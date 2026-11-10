Ramiro Grau Morancho: «Jueces y Abogados, el muro frente al poder arbitrario y dictatorial»

Ahora que tanto se habla, y con razón de muros, de levantar muros, única tarea a la que se han dedicado Zapatero y Sánchez, a cuál peor, conviene recordar que los Jueces y los Abogados somos el muro frente al poder arbitrario y dictatorial.

Poder arbitrario y dictatorial, que tanto abunda en la España actual.

Y que los abogados no somos unos meros “cooperadores” de la Justicia, como nos define la ley orgánica del poder judicial, sino actores de la misma.

No hacemos Derecho, ni podemos interpretar la Constitución, de forma retorcida, como hace el actual Tribunal “Prostitucional”, pero si podemos coadyuvar a que se expulsen de ordenamiento jurídico numerosas normas legales, o que se interpreten como ha querido el legislador.

Y, a Dios gracias, tenemos muchos jueces dignos de tan alta magistratura, que saben estar en su lugar, y cumplir con su deber, pese a las trabas de todo tipo que les pone en el camino un tal Bolaños, el perejil de todas las salsas, y que abarca en su ministerio los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

Mi elogio, respeto y gratitud a todos y cada uno de ellos.

La lucha por el Derecho, como decía Ihering, es tarea de todos, y a ello nos dedicamos muchos abogados, con mayor o menor fortuna.

Pero, por intentarlo, que no quede.

Quiero poner un ejemplo, que simboliza esta lucha constante por el Derecho: Don Guillermo Rocafort, ilustre compañero de Madrid, que fue el primero que denunció el pucherazo que se iba a pergeñar con la ley de nietos.

Sirva como ejemplo para todos nosotros.

¡Felicidades, compañero!

Supongo que solo habrás recibido insultos, injurias y descalificaciones, pues la maquinaria del poder no para, y hay legión de pseudo “periodistas” y tertulianas que, en lugar de exponer sus ideas, con argumentos, prefieren exhibir sus tetas y atacar a la oposición.

¡Nunca al puto amo, como diría Óscar Muerte!

El Abogado que dignifica la profesión con sus actuaciones frente al poder, defendiendo el muro de la Justicia y el Estado de Derecho, está y se siente solo, totalmente solo.

Y en esa soledad, está su fuerza, su fortaleza y su grandeza.

Mi respeto, afecto y admiración hacia todos y cada uno de ellos.

Vosotros hacéis que ser y llamarnos Abogados, sea motivo de orgullo y satisfacción.

Y lo mismo digo de los Magistrados y Jueces que, de una forma callada, pero constante, están cumpliendo con su deber, defendiendo el muro de la Justicia.

¡Va por ustedes, amigos y compañeros!

Son los guardianes del Estado de Derecho.