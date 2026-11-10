Carmelo Álvarez Fernández de Gamarra: «La lucha contra la cultura de la muerte es la muerte. No puede haber tregua»

Según informa LifeNews, los demócratas pretenden impulsar dos proyectos: uno para blindar federalmente el acceso al aborto y limitar las restricciones estatales; otro para ampliar su financiación pública. El medio presenta el panorama como una mayoría demócrata en ambas cámaras. Es un detalle importante: la indignación no exime de comprobar los hechos.

Y ahora vayamos al fondo. Porque el fondo no es un escaño más o menos. El fondo es esa curiosa concepción del progreso según la cual una sociedad se declara cada vez más humana mientras convierte la eliminación de seres humanos antes de nacer en un servicio cuya accesibilidad debe garantizar el Estado. Hemos llegado a una extraordinaria sofisticación: a la violencia se le pone una etiqueta administrativa, se le asigna una partida presupuestaria y, si alguien protesta, se le acusa de vivir en la Edad Media. ¡Qué maravilla de modernidad!

No conviene falsificar lo que dicen los proyectos: la propuesta estadounidense no equivale, literalmente, a autorizar sin condición alguna cualquier aborto hasta el instante del nacimiento. Pero sí pretende reducir barreras legales y contempla supuestos posteriores a la viabilidad fetal. A mi juicio, eso ya basta para un debate moral gravísimo. No hace falta exagerar un milímetro cuando la realidad proporciona materia de sobra.

¿Y España? Aquí no tenemos que importar nada: llevamos décadas fabricando nuestra propia versión. El progresismo español ha presentado el aborto como conquista, su ampliación como avance y su cuestionamiento como amenaza. La Ley Orgánica 1/2023, que reformó la legislación de 2010, consolidó ese marco. Cada nuevo paso viene envuelto en palabras suaves: salud, derechos, autonomía, prestaciones. Un prodigio del lenguaje político: se discute el envoltorio para no mirar demasiado lo que contiene.

Sería cómodo descargar toda la responsabilidad sobre una sigla. Pero la cuestión resulta más incómoda: ¿qué hicieron, y qué dejaron de hacer, quienes se proclamaron defensores de la vida cuando dispusieron de poder? Se cambiaron gobiernos, se repartieron carteras, se pronunciaron discursos solemnes. Entretanto, el marco cultural que considera el aborto una solución ordinaria siguió avanzando. Y después, sorpresa mayúscula, regresaron los adversarios y encontraron el trabajo casi hecho. ¡Menuda estrategia: defender una causa trascendental con la paciencia de quien espera el siguiente sondeo!

La alternancia electoral, por sí sola, no basta. Una prohibición legal puede ser legítima y necesaria desde una determinada convicción moral; pero una ley no opera un trasplante de conciencia. Si buena parte de la sociedad ha aprendido durante generaciones a considerar al concebido como alguien prescindible, bastará otro cambio de mayoría para reabrir lo que parecía cerrado. La política sin cultura es un castillo de arena con membrete oficial.

Durante casi un siglo, corrientes intelectuales, organizaciones, partidos y movimientos han trabajado sobre el significado de la libertad reproductiva. Universidades, medios, legislación, cine, campañas, lenguaje y costumbres: nada de esto se transforma en una tarde, ni se deshace con una rueda de prensa. La acumulación paciente de influencia ha dado frutos. Y mientras tanto, algunos siguen creyendo que la historia se arregla con una mayoría parlamentaria y un titular de periódico. ¡Qué optimismo tan enternecedor!

Y ahí está la derrota que más debería dolernos. Mientras unos entendían que la batalla era cultural, demasiados de los nuestros creyeron que bastaba con ganar elecciones y redactar una reforma. Se invirtió en mítines, pero no siempre en formar docentes; en consignas, pero no en investigación; en indignación de un día, pero no en presencia social de veinte años. Después nos preguntamos por qué el adversario domina el diccionario. ¡Porque mientras discutíamos quién cortaba la cinta, otros estaban construyendo el edificio!

La cultura de la vida no nace de un decreto, aunque necesite leyes que la protejan. Hay que disputar el sentido común de una sociedad: con ciencia rigurosa, filosofía, testimonios, educación, comunicación inteligente y ayuda efectiva a la mujer ante un embarazo difícil. No basta con decir «no»: hay que hacer posible un «sí» a la vida, incluso cuando las circunstancias parecen cerrar todas las puertas.

¿Y qué debe hacer un gobierno que gana unas elecciones con el compromiso de defender la vida? Para empezar, gobernar. No esconder sus principios en el cajón de las promesas incómodas mientras calcula cuántos puntos le cuesta cada decisión. Si considera que hay vidas humanas en juego, debe situar su protección en el centro de la acción pública, no en la última página del programa, justo después de las rotondas y antes de los horarios comerciales.

