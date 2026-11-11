Paco Rosell retrata a los capos sindicales de UGT y CCOO: «Son perros esperando su galleta»

Este día 11 de noviembre de 2026 en el que algunos por fin se han puesto a trabajar aunque sea para protestar en vez de para arrimar el hombro, Paco Rosell titula su columna Y al octavo año sanchista UGT y CCOO dieron en trabajar un día. Y no le falta razón.

La premisa es clara: la huelga general promovida por UGT y CCOO no se basa en una petición laboral legítima, sino en un movimiento político diseñado para respaldar a Pedro Sánchez y complicar la alternancia. Son perros y están esperando su galleta. Solo el símil merecía llevar esta columna de El Debate a Periodista Digital.

Rosell construye su crítica partiendo de una paradoja: estas dos organizaciones, que a su entender han estado inactivas durante un largo período, deciden movilizarse justo en un momento de debilidad del Gobierno. Así, la protesta se presenta como un acto de apoyo al poder en vez de una presión contra el Ejecutivo.

El autor enmarca la convocatoria en un contexto de profunda tensión política y social. Menciona la tragedia de Urda, el funeral en Toledo y la ausencia del presidente, aprovechando estos elementos para reforzar su acusación de insensibilidad institucional. De este modo, la huelga se asocia no con la defensa de derechos laborales, sino con una agenda de supervivencia política.

«En esta España descarrilada con los 64 cadáveres aún calientes de la catástrofe de Urda (…) los sindicatos oficiales UGT y CCOO se ponen a tocar el silbato promoviendo hoy una inédita Huelga General Política».

La expresión “Huelga General Política” se convierte en el núcleo del artículo. No es un término neutral; actúa como una etiqueta acusatoria. Rosell argumenta que la movilización va dirigida contra la oposición y no contra el Gobierno, lo cual considera una violación del papel que tradicionalmente desempeñan los sindicatos en una democracia parlamentaria.

«Así, tras un ochenio de holganza y cobranza, estas dos organizaciones siamesas que vegetan la pitanza pública se privan hoy de vagar para protagonizar un paro que los ministros secundarán con celo».

El lenguaje utilizado es claramente mordaz. Frases como “holganza y cobranza”, “pitanza pública” y “organizaciones siamesas” ofrecen una imagen de UGT y CCOO como estructuras a merced de los recursos públicos y estrechamente ligadas al Gobierno. La intención de la columna no es suavizar la crítica, sino resaltar esa dependencia como el eje central de la movilización.

Rosell amplía su reproche, tildando a ambas centrales de haber dejado de lado al nuevo precariado, sobre todo con las dificultades de acceso a la vivienda y el aumento del costo de la vida. Su argumento contrasta las inquietudes cotidianas de los trabajadores con una convocatoria que, a su juicio, favorece más los intereses del Gobierno.

«Sin importarle ni mucho ni poco la suerte que corre el nuevo precariado (…) el nuevo sindicalismo vertical antepone acometer maniobras intimidatorias contra la alternancia democrática».

La crítica culmina en una denuncia de connivencia. El autor sostiene que UGT, CCOO y el sanchismo comparten intereses: los sindicatos mantienen su influencia y financiación, mientras que el Ejecutivo se beneficia de apoyo político y capacidad de movilización. Esta acusación es grave, puesto que retrata a los agentes sociales como actores de un juego partidista.

«Por desgracia, la corrupción es el cemento del pacto corporativo entre el sindicalismo oficial y el sanchismo».

El cierre recupera la ironía que plantea el titular. Para Rosell, este día de paro no simboliza un despertar de reivindicaciones, sino la reacción tardía de unas organizaciones que solo se movilizan cuando sienten que sus privilegios están en riesgo. Su conclusión enlaza trabajo, poder y estabilidad institucional: la huelga sería la herramienta para alargar una relación que resulta beneficiosa para ambas partes.

«Por eso, al octavo año de Sánchez en el poder, han decidido ponerse a trabajar este 11-N para ver si alargan unos años más sus privanzas».

La columna se erige, por ende, como una crítica tajante contra la huelga y el papel desempeñado por los sindicatos convocantes. Su relevancia no radica únicamente en el ataque personal o en la dureza del lenguaje, sino en la inquietante pregunta que deja en el aire: ¿puede una movilización mantener su legitimidad laboral si se percibe como un mecanismo de apoyo a un partido?