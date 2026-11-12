Víctor Corcoba Herrero: «En contextos espinosos y momentos de crisis, la imaginación es más sólida que el conocimiento»

Nadie puede en su vida escapar de situaciones difíciles, ni poner pies en polvorosa, porque una deplorable crisis de entusiasmo venga a nosotros. Pensemos que el ánimo es inherente a la vida y, con la pasión vertida, también todo renace. En consecuencia, por muy herida que se halle la humanidad, esta puede hermanarse gracias al amor. Fundamental para nuestra existencia es la entrega generosa y nuestra convivencia como seres pensantes. De esta forma, se sostienen principios y se sustentan valores de apertura y respeto, tanto por nosotros como por los demás, desde la concepción hasta la muerte natural. El calor de hogar, por consiguiente, es depositario del vínculo que nos trasciende y estabiliza; como faro del bien humano y espejo de la bondad humanitaria.

La profundización y consolidación de la vida de certeza en el seno de las familias es una llave idílica inconfundible, cuestión que desbloquea muchos de los aprietos que hoy atraviesan nuestras sociedades. Justamente, es esta comunión de pulsos, lo que nos ayuda a salir de los tropiezos. Al fin y al cabo, todo lo que un individuo puede imaginar, otros pueden llevarlo a buen término. Por ello, el florecimiento de las cumbres en un mundo globalizado es vital; ya que va mucho más allá de los acuerdos entre gobiernos. Científicos, empresas, pueblos de todo tipo y horizonte, incluidos los indígenas, los jóvenes y las organizaciones de la sociedad civil, van a estar ahí, dando soluciones. En la visión compartida y no en la razón, es donde nace nuestra sensibilidad y nos hace luminosos.

En un escenario complejo, inquietante como el actual, los quijotes están en nuestro día a día; con la determinación necesaria, para superar los obstáculos. Ciertamente, están aquí, muchas veces a nuestro lado, solo hay que visionarlos y reconocerlos como personas ofrecidas, compartiendo el afecto y las ganas de vernos crecer. Coexistirá, en modo saludable: imaginarnos en su quehacer, con el vislumbre del alma. Sin duda, ¡qué buen hacer será, para un mejor obrar! De esta manera, no hay nada que se nos resista, podemos redescubrir el sabor espiritual; que nos llama, ante todo, a aprender a reprendernos para escucharnos y considerarnos entre sí. Antes que las fronteras y los frentes mundanos, siempre han de estar las personas reales, repletas de seres imaginarios.

Precisamente, el odio no es más que carencia de imaginación. Lo nefasto es encerrarse en uno mismo y no salir a cultivar la cultura del abrazo sincero. Tampoco tengamos miedo de confrontarnos; acompañarse y acompasarse es capital, para llegar a una experiencia de comunión. En cualquier caso, no hay riesgo mayor que no arriesgarse por nada y vivir sin desvivirse, por el contacto humano. En efecto, una fría indiferencia nos hiela nuestro interior, empedrándonos el corazón, sin conocer la riqueza y el valor de las relaciones verdaderamente comprensivas. Puede haber un momento en el que uno se halle bajo de moral, ya sea por salud o por alguna dificultad, pero con un grupo de confianza se van a sobrellevar mejor los problemas que caminando sin apoyo alguno.

En suma, que una menor confianza en lo que es la base de la sociedad, la consanguineidad; nos descompone a más no poder, puesto que todo ser es esencialmente un ser social, sustentado en la mutua lealtad. Pero, aún así, todo se puede enmendar sin ceder al vicio y al vacío. Las crisis siempre guardan nuestras miserias. Lo importante es dejar de ser autocomplacientes y ponernos a caminar con el sueño de los ideales, comenzando por tener tiempo para nosotros; máxime en la coyuntura vigente, en el que los ordenadores pueden procesar miles de decisiones en un instante, mientras nuestro cerebro tiene límites. Por tanto, además de una crisis de atención, nos habita un arranque que nos resta hasta horas de sueño. Saber corregirse a tiempo, es más complacencia que contrariedad.