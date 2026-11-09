¡Feijóo, iza la bandera en la frontera con Francia y pon la palabra España!

Gobernando Pedro Sánchez Pérez-Castejón la bandera española ha dejado de ondear en los pasos fronterizos con Francia, en dónde solo luce la gala en el lado francés, y también ha desaparecido la palabra España al entrar o salir.

Esta ignominia de Sánchez ha sido otra concesión a los independentistas vascos y catalanes que ha pasado inadvertida por la connivencia de los medios de comunicación comprados por el autócrata, a pesar de la denuncia de algunos libres de mordidas.

Si Alberto Núñez Feijóo gobierna España a partir del 29 de noviembre porque las trampas del sanchismo dejan de tener efecto, lo primero que debe ordenar al ministro del Interior es que vuelva a ondear la enseña patria en todos aquellos lugares en los que lo tiene que hacer porque así lo establecen la Constitución, las leyes y las costumbres ancestrales, así como la palabra España al entrar o salir de nuestro territorio, como sí figura el cartel de Francia. Tiene que ser el principio de la recuperación de la dignidad, la conciencia de nación y el fin de las permanentes cesiones a los vitriólicos secesionistas. ¿”Acaso hay que justificar que España no es solo un hecho jurídico desde 1812, ratificado en 1978”?, como dice el admirable vasco Joaquín María Nebreda Pérez en su libro de obligada lectura Historia traicionada. Nación española y refutación del nacionalismo vasco, publicado por Almuzara: “España es una nación histórica y un potente foco de cultura interior, y civilizador de medio mundo, que cristaliza en un mestizaje humano irrepetible”.

“La soberanía originaria del pueblo vasco es inexistente desde que los territorios vascos entraron en la historia”, señala Nebreda, para quien no existen datos mínimamente sólidos de su etapa tribal para construir un relato solvente. “Hay que suponer que, como en el resto del planeta (todos procedemos de alguna tribu), cada tribu tendría sus autoridades y sus jefes más o menos soberanos, pero nadie en el planeta alude hoy a semejantes soberanías. Hay que suponer que cada uno de los pueblos autrigones, caristios, várdulos, berones y vascones, que poblaron los territorios de lo que hoy es el País Vasco, tendría sus organizaciones tribales internas. Los vascones llegaron a estas tierras ocupadas, probablemente en el siglo V después de Cristo. Desde los siglos IX y X siempre han estado bajo la soberanía de un reino peninsular cristiano: bajo soberanía del reino de Asturias (hasta el siglo X), del reino de Navarra (en los siglos XI y XII) y, fundamentalmente, del reino de Castilla (Vizcaya desde 1174 y Álava y Guipúzcoa desde 1200), hasta su transformación en el reino de España. Desde la Reconquista los vascos están permanentemente presentes en la vida española en términos de igualdad. No puede decirse que los vascos hayan vivido de espaldas a los españoles porque no respondería a la realidad, ni puede señalarse ninguna conducta de algún vasco que refleje, hasta la aparición de Sabino Arana a finales del siglo XIX, cierta pretensión, idea o sospecha de no sentirse o de no ser español por ser contradictoria la vasquidad con la españolía”.

España, “como todas las grandes naciones europeas, es una nación histórica que echó raíces próxima la caída del Imperio romano, que no es fruto de una acción constructivista, sino que surgió de la larga cocedura de la historia y por tal causa presenta una producción cultural de primerísimo orden”, subraya Nebreda.

Y es también en este territorio español en donde esa excrecencia que representa a los terroristas de ETA, se hace llamar Bildu y es socia del autócrata Sánchez, veta a la Policía Nacional para tramitar con unidades móviles el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte, en 90 de los 107 ayuntamientos que ocupa. En esos municipios impide la presencia del Vehículo Integral de Documentación que acerca a los domicilios el servicio para expedir ambos documentos nacionales, obligando a los habitantes de esas localidades a desplazarse hasta las oficinas de Irún, Bilbao, Vitoria o San Sebastián. Este veto intolerable debería ser irrelevante para las autoridades políticas porque el cumplimiento por el Estado de sus obligaciones no puede quedar en manos de un alcalde separatista y proetarra. Y, sin embargo, lo acatan.

Consintiendo todo esto y siguiendo los pasos de su mentor José Luis Rodríguez Zapatero (“Nación de naciones”), Sánchez Pérez-Castejón arrió la bandera española allí donde se lo exigieron para seguir izado en Moncloa como pelele de los independentistas. El 29 de noviembre también tiene que acabar esta ignominia.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL