y cultural y ocupa un lugar destacado en la memoria nacional.

La posterior declaración trilateral del 10 de noviembre de 2020, suscrita por Azerbaiyán, Armenia y Rusia, estableció las condiciones del alto el fuego y abrió una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.

Desde la perspectiva azerbaiyana, el Día de la Victoria simboliza la recuperación de territorios internacionalmente reconocidos como parte de su soberanía. No obstante, una aproximación rigurosa a estos acontecimientos exige recordar también las consecuencias humanas del conflicto, los desplazamientos de población y el sufrimiento padecido por las comunidades afectadas.

La historia no debe convertirse en un instrumento de perpetuación de las divisiones. Por el contrario, su conocimiento constituye una condición necesaria para construir una convivencia duradera.

La bandera nacional: continuidad histórica e identidad europea

El 9 de noviembre de 1918 constituye otro momento esencial para comprender la trayectoria histórica de Azerbaiyán. En aquella fecha, el Gobierno de la República Democrática de Azerbaiyán adoptó oficialmente la bandera tricolor, formada por tres franjas horizontales de color azul, rojo y verde, con una media luna y una estrella de ocho puntas en su franja central.

La República Democrática de Azerbaiyán, proclamada el 28 de mayo de 1918, representó una experiencia política de extraordinaria importancia en la historia del mundo musulmán y del espacio túrquico. Su proyecto institucional incorporó principios de representación parlamentaria, ciudadanía y modernización política.

La bandera sintetizaba una concepción de la identidad nacional articulada en torno a tres grandes dimensiones: las raíces túrquicas, la modernización y el progreso, y la tradición cultural islámica.

La desaparición de aquella república en 1920, como consecuencia de la sovietización, interrumpió temporalmente esa experiencia estatal. Sin embargo, la recuperación de la bandera en el proceso de independencia de 1991 permitió reestablecer un vínculo simbólico con la primera experiencia republicana.

El 9 de noviembre se convirtió así en una jornada de afirmación nacional y de continuidad histórica. La bandera no representa únicamente una realidad institucional, sino también la voluntad de un pueblo de preservar su personalidad histórica y cultural.

Azerbaiyán y el Cáucaso Sur: una región de importancia estratégica

La relevancia de estas dos fechas debe situarse igualmente en el contexto geopolítico del Cáucaso Sur. Azerbaiyán ocupa una posición estratégica entre Europa y Asia y constituye un actor relevante para la seguridad energética, las comunicaciones y las relaciones económicas entre ambas regiones.

Su situación geográfica, junto con sus recursos energéticos y su participación en los corredores internacionales de transporte, convierten al país en un interlocutor de especial interés para la Unión Europea.

En este contexto, las relaciones entre Bruselas y Bakú deben desarrollarse sobre la base del respeto mutuo, el diálogo político, la cooperación económica y la defensa de los principios del derecho internacional.

Europa tiene un interés evidente en la estabilidad del Cáucaso Sur. Una región caracterizada históricamente por las tensiones geopolíticas necesita instituciones sólidas, mecanismos de cooperación y una apuesta decidida por la diplomacia.

La construcción de relaciones estables entre Azerbaiyán y Armenia constituye, por tanto, una cuestión que trasciende el ámbito bilateral y afecta directamente a la seguridad y prosperidad del continente europeo.

De la memoria histórica a la construcción de la paz

Las celebraciones del 8 y 9 de noviembre permiten comprender la importancia que Azerbaiyán concede a su soberanía y a sus símbolos nacionales. Sin embargo, el verdadero valor de estas conmemoraciones también debe medirse por su capacidad para proyectar un futuro de estabilidad y cooperación.

La victoria militar de 2020 forma parte de la historia contemporánea del país. Pero la consolidación de una paz justa y duradera exige avanzar en el diálogo, garantizar los derechos de las poblaciones afectadas, facilitar la reconstrucción y promover la confianza entre las sociedades.

En este sentido, el derecho internacional debe constituir el marco de referencia para superar las controversias y establecer relaciones de buena vecindad. La soberanía y la integridad territorial de los Estados, junto con el respeto a los derechos humanos y a las obligaciones internacionales, deben orientar cualquier solución política duradera.

La Unión Europea, por su parte, puede desempeñar un papel constructivo mediante la diplomacia, la cooperación institucional y el impulso de proyectos económicos y de conectividad regional.

Una mirada hacia el futuro

El Día de la Victoria y el Día de la Bandera Nacional representan dos dimensiones complementarias de la historia de Azerbaiyán: la reivindicación de su soberanía y la afirmación de su identidad nacional.

Para las nuevas generaciones, ambas jornadas deben servir como oportunidad para conocer la historia de su país, comprender el valor de sus instituciones y asumir la responsabilidad de construir una sociedad abierta, moderna y comprometida con la estabilidad internacional.

En definitiva, la bandera simboliza la continuidad de una nación y la victoria recuerda uno de los capítulos más determinantes de su historia reciente. Pero el mayor éxito de cualquier Estado no reside exclusivamente en sus victorias pasadas, sino en su capacidad para convertirlas en oportunidades de desarrollo, prosperidad y convivencia.

Azerbaiyán tiene ante sí el desafío de consolidar su posición como actor relevante del Cáucaso Sur y como socio estratégico de Europa. El 8 y el 9 de noviembre son, por ello, algo más que dos fechas del calendario: constituyen una invitación a mirar al pasado con memoria, al presente con responsabilidad y al futuro con esperanza.