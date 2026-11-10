Ramiro Grau Morancho: «Chochicia Otoñal, Cuento de verano»

Chochicia Otoñal siempre tuvo claro, desde la adolescencia, que el sexo era una buena moneda de pago, y con el sexo se podía conseguir todo…

Falta de cualquier principio moral, totalmente amoral, atea ad nauseam, hija de padres divorciados, con hermanas, pasando estrecheces económicas (como muchos las hemos pasado), siempre pensó que el fin justificaba los medios, al menos para ella, y no tuvo reparo alguno en poner el sexo al servicio de su carácter de trepa y marisabidilla.

Fue pasando de cama en cama, empezando por un profesor de su instituto, siendo todavía menor de edad, aunque en este caso, posiblemente, tenía más culpa el profesor que ella…, pues nadie envía a sus hijos, menores de edad, a un instituto, para que mantengan relaciones con los profesores.

¡Se puede “enseñar”, pero no tanto, ni tan íntimamente!

Pero a la niña le picaba mucho, de eso no hay duda alguna, y seguramente compartía el profesor con compañeros de clase de buen ver, y quien sabe si hasta con alguna compañera…

La carrera que emprendió, de esas que sirven para muy poco, y fácil, con una cafetería que era, y seguramente seguirá siendo, un fumadero de porros, hecho denunciado públicamente por muchos profesores y alumnos de la facultad (pero la UCM pasa de todo…, ¡menos de hacer “catedrática” a la madame Begoña Gómez), seguramente fue también un viaje a ninguna parte, pero saltando de cama en cama, o acudiendo a los baños a “refrescarse” con algún compañero o profesor.

Pero siempre buscando el ascenso, el medro social, haciendo del sexo un medio, su herramienta para la promoción social, algo que le tenía sin dormir.

Y los lujos, la ostentación, el andar por la vida con aires de marquesa, pero con muchas más pretensiones que la “pobre” Irene Montero.

Salió al extranjero, a ver mundo, y hacer prácticas, o lo que sea, y por dónde pasó dejó huella, destrozando matrimonios, y haciendo de su capa un sayo, pero solo en su propio beneficio, y sin importarle a quien perjudicaba.

Se casó, pero el matrimonio duró solo un año, que era el periodo mínimo que fijaba la legislación de entonces para divorciarse… (Ahora son solo tres meses, el equivalente a unas vacaciones largas, de profesor).

En el ínterin, dos o tres abortos, que se sepa, contados -y documentados- por familiares suyos, y que nadie ha rebatido…, pero a una atea, ¡qué más le da!

Los ateos sustituyen a Dios por ellos mismos, que son el centro del universo, del mundo mundial, y todo lo demás, se la trae al pairo.

Hasta que tuvo la gran suerte de encontrar un palomo cojo, ¡y ya no le soltó de sus garras!, convirtiéndole en un pelele, un calzonazos, un pobre hombre que no sabe ni por donde le da el aire…

Excuso decirles que en su casa solo manda ella, y, a pesar de su edad, sigue practicando el deporte de saltar de cama en cama, según cuentan.

No entiendo si el calzonazos es consciente de ellos, aunque presupongo que sí.

¿Le gustará ser un cornudo, o tienen un pacto mutuo de que cada uno haga lo que quiera…?

En realidad, dicen que él tiene tantos novios como ella, aunque desconozco si es cierto, obviamente.

Lo que, si me sorprende y preocupa, es verle cada día más envejecido, no sé si por el peso de la cornamenta, o los problemas que tendría que afrontar, con hombría, pero que no se atreve a hacer, o le condicionan totalmente las órdenes de su todavía esposa, digo la arpía.

Y siento pena por él, la verdad, pero más por esta España nuestra, que va camino de ser pronto los restos de nuestra Patria, la ex España, dividida y fragmentada en tres o cuatro repúblicas independientes…