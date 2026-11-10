Sebastián Urbina: «Juvenal»

Décimo Junio Juvenal (60 d.C-128 d.C.), autor de dieciséis célebres Sátiras, es famoso por criticar con gran vehemencia, ironía y amargura los vicios, la corrupción moral y la decadencia de la sociedad de Roma.

Los políticos romanos diseñaron un plan, en 140 a. C., para ganarse el voto de la plebe basado en el clientelismo: al regalar comida barata y entretenimiento se lograba una alienación del pueblo que lo despojaba de su espíritu crítico mientras a la vez se sentía satisfecho por esa falsa generosidad de los gobernantes. Esta estrategia demostró ser una forma muy efectiva de acceder al poder. (Wikipedia)

Sin duda hay grandes diferencias entre la Roma de entonces y la España de Pedro Sánchez. Sin embargo, hay, también, similitudes.

Por ejemplo ¿Por qué se da el ’clientelismo’, antes y ahora?

El clientelismo es una especie de intercambio de favores. Los políticos dan prebendas de diverso tipo, a cambio del voto y del apoyo político.

¿Por qué es tan común este ‘clientelismo’, que incluye a Roma (siglo I, por ejemplo) y a nosotros (siglo XXI)?

A la mayoría no le repugna moralmente, salvo que se trate de ofertas provenientes de políticos cuyas ideas sean radicalmente contrarias a las del beneficiario.

El que haya una tendencia generalizada a lo fácil- si tengo razón- propicia que el pueblo se convierta en plebe. Y al ser plebe, es más fácilmente manipulada por los políticos sin escrúpulos. Es como dirigir ovejas.

En este sentido, tengo que repetir lo que dijo el ministro de Universidades, Manuel Castells (gobierno del socialista Pedro Sánchez): ‘Suspender es humillar al estudiante’. La conclusión es que el aprobado es ‘fácil’. Algo parecido sucede con habitar una vivienda. En vez de hacer el esfuerzo de comprarla (a pesar de los abusivos impuestos de los políticos), se okupa a las bravas, gracias a la legislación progresista que protege a los okupas y castiga a los legítimos propietarios. ‘Fácil’.

Consulte a un abogado y verá que el propietario sufre un auténtico- y prolongado- calvario para recobrar su vivienda. Usualmente destrozada.

La generalización de la ‘paguita mensual’, completa el panorama ‘fácil’. Pero la realidad real no es fácil. Los políticos demagogos/estatalistas agravan la situación con sus medidas intervencionistas que dificultan el libre funcionamiento del mercado. Al que odian, porque ellos son la izquierda redistribuidora, igualitaria, que termina, siempre, en ruina.

Y no es que la derecha centro centrada no cometa graves errores. Por resumir, el que fue ministro de Hacienda, Montoro, (con Aznar y con Rajoy) no aplastaba menos que la izquierda con los impuestos. O el expresidente Mariano Rajoy que, con mayoría absoluta, no derogó ninguna de las leyes ideológicas del anterior presidente, Rodríguez Zapatero. Fueron cualquier cosa, menos una alternativa real a los desastres de la izquierda.

El siguiente paso (después de la ‘paguita mensual’) es el autoengaño. Como no quiero sentirme mal, me convenzo de que este intercambio es moral y políticamente correcto. No hay nada que reprocharse. Así que adelante y con la cabeza bien alta y bastante vacía. ‘Somos la izquierda’. Así de ‘fácil’.

En esta tarea clientelar, se tiene la ayuda de los ‘siervos de la pluma’ (antes periodistas) que están al servicio de ciertos políticos. Ayudan a que los beneficiarios no tengan dudas, ni remordimientos. Los ‘malos’ son ‘los otros’. Así lo repiten, un día sí y otro también, los informativos de RTV1, Tele Pedro, entre otros.

Viene a cuento una reflexión del filósofo Immanuel Kant (1724/1804): ‘La mayoría de los hombres se mantienen gustosos en la infancia, por pereza y por cobardía’. O sea, si tienes pereza, vete a lo fácil. Ahí te espera el político sin escrúpulos para hacerte ‘cliente’, con las consignas políticamente correctas. O aprobarte sin que sepas la asignatura. Y si eres cobarde (‘no quiero líos’), te encontrarás mejor dentro de la ‘ola dominante’. Por ejemplo, soy progresista. No soy un facha, como tú.

Excepto decentes/valientes como Albert Boadella: ‘Hasta que no me han llamado ‘facha’ dos o tres veces, no me encuentro bien’. Pero Boadella no tiene alma de oveja. Todo lo contrario. Era/es, un ciudadano.

Las personas moralmente respetables y bien informadas, no son fácilmente manipuladas por los políticos sin escrúpulos. Son y merecen llamarse ‘ciudadanos’. Aunque la chusma progresista los llame ‘fachas’.

Después de la concentración del día 2 septiembre 2026, en la plaza de Cort- Palma de Mallorca-, en una muestra de solidaridad con Ceuta- un juntaletras de progreso escribió que ‘la concentración de Cort había sido un éxito de la ultraderecha’.

Pues así se sostiene la autocracia corrupta de Sánchez: socialistas, comunistas, separatistas, golpistas y herederos políticos de ETA, votados por mentecatos, fanáticos y aprovechados.

En todo caso, desvergonzados cómplices de esta gentuza gobernante, con muertos incluidos.

PD. Los sindicatos ‘comegambas’- UGT/CCOO- han convocado una huelga general antidemocrática contra la oposición, que no gobierna desde hace ocho años.