Primero, una reforma legal seria, jurídicamente sólida y transparente, que proteja al concebido dentro del marco constitucional y de las obligaciones internacionales, y que no convierta la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios en una heroicidad administrativa. Las leyes importan; precisamente por eso no pueden improvisarse para salir en la fotografía del Consejo de ministros. Hay que prepararlas, defenderlas y explicar sus razones a la ciudadanía.

Segundo, presupuestos. Sí, presupuestos: esa palabra que permite distinguir una convicción de una pose. Ayudas directas y accesibles a embarazadas vulnerables, atención psicológica y sanitaria, vivienda, conciliación, apoyo a familias numerosas y monoparentales, acompañamiento a mujeres que han sufrido violencia y recursos para que la maternidad no signifique ruina, soledad ni expulsión del empleo. Una política provida que no llega a la mujer que teme perder su trabajo es una política que todavía no ha llegado a la realidad.

Tercero, una ofensiva cultural sostenida, abierta y respetuosa de la libertad: formación rigurosa en las escuelas, debate universitario, investigación independiente, documentales, ficción, redes sociales, editoriales, becas, observatorios y portavoces capaces de discutir sin gritar. No se trata de adoctrinar al alumno, sino de terminar con la comodidad de un debate en el que ciertas preguntas parecen prohibidas y determinadas respuestas se dan por supuestas. La libertad de pensamiento no puede ser patrimonio exclusivo de quienes ya tienen el micrófono.

Cuarto, instituciones que sobrevivan a las legislaturas: evaluación pública de resultados, datos sanitarios fiables, transparencia en las subvenciones y financiación estable para la prevención, la acogida y el apoyo familiar, sometida a controles y resultados verificables. Porque gastar mucho no equivale a hacer mucho; y llamar «histórica» a una partida presupuestaria no convierte automáticamente sus efectos en históricos.

Y quinto, algo que parece revolucionario: rendir cuentas. ¿Cuántas mujeres recibieron apoyo? ¿Cuántas familias pudieron continuar adelante con un embarazo que creían inviable? ¿Qué barreras económicas se eliminaron? ¿Qué iniciativas culturales cambiaron actitudes? Si después de cuatro años solo podemos exhibir eslóganes, inauguraciones y una colección de fotografías con bebés, no habremos defendido una estrategia: habremos montado una campaña publicitaria con guardería.

Lo verdaderamente escandaloso sería conquistar el Gobierno y limitarse a administrar, con mejores modales, el mismo paisaje moral que se denunciaba desde la oposición. Entonces la alternancia deja de ser una oportunidad y se convierte en un sedante: calma a los votantes, tranquiliza a los dirigentes y deja al problema seguir su curso. Cuatro años de anestesia y, al quinto, vuelta a empezar. ¡Un sistema admirable, siempre que uno no sea quien paga sus consecuencias!

Nada de esto se paga con buenas intenciones. Exige grandes inversiones, equipos competentes y una perseverancia que no dependa del calendario electoral. No una campaña de tres semanas para tranquilizar conciencias, sino un compromiso de décadas. Y exige credibilidad: las cifras han de poder comprobarse y las afirmaciones han de resistir el examen público. La causa es demasiado importante para sostenerla con datos endebles.

Algunos preferirán llamarlo radicalismo. Yo lo llamo coherencia. Si de verdad creemos que está en juego la vida humana, ¿cómo aceptar que nuestra respuesta se reduzca a un comunicado, una manifestación anual y cuatro promesas en campaña? ¿De qué sirve ganar un ministerio si se ha perdido el corazón de la sociedad? ¿De qué sirve cambiar la ley durante cuatro años si dejamos intacta la mentalidad que reclamará derogarla al quinto?

No propongo abandonar la política: propongo dejar de confundirla con la victoria. Necesitamos leyes justas, sí; pero también una cultura que las sostenga cuando cambie el color del Gobierno. Porque el verdadero triunfo no será que un Parlamento prohíba mañana lo que otro autorice pasado mañana. Será que una sociedad deje de considerar aceptable aquello que hoy muchos llaman progreso.

Y esa batalla, señores, no se gana esperando el domingo electoral. Se gana al lunes siguiente, en las aulas, en las pantallas, en las familias y junto a las mujeres que necesitan ayuda. Todo lo demás corre el riesgo de ser un magnífico espectáculo de alternancia democrática mientras el problema permanece, puntualísimo, en su sitio.

DEBEMOS CONTAR CON VALIENTES QUE ESTÉN DISPUESTOS A ROMPER EL TABÚ, A PONER PATAS ARRIBA LA CULTURA DE LA MUERTE Y EN DEFINITIVA LLAMANDO PAN AL PAN Y VINO AL VINO. ESO, CUALQUIER SER HUMANO LO ENTIENDE